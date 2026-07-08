Adiós a las obras largas y demoradas: una casa económica construida en 5 días utiliza un método que es la nueva tendencia en 2026

Una pequeña casa circular construida en cinco días volvió a instalar el debate sobre las viviendas rápidas y económicas. El proyecto reemplaza buena parte de la obra húmeda tradicional por piezas fabricadas o cortadas con anticipación. El método se conoce como construcción modular o prefabricada .

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Las paredes, los paneles y diferentes componentes llegan al terreno listos para ser unidos, lo que reduce el tiempo de montaje y la cantidad de improvisaciones en la obra.

Los cinco días comienzan cuando la base ya está preparada y los materiales se encuentran en el lugar. No incluyen el diseño, los permisos, la fabricación, el traslado ni todas las instalaciones.

El video muestra una estructura inspirada en una yurta , la vivienda circular utilizada históricamente por pueblos nómades de Asia Central.

Una plataforma previamente nivelada.

Estructura y piezas de madera precortadas.

Paneles preparados para los muros.

Uniones definidas de antemano.

Cubierta liviana.

Sellado de juntas.

Terminaciones básicas.

Como cada pieza tiene una posición prevista, el equipo dedica menos tiempo a cortar, medir y corregir sobre el terreno.

Por qué el plazo de cinco días no cuenta toda la obra

Antes del ensamblado es necesario estudiar el suelo, diseñar la estructura, fabricar los paneles, preparar la fundación y coordinar el transporte.

También pueden quedar pendientes:

Conexión de agua y cloacas.

Instalación eléctrica.

Baño y cocina.

Pisos y revestimientos.

Aislación definitiva.

Pintura.

Artefactos y mobiliario.

Permisos y aprobaciones municipales.

¿Realmente es una casa económica?

El proyecto puede reducir gastos de mano de obra y desperdicio, pero la fuente original no publica un presupuesto completo y auditado. Por eso, no es posible afirmar cuánto costó ni si siempre resulta más barata que una vivienda convencional.

La ventaja económica depende de:

Distancia entre la fábrica y el terreno.

Necesidad de camiones o grúas.

Complejidad de la base.

Calidad de la madera y los paneles.

Nivel de terminación.

Clima de la zona.

Cantidad de unidades producidas.

Un diseño repetible y fabricado cerca del lote suele aprovechar mejor el sistema. En cambio, un terreno de difícil acceso puede encarecer considerablemente la logística.

Los puntos que definen si puede utilizarse como vivienda

Una casa rápida debe cumplir las mismas exigencias básicas de seguridad que cualquier otra construcción. La velocidad no reemplaza un proyecto estructural realizado por profesionales.

Antes de comprar, hay que comprobar:

Resistencia al viento y a los sismos.

Protección contra humedad y filtraciones.

Aislación para frío y calor.

Tratamiento de la madera contra plagas.

Seguridad eléctrica.

Comportamiento frente al fuego.

Garantía y mantenimiento.

Permisos municipales.

En provincias sísmicas como Mendoza o San Juan, el cálculo de la estructura y de sus anclajes resulta especialmente importante.

Para qué usos puede funcionar mejor

Las viviendas modulares pequeñas pueden utilizarse como:

Casa de fin de semana.

Alojamiento turístico.

Estudio o taller.

Oficina.

Cabaña rural.

Ampliación independiente.

Vivienda permanente, si cumple todas las condiciones técnicas.

El formato circular aprovecha el espacio central y ofrece una apariencia distinta, aunque puede complicar la colocación de muebles convencionales y algunas divisiones interiores.