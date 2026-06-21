Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la Revolución Cubana

El gobierno cubano confirmó la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, uno de los dirigentes históricos que acompañaron a Fidel Castro desde los inicios de la Revolución.

Cuba confirmó este domingo la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras más emblemáticas de la denominada generación histórica de la Revolución Cubana y uno de los principales colaboradores de Fidel Castro desde los inicios de la insurgencia que desembocó en el triunfo revolucionario de 1959.

El fallecimiento fue informado por el presidente Miguel Díaz-Canel a través de sus redes sociales, donde destacó la trayectoria del dirigente y su lealtad al liderazgo de Fidel y Raúl Castro.

Murió el comandante Ramiro Valdés Menéndez, uno de los históricos jefes del castrismo Murió el comandante Ramiro Valdés Menéndez, uno de los históricos jefes del castrismo. redes El comandante Ramiro Valdés Menéndez, uno de los históricos jefes del castrismo El comandante Ramiro Valdés Menéndez, uno de los históricos jefes del castrismo. Ramiro Valdés junto al Che Ramiro Valdés (izq.) junto al Che. (archivo) cubadebate Una figura central del castrismo Valdés participó en algunos de los episodios fundacionales de la revolución, entre ellos el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y la expedición del yate Granma, hitos que marcaron el inicio de la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista.

A lo largo de más de seis décadas ocupó distintos cargos de relevancia dentro del Estado cubano y fue considerado uno de los hombres más influyentes del proceso revolucionario.

Su legado y las críticas Mientras sectores afines al gobierno lo destacaron como un referente del proyecto socialista, opositores y grupos del exilio lo identificaron como una figura clave en la consolidación de los organismos de seguridad del Estado y de los mecanismos de control político implementados tras la revolución.

En los últimos años, Valdés había reducido considerablemente sus apariciones públicas, lo que alimentó versiones sobre un deterioro de su estado de salud. Su fallecimiento se produce en un contexto complejo para Cuba, marcado por dificultades económicas, problemas de abastecimiento y crecientes desafíos sociales.