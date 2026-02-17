Eclipse solar anular: así se vio el "anillo de fuego" del 2026

Se trató del primer eclipse de 2026 y ocurrió cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

Este martes 17 de febrero, el cielo ofreció uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar anular, popularmente conocido como “Anillo de Fuego”.

Se trató del primer eclipse de 2026 y ocurrió cuando la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, pero sin llegar a cubrirlo por completo. En esta ocasión, el satélite natural ocultó el 96% de la superficie solar visible y dejó un aro luminoso alrededor de su silueta: ese borde brillante es el que dio nombre al fenómeno.

A diferencia de un eclipse total, nunca se produjo oscuridad plena. Siempre permaneció visible ese anillo de luz que lo vuelve tan llamativo y fotografiado en todo el mundo.

Dónde se vio el eclipse solar del 17 de febrero La franja de anularidad, es decir, la zona exacta desde donde puede observarse el "anillo" completo, fue estrecha: tuvo unos 616 kilómetros de ancho y atravesó regiones remotas de la Antártida y el océano Antártico.

Las mejores vistas se concentraron en bases científicas que funcionan todo el año en el continente blanco, como la Estación Concordia, de gestión franco-italiana, y la Estación Mirny, en la Tierra de la Reina María.