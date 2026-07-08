Lionel Messi, a paso firme hacia una marca histórica en la Copa del Mundo

En el Mundial 2026, el capitán Albiceleste se acerca a un récord que no puede romperse desde hace 68 años.

La Selección Argentina sigue con vida en el Mundial 2026 y la ilusión de retener la corona se mantiene tras vencer a Egipto en un verdadero partidazo. En el centro de la escena emerge la figura de Lionel Messi, quien no solo conduce al equipo, sino que además persigue una marca histórica de la Copa del Mundo.

El agónico triunfo 3-2 sobre el combinado africano en los octavos de final en parte fue posible por el capitán albiceleste, que volvió a frotar la lámpara y anotó su octavo tanto en lo que va de la competencia. Con este grito, el astro rosarino no solo estiró su notable presente, sino que se plantó a la caza de un récord que, hasta hace poco, parecía completamente inalcanzable para el fútbol moderno.

Just Fontaine, el delantero francés que persigue Lionel Messi: Se trata de la mayor cantidad de goles anotados por un solo futbolista en una misma edición mundialista. La histórica marca le pertenece al delantero francés Just Fontaine, quien dinamitó las redes rivales al convertir la impresionante cifra de 13 goles en el Mundial de Suecia 1958. Aquella gesta del atacante galo lleva casi siete décadas sin poder ser batida y se transformó en el gran mito de las Copas del Mundo.

Para tomar dimensión de lo que busca el diez argentino, vale recordar cómo construyó su récord el mítico atacante europeo. Fontaine comenzó con una fase de grupos demoledora en 1958: le marcó un gol a Escocia, un doblete a Yugoslavia y un hat-trick a Paraguay. Luego, en los cuartos de final, aportó dos conquistas más en la goleada 4-0 ante Irlanda del Norte.

Pese a semejante poderío ofensivo, la ilusión de aquella Francia se estrelló en semifinales contra el Brasil del inolvidable Pelé, cayendo por 5-2 en un duelo donde Fontaine igual se anotó en el marcador. Finalmente, en el partido por el tercer puesto frente a Alemania, el delantero cerró su obra maestra con un póker de goles en el triunfo 6-3, sellando los 13 gritos que hoy custodian la historia.