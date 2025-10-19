Iván Noble "En La Cima": "Tenía prejuicios de los bodegueros"

Un nuevo encuentro "En La Cima" ofreció una conversación intensa y reveladora con Iván Noble, el líder y compositor de Los Caballeros de la Quema , quien se definió una vez más como el "poeta del rock" argentino.

Desde el piso 17 del Sheraton Mendoza, y acompañado por la periodista Laura Rez Masud , el cantante se abrió a una charla que fluyó con la misma profundidad que caracterizan a sus mejores baladas.

Quizás el pasaje más sorprendente y divertido de la charla fue la confesión de Noble sobre su nueva y creciente afición por el vino.

El líder de Los Caballeros de la Quema reconoció que, al principio, tenía "prejuicios de los bodegueros" y de la profesión en general. Sin embargo, su visión cambió radicalmente.

Hoy, Noble se declara fanático del vino y ha forjado amistades con diversos "hacedores" de la bebida, quienes lo iniciaron en el disfrute y conocimiento de la producción vitivinícola argentina.

Los Caballeros de la Quema y la herencia paterna

Noble también confirmó y dio detalles sobre el esperado regreso de Los Caballeros de la Quema a la provincia, un evento que genera gran expectativa entre los fanáticos mendocinos de la banda.

Otro punto emotivo de la entrevista fue su referencia al intenso libro que dedicó a la figura de su padre. El artista compartió cómo la escritura de ese texto fue una catarsis y un homenaje a la profunda relación familiar.