21 de junio de 2026 - 10:30

Buscan familias para vivir gratis en un pueblo de montaña: los requisitos para acceder a una casa y un trabajo

El ayuntamiento prioriza a grupos con hijos en edad escolar y ofrece la posibilidad de gestionar el bar social como ingreso complementario al salario fijo.

Así se ve el pueblo de Arenillas, en la provincia de Soria (Castilla y León), de España, que busca familias.

Así se ve el pueblo de Arenillas, en la provincia de Soria (Castilla y León), de España, que busca familias.

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Por Cristian Reta

Una pequeña comunidad rural busca familias que deseen mudarse de forma permanente para revertir la despoblación. La oferta incluye una vivienda completamente equipada sin pago de alquiler y un empleo estable en el área de mantenimiento municipal. El objetivo es garantizar el futuro del lugar mediante la llegada de nuevos residentes.

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El interés por este tipo de iniciativas ha crecido exponencialmente en los últimos meses, recibiendo miles de solicitudes de diversas partes del mundo. Los seleccionados contarán con conexión a internet de alta calidad y servicios educativos cubiertos, facilitando una transición fluida desde entornos urbanos hacia una vida más tranquila y sostenible.

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¿Dónde está el pueblo que busca familias para vivir gratis?

El pueblo de Arenillas, ubicado en la provincia de Soria, dentro de la comunidad de Castilla y León en España, lidera este proyecto de revitalización. Con apenas 40 residentes habituales, la localidad enfrenta el desafío de la despoblación buscando familias que se comprometan a largo plazo. No se admiten turistas ni residentes temporales; el ayuntamiento busca personas motivadas por un cambio real de rutina.

La propuesta económica central es un puesto de trabajo como albañil. Este empleo consiste en la rehabilitación y mantenimiento de edificios municipales, asegurando ingresos fijos y un contrato estable. Como beneficio adicional, la familia seleccionada tiene la opción de gestionar el bar social o centro social del pueblo, espacio que funciona como punto de encuentro comunitario y permite obtener una remuneración extra al sueldo base de mantenimiento.

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Requisitos para acceder a la casa y el trabajo en Arenillas

El criterio de selección principal es la presencia de hijos en edad escolar. Para facilitar la integración de los menores, el programa garantiza transporte escolar gratuito hacia el colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a unos 20 kilómetros de distancia. Esta logística está coordinada por la administración regional para asegurar que la educación no represente un costo ni un obstáculo para los nuevos habitantes.

La vivienda ofrecida ha sido refaccionada recientemente y está lista para ser habitada sin costo de alquiler. Cuenta con conectividad a internet mejorada, lo que abre la posibilidad de combinar el empleo municipal con el teletrabajo. Para participar, los interesados deben contactar directamente al ayuntamiento enviando una solicitud detallada que explique su experiencia previa en construcción y su motivación para establecerse definitivamente entre las montañas.

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