Kristalina Georgieva visitará Vaca Muerta en una gira clave para el vínculo entre Argentina y el FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , visitará este martes el yacimiento de Vaca Muerta en el marco de su agenda oficial en Argentina, que también incluye reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de la primera vez que una máxima autoridad del organismo recorre la principal formación de hidrocarburos no convencionales del país.

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La titular del FMI arribó a la Argentina por invitación del jefe de Estado y viajará a la provincia de Neuquén para conocer el bloque Loma Campana, uno de los desarrollos más representativos de Vaca Muerta. Allí será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.

La visita forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para mostrar al organismo internacional el potencial energético del país y el papel que Vaca Muerta puede desempeñar en la generación de divisas y el fortalecimiento de las reservas internacionales.

Desde la Casa Rosada sostienen que el desarrollo del complejo petrolero y gasífero será determinante para impulsar las exportaciones, consolidar la estabilidad macroeconómica y respaldar el programa económico que lleva adelante la administración de Javier Milei.

En ese contexto, la recorrida también es interpretada por el mercado como una señal de confianza en el potencial del sector energético argentino y en su capacidad para convertirse en uno de los principales motores del crecimiento económico.

Reuniones con Milei y Caputo

Además de la visita a Neuquén, Georgieva mantendrá encuentros con el presidente Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar la marcha del programa acordado entre la Argentina y el FMI.

Las conversaciones estarán centradas en la evolución de las metas fiscales y en el desempeño de la economía durante los últimos meses. En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo superior al billón de pesos.

Desde el Gobierno atribuyeron esos números al impacto estacional del pago del medio aguinaldo y al diferimiento en la percepción del Impuesto a las Ganancias correspondiente a personas humanas.

Pese a esos resultados, el Ejecutivo ratificó ante el Fondo su compromiso de alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia el cierre de 2026, uno de los principales objetivos del programa económico.