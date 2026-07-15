Una voz federal con proyección regional e internacional

La cardiología argentina tiene una historia que trasciende ampliamente sus fronteras. Desde sus grandes maestros e investigadores hasta los protagonistas de innovaciones que cambiaron el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, como René Favaloro, con el bypass coronario , y Julio Palmaz, con el stent vascular expandible con balón , el país ha realizado aportes reconocidos en todo el mundo.

La Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear aportan su visión a la realidad nacional

Esa tradición no pertenece sólo al pasado: hoy se expresa en sociedades científicas, universidades, hospitales, centros de investigación y profesionales distribuidos en todo el territorio nacional.

En ese recorrido, la Federación Argentina de Cardiología ocupa un lugar central. La FAC no es solo una sociedad científica nacional: es una red federal de conocimiento, formación, investigación y cooperación. Su estructura integra sociedades de cardiología de distintas regiones del país, lo que le permite articular realidades diversas y construir una mirada amplia sobre la salud cardiovascular. En una Argentina extensa y heterogénea, esa identidad federal no es un rasgo decorativo, sino una verdadera forma de organización institucional.

Hoy, ese federalismo adquiere una expresión especialmente significativa. Por primera vez en la historia de la Federación Argentina de Cardiología, su presidencia es ejercida por una médica que no reside en una capital provincial ni en un gran centro metropolitano, sino en una ciudad del interior profundo del país, Villa María, Córdoba. Este hecho representa mucho más que una particularidad biográfica: simboliza una cardiología que se piensa desde el territorio, que reconoce el valor de las sociedades regionales y que entiende que la excelencia científica también se construye lejos de los grandes centros de decisión.

La proyección de la cardiología argentina hacia el continente americano y el mundo no es casual. Durante décadas, profesionales argentinos han participado activamente en sociedades científicas, congresos internacionales, comités académicos, investigaciones colaborativas, consensos y documentos de posicionamiento . La Argentina ha contribuido a instalar temas prioritarios como la prevención cardiovascular, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cardiovascular en la mujer, la salud cardiometabólica, la rehabilitación cardiovascular y la necesidad de generar evidencia propia , adaptada a las características epidemiológicas y sociales de la región.

En este contexto, la próxima presidencia de la Sociedad Interamericana de Cardiología por parte de un cardiólogo argentino, el doctor Ricardo López Santi, expresidente de FAC, constituye un hecho de gran relevancia institucional. La SIAC reúne a sociedades científicas del continente americano y constituye un espacio estratégico de cooperación, educación y liderazgo cardiovascular. Que la Argentina ocupe nuevamente un lugar destacado en esa conducción confirma el reconocimiento a su trayectoria y a su capacidad de articulación científica.

Presencia en impacto

Pero el verdadero desafío no es solo ocupar espacios de representación, sino transformar esa presencia en impacto. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en la región, en un escenario marcado por desigualdades en el acceso, fragmentación sanitaria, aumento de la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal, la hipertensión y el envejecimiento poblacional. Frente a esa realidad, la integración científica y sanitaria entre países ya no es una aspiración académica: es una necesidad.

La Federación Argentina de Cardiología tiene hoy la oportunidad de profundizar ese camino. Su carácter federal le permite aportar una mirada singular: conoce las grandes instituciones académicas, pero también la realidad de las ciudades intermedias, los hospitales regionales, los consultorios del interior y los equipos de salud que trabajan cerca de la comunidad. Esa combinación resulta especialmente valiosa para construir respuestas más equitativas, realistas y sostenibles.

La proyección internacional de la FAC no se limita a la presencia en congresos. Implica promover registros multicéntricos, investigaciones cooperativas, programas de educación continua, documentos científicos regionales, liderazgo de jóvenes cardiólogos y mayor participación de mujeres en espacios de decisión. También supone fortalecer una cardiología capaz de dialogar con la ciencia global sin perder su identidad local.

La cardiología argentina tiene historia, presente y futuro. Su desafío es transformar ese capital científico e institucional en una voz cada vez más integrada, federal e influyente a nivel nacional, continental y global. Desde la FAC, esa construcción se viene desarrollando desde hace más de seis décadas y continúa proyectándose hacia el futuro.