17 de febrero de 2026 - 10:55

Eclipse solar anular: así se vio el "anillo de fuego" del 2026

Se trató del primer eclipse de 2026 y ocurrió cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

Por Redacción Mundo

Se trató del primer eclipse de 2026 y ocurrió cuando la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, pero sin llegar a cubrirlo por completo. En esta ocasión, el satélite natural ocultó el 96% de la superficie solar visible y dejó un aro luminoso alrededor de su silueta: ese borde brillante es el que dio nombre al fenómeno.

A diferencia de un eclipse total, nunca se produjo oscuridad plena. Siempre permaneció visible ese anillo de luz que lo vuelve tan llamativo y fotografiado en todo el mundo.

Embed - Annular Solar Eclipse 2026 | Ring Of Fire

Dónde se vio el eclipse solar del 17 de febrero

La franja de anularidad, es decir, la zona exacta desde donde puede observarse el “anillo” completo, fue estrecha: tuvo unos 616 kilómetros de ancho y atravesó regiones remotas de la Antártida y el océano Antártico.

Las mejores vistas se concentraron en bases científicas que funcionan todo el año en el continente blanco, como la Estación Concordia, de gestión franco-italiana, y la Estación Mirny, en la Tierra de la Reina María.

En la principal base estadounidense, la Estación McMurdo, el fenómeno se observó como un eclipse parcial profundo, con un 86% del Sol cubierto.

Fuera de esa delgada franja, el eclipse fue parcial y pudo apreciarse en distintas regiones del hemisferio sur.

En la Isla Rey Jorge, el oscurecimiento alcanzó el 83% alrededor de las 10.12 (hora local). En Ciudad del Cabo, el fenómeno se observó a las 06.17 con un 11% del Sol cubierto.

En el sur de África y el extremo austral de la Patagonia, el máximo estimado rondó el 40%.

En Argentina, el eclipse fue parcial y se apreció principalmente en el sur del país. En Ushuaia se registró uno de los mejores puntos de observación dentro del territorio nacional. También fue visible en Río Gallegos y El Calafate, aunque con menor magnitud a medida que se avanzaba hacia el norte.

