31 de julio de 2026 - 12:03

El Banco Nación incorpora refinanciaciones 100% digitales y autogestivas

La entidad ya alcanzó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones en 2026 y sumó una nueva modalidad 100% digital y autogestiva que permitió concretar más de 7.500 operaciones en sus primeras 24 horas.

El kit de soluciones de Banco Nación se digitaliza para poder hacer el trámite desde cualquier lugar.

El kit de soluciones de Banco Nación se digitaliza para poder hacer el trámite desde cualquier lugar.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Nación continúa fortaleciendo su kit de soluciones mediante nuevas herramientas destinadas al ordenamiento de los compromisos financieros de sus clientes.

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Como resultado de las distintas alternativas implementadas por la entidad, ya se concretaron más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $310.000 millones.

En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación.

La modalidad, que comenzó a operar esta semana, registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento, consolidándose como una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados.

La operatoria está dirigida, en esta primera etapa, a clientes con deudas de tarjetas de crédito en situación 3, 4 o 5, quienes podrán acceder a planes de hasta 96 meses.

Con esta iniciativa, el Banco Nación continúa ampliando las alternativas disponibles que favorecen una administración ordenada y previsible de la economía personal de sus clientes.

Requisitos para acceder y el contexto en el que se lanza la medida

  • Está dirigido a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación. Quienes no tengan cuenta sueldo en la entidad deberán trasladarla para acceder al programa.
  • Se exige contar con situación crediticia 1 o 2. El objetivo es que los usuarios puedan regularizar sus atrasos antes de ingresar en mora y afectar su historial financiero.
  • La gestión puede realizarse en las sucursales habilitadas del banco. Allí los interesados pueden iniciar el trámite para solicitar la refinanciación.
  • La medida llega en un contexto de aumento de la morosidad bancaria. Según la información difundida, la iniciativa busca brindar una alternativa para reorganizar deudas y evitar un mayor deterioro del perfil crediticio.
  • La unificación de obligaciones permite extender los plazos de pago. De esta manera, los clientes pueden concentrar sus deudas en una sola cuota mensual y distribuir el compromiso financiero en un período más largo.
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