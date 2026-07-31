Ahorro en combustible: cómo acceder a descuentos y reintegros de hasta el 20% en YPF, WICO, Axion y Puma

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización parcial del impuesto a los combustibles que comenzará a regir desde agosto y volvió a postergar para septiembre la aplicación del remanente de los incrementos pendientes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto 693/2026 y mantiene la estrategia de aplicar los aumentos de manera escalonada para evitar un traslado abrupto al precio de las naftas y el gasoil. Sin embargo, el impacto final dependerá de la decisión que adopten las empresas petroleras sobre cuánto trasladarán a los surtidores.

Frente a este escenario, crece el interés por las promociones que permiten descuentos al cargar combustible . Actualmente, YPF, WICO, Axion Energy y Puma Energy mantienen beneficios con bancos y billeteras virtuales que ofrecen reintegros de hasta el 20% , aunque las condiciones cambian según la entidad financiera, el medio de pago y el día de la semana en que se realiza la carga.

Las promociones disponibles ofrecen distintos porcentajes de descuento, topes de reintegro y plazos de acreditación. Antes de cargar combustible, conviene revisar las condiciones de cada beneficio.

Los beneficios están disponibles en días específicos de la semana y requieren utilizar tarjetas o billeteras virtuales adheridas.

Los viernes , los clientes de Banco Comafi con cuenta UNICO Black que paguen mediante MODO pueden acceder a un 20% de ahorro en estaciones de servicio Puma Energy adheridas.

La promoción tiene un tope de reintegro de $10.000 por usuario por semana y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 . El beneficio alcanza a quienes utilicen tarjetas Visa Signature y Mastercard Black emitidas por Banco Comafi y sean titulares de una caja de ahorro en pesos en la entidad.

Los descuentos se aplican sobre el precio de lista y se acreditan dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta utilizada para el pago. La promoción no es acumulable con otros beneficios, no aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago y está destinada exclusivamente a clientes que se encuentren al día con sus productos bancarios.

WICO

Los jueves, quienes paguen mediante la aplicación MODO escaneando un código QR en comercios adheridos pueden acceder a un 15% de reintegro sin tope, utilizando tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. La promoción estará vigente hasta el 13 de agosto de 2026.

El beneficio es válido únicamente para pagos presenciales realizados mediante QR con MODO o sus integraciones en aplicaciones bancarias. No aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción y puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes.

Las entidades adheridas son Banco Nación, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Galicia, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Credicoop, Banco Supervielle, Banco Comafi, Banco ICBC, Billetera YOY, Banco Macro, Banco Ciudad, Billetera Buepp y Banco Bancor.

YPF

Los miércoles, quienes paguen de manera presencial mediante MODO, utilizando QR o NFC, con tarjetas de crédito Platinum emitidas por Banco Macro, pueden acceder a un 20% de ahorro.

La promoción tiene un tope de reintegro de $15.000 por usuario por mes y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. El beneficio es válido únicamente en estaciones de servicio YPF adheridas y para consumos personales o familiares.

El reintegro se acredita en el momento de la compra sobre la cuenta bancaria registrada en MODO. No aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago, transferencias 3.0 ni para tarjetas Agro o Empresa.

Axion Energy

Los lunes, los clientes de Banco Comafi que sean titulares de una cuenta UNICO Black y paguen mediante MODO pueden acceder a un 20% de ahorro. La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y ofrece un tope de reintegro de $10.000 por usuario por semana. El beneficio alcanza a quienes utilicen tarjetas Visa Signature y Mastercard Black emitidas por Banco Comafi.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra, no es acumulable con otras promociones y no aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago.

Estación Axion en Maipú

Cuánto hay que cargar para obtener el reintegro máximo

Conocer el porcentaje de descuento y el tope de cada promoción permite calcular cuánto conviene gastar para aprovechar al máximo cada beneficio.

En YPF, el descuento es del 20% y el reintegro mensual tiene un tope de $15.000, por lo que es necesario realizar una carga de $75.000 para alcanzar el beneficio máximo.

En WICO, el reintegro es del 15% sin tope. Como ejemplo, una carga de $100.000 permite recibir $15.000 de devolución y, al no existir un límite máximo, el reintegro aumenta de manera proporcional si el gasto es mayor.

En Axion Energy, el descuento también es del 20%, con un tope semanal de $10.000, por lo que una carga de $50.000 permite acceder al reintegro máximo.

En Puma Energy, las condiciones son las mismas que en Axion Energy para los clientes de Banco Comafi: el beneficio devuelve el 20% del importe abonado, con un tope de $10.000 por semana. En consecuencia, una carga de $50.000 permite alcanzar el reintegro máximo previsto por la promoción.