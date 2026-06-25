25 de junio de 2026 - 12:58

Golpe al narcotráfico: tres detenidos con 174 000 dólares, armas y cocaína que traían del Norte de país

Personal de Lucha contra el Narcotráfico realizó hoy 13 allanamientos en Godoy Cruz y Guaymallén y secuestró también tres vehículos.

Cocaína y una importante cantidad de dólares fueron secuestrados. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

Cocaína y una importante cantidad de dólares fueron secuestrados. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico realizó hoy 13 allanamientos simultáneos en Guaymallén y Godoy Cruz, con lo que desarticuló una organización que traía droga desde norte del país para abastecer el consumo en la provincia.

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Los efectivos detuvieron a 3 personas que transportaban la sustancia para su comercialización y, además, lograron secuestrar el estupefaciente junto a una importante suma de dinero en dólares.

Los uniformados realizaron 13 allanamientos simultáneos, principalmente en Guaymallén y en Godoy Cruz, en las viviendas que vivían o frecuentaban los detenidos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

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Cocaína y una importante cantidad de dólares fueron secuestrados. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Cocaína y una importante cantidad de dólares fueron secuestrados. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

El procedimiento realizado este miércoles fue ordenado por la fiscal federal María Eugenia Abihaggle, perteneciente al Área de Investigaciones y Litigios de Casos Sencillos del Ministerio Público Fiscal Federal.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron 174.620 dólares, 36.274.500 pesos argentinos y 571.000 pesos chilenos. Además, se incautaron 1,680 kilos de cocaína, tres vehículos —una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Vento y una camioneta Fiat Fiorino—, 18 teléfonos, tres máquinas de contar dinero y tres notebooks.

También fueron secuestradas cuatro armas de fuego: una escopeta de doble caño, una pistola Bersa calibre 380 con siete cartuchos, un revólver calibre 22 con cincuenta cartuchos y un revólver calibre 32 sin municiones.

La investigación previa permitió reconstruir la estructura criminal y reunir pruebas clave para avanzar con las medidas coordinadas por la fiscalía. Durante el proceso se llevaron a cabo distintas tareas de inteligencia y recolección de evidencias que permitieron determinar el funcionamiento de la organización, dedicada al traslado de droga para su posterior comercialización en el mercado interno.

La investigación permanece abierta para profundizar el análisis de las vinculaciones y actividades desarrolladas por la organización desarticulada.

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