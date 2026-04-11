Donald Trump anunció el inicio del operativo de despeje del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , informó este sábado que el Ejército norteamericano ha iniciado el proceso para despejar el estrecho de Ormuz , confirmando que 28 buques de Irán fueron destruidos durante las operaciones.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que un gran número de petroleros, incluidos algunos de los más grandes del mundo, se dirigen actualmente hacia Estados Unidos para cargar petróleo y gas de alta calidad.

En su declaración, Trump resaltó la superioridad energética de su país , afirmando que poseen "más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes juntas". El mensaje concluyó con una invitación directa a la llegada de estos buques: “Los estamos esperando. ¡Rápido cambio! Presidente DJT”.

Este anuncio militar se produce en un contexto de intensas gestiones diplomáticas en territorio pakistaní . Una delegación de la República Islámica de Irán, encabezada por Mohamad Baqer Qalibaf , mantuvo encuentros clave con el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del Ejército, el general Asim Munir.

El objetivo de estas reuniones fue coordinar los aspectos técnicos para el inicio del diálogo formal con la administración estadounidense.

Negociaciones en Pakistan El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (C), camina junto al jefe de las Fuerzas de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir (I), y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Mohammad Ishaq Dar (D), a su llegada al aeropuerto de Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. Una delegación iraní y estadounidense llegó a Islamabad para las conversaciones de paz previstas en medio de un frágil alto el fuego de dos semanas tras el conflicto que comenzó el 28 de febrero de 2026. EFE

De manera simultánea, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se encuentra instalado con su delegación en el hotel Serena de la capital pakistaní, complejo que ha sido designado como la sede oficial de las negociaciones.

Los encuentros entre las autoridades iraníes y el gobierno local se concretaron tras consultas de alto nivel realizadas la noche anterior con la cúpula militar de Pakistán, buscando establecer un canal de comunicación en medio de la escalada bélica en el estrecho.