La reconocida marca británica de ropa que desembarca en Argentina: polos, camisas, zapatillas y más

La icónica marca británica Fred Perry confirmó su desembarco en la Argentina y abrirá su primera tienda oficial en el país como parte de un plan de expansión que también contempla ventas online y una red de locales multimarca.

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La firma, reconocida mundialmente por su clásico logo de la corona de laureles y sus tradicionales polos, llegará de la mano de Crosby Argentina , la empresa encabezada por el empresario Joaquín Gotlib , responsable también del regreso de Dr. Martens al mercado argentino.

La primera flagship store de Fred Perry abrirá sus puertas en Palermo Soho durante marzo de 2027.

Paralelamente, la compañía desarrollará un canal mayorista mediante acuerdos con comercios multimarca de distintas provincias y, en el segundo semestre del próximo año, lanzará su tienda online oficial para Argentina.

La marca británica de ropa Fred Perry llega a la Argentina

Fred Perry fue fundada en 1952 por el extenista británico Frederick John Perry. Nació como una marca de indumentaria deportiva de alto rendimiento, aunque rápidamente trascendió las canchas de tenis para convertirse en un símbolo de la moda urbana.

Con el paso de las décadas, la firma quedó estrechamente vinculada a distintas subculturas británicas como los Mods, Rockers y Punks, consolidando una identidad que combina elegancia clásica con estética casual.

Actualmente comercializa una amplia variedad de productos, entre ellos polos, remeras, camisas, camperas Harrington, sweaters, zapatillas, bolsos, gorras, bufandas y accesorios.

Aunque se ubica dentro del segmento premium, la compañía no se considera una marca de lujo.

La marca británica de ropa Fred Perry llega a la Argentina Fred Perry web

La llegada de Fred Perry se suma a una fuerte ola de inversiones de empresas internacionales en Argentina durante los últimos meses.

Entre las firmas que anunciaron aperturas o planes de expansión se encuentran H&M, Kiabi, Morana, Decathlon, Miniso, Indian, Skechers, Calvin Klein, Dr. Martens y Victoria's Secret.

Cuánto costará la ropa de Fred Perry en Argentina

Los precios previstos de Fred Perry para el mercado argentino serán polos alrededor de $200.000, remeras desde $120.000, camperas entre $450.000 y $500.000, con algunos modelos que superarán esos valores, según adelantó Joaquín Gotlib, empresario del grupo Crosby, en diálogo con Infobae.

Además de Fred Perry, Crosby Argentina trabaja para incorporar otras etiquetas internacionales al mercado local. Entre las marcas que analiza sumar aparecen Anine Bing, firma estadounidense especializada en indumentaria y accesorios femeninos, y Golden Goose, reconocida marca italiana de zapatillas premium.