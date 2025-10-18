Vecinos de Las Heras frenan una obra de asfalto por la falta de cloacas

Viven entre las calles Doctor Moreno y Avellaneda y se organizaron para solicitar que primero se arreglen las cloacas antes que el asfaltado.

Un grupo de vecinos que vive entre las calles Doctor Moreno y Avellaneda, en Las Heras, denuncia el colapso del sistema cloacal y piden que se le de prioridad a esa obra y no a otras, como el asfaltado de calles.

Aseguran que el caño madre, instalado en la década del ’70, nunca tuvo recambio ni mantenimiento y que hoy prácticamente no existe por el deterioro del material. Afirmaron que la falta de obras provoca hundimientos, filtraciones y grietas en las viviendas. Ante esta situación, los frentistas decidieron frenar los trabajos de asfaltado que el municipio realizaba en la zona, hasta que se ejecute una reparación integral de la red cloacal.

las heras Las grietas en las paredes reflejan el daño estructural provocado por la pérdida de suelo. Gentileza Según los vecinos, el problema lleva años sin solución. La red cloacal principal que atraviesa calle Doctor Moreno, una de las arterias más antiguas del departamento, presenta tramos deteriorados y sectores donde directamente ya no hay caños. Las conexiones domiciliarias no pueden desagotar hacia la calle, por lo que los líquidos se filtran bajo tierra. “Los camiones de Obras Sanitarias cuando destapan sacan tierra, no agua”, contó Bibiana Bautista (51), vecina del barrio. El sistema colapsado afecta tanto a las viviendas como a la vía pública. El paso de los micros o vehículos pesados genera fuerte vibraciones en el piso lo que lleva a notarse en las grietas de las viviendas.

las heras Los líquidos cloacales emergen a la superficie por la rotura de caños y el colapso del sistema. Gentileza La vecina relató que el caño madre de Doctor Moreno nunca tuvo mantenimiento y que solo se realizó una reparación parcial en la calle Uruguay, ubicada a pocos metros. Pero, según declara, el trabajo se limitó a una cuadra y no solucionó el problema. “Reparan un tramo y trasladan la presión al siguiente. Los vecinos dicen que hacen un caño nuevo, pero lo conectan a la nada”, confirma Bautista. Los frentistas redactaron una nota formal dirigida a Obras Sanitarias y también realizaron reclamos personales. Según explicaron, algunos vecinos detectaron huecos bajo el piso de sus casas y filtraciones, lo que demuestra la pérdida de suelo.

Todo el malestar que los vecinos de la zona venían acumulando decantó en los últimos días. Cuando los camiones de asfalto llegaron, decidieron impedir el avance del éstos: colocaron vehículos sobre la calle y no permitieron el ingreso de maquinaria hasta que se inicie una reparación integral del sistema cloacal. Dicen que, si se asfalta ahora, las futuras obras serán inviables. “Queremos que cambien el caño madre antes de asfaltar”, dice Bibiana.