Eclipse "anillo de fuego" de febrero: cuándo y cómo verlo desde Argentina

El próximo martes 17 de febrero , un evento astronómico conocido como eclipse de "anillo de fuego" captará la atención del hemisferio sur . Debido a la posición de la Luna , el Sol no se cubrirá por completo, dejando un aro de luz visible que solo podrá apreciarse en zonas específicas.

Este fenómeno, denominado técnicamente eclipse solar anular, ocurre porque el diámetro aparente de la Luna es ligeramente menor que el del Sol. Al encontrarse el satélite cerca de su apogeo, su disco se percibe un 1,1 % más pequeño , lo que impide que cubra la estrella totalmente y permite que un brillante anillo de luz permanezca visible en el cielo.

A diferencia de otros eventos astronómicos masivos, este eclipse presenta una dificultad logística importante. La trayectoria de la anularidad, donde se ve el anillo completo, es un corredor estrecho de unos 616 kilómetros de ancho que recorre principalmente regiones remotas de la Antártida y el océano Antártico.

Para quienes se encuentren en zonas pobladas, el espectáculo será diferente. En gran parte del sur de Sudamérica y África solo se podrá observar un eclipse parcial superficial. Esto significa que e l Sol parecerá tener una pequeña "mordida" en su superficie , pero no llegará a formarse el círculo dorado completo.

En Punta Arenas, Chile, el fenómeno alcanzará apenas un 5 % de oscurecimiento y ocurrirá a las 21:08 hora local, coincidiendo casi exactamente con el atardecer. Por su parte, en la Isla Rey Jorge, en las Shetlands del Sur , la vista será mucho más impactante, alcanzando un 83 % de cobertura a las 10:12 de la mañana.

image

En otras latitudes, como Ciudad del Cabo en Sudáfrica, los observadores verán un 11 % del Sol oscurecido alrededor de las 06:17 hora local. La duración máxima de la fase de anularidad completa para quienes estén en el corredor antártico será de apenas 2 minutos y 20,9 segundos.

El silencio de la NASA y la ciencia detrás del fenómeno

Un detalle que ha llamado la atención de la comunidad científica es la falta de cobertura mediática oficial. Debido al aislamiento geográfico de la trayectoria y a que el sol sale en zonas casi deshabitadas, la NASA no ha anunciado transmisiones en directo ni eventos de divulgación para este martes 17.

image

La agencia espacial ya está enfocando sus preparativos para el 12 de agosto de 2026, cuando un eclipse solar total cruce Groenlandia, Islandia y España. Sin embargo, para los expertos, el evento de febrero sigue siendo de gran valor histórico, ya que es el eclipse número 75 del ciclo Saros 121, una serie que comenzó en el año 944 y finalizará recién en junio de 2206.

Aunque la mayoría de los habitantes del planeta no podrán verlo en su máximo esplendor, la rareza del "anillo de fuego" sigue despertando una curiosidad única. Quienes se encuentren en el extremo sur de la Patagonia deberán estar atentos al horizonte justo antes de la puesta del sol para captar este breve encuentro entre la Luna y el Sol que marca el calendario astronómico del 2026.