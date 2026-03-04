Hoy es el Día del Hermano en Argentina: por qué se celebra cada 4 de marzo

Este 4 de marzo , Argentina festeja el Día del Hermano , una ocasión especial para reconocer y valorar los lazos fraternales que unen a las familias. Sin embargo, no es una fecha que se siga a nivel mundial y es exclusiva de nuestro país por un motivo arbitrario.

Para muchos, tener un hermano o una hermana es motivo de alegría y afecto.

Los hermanos son nuestros compañeros de viaje que comparten experiencias , recuerdos y momentos importantes a lo largo de la vida. De gozar de una buena relación, también brindan apoyo emocional, comprensión y consuelo en momentos difíciles.

Aunque a nivel internacional el Día del Hermano se conmemora el 5 de septiembre, en recuerdo al fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a promover el amor y la solidaridad entre las personas, en Argentina se ha establecido otro día especial para honrar los vínculos fraternales.

La decisión de tener una fecha diferente en Argentina (4 de marzo) no responde a una conmemoración específica, sino más bien a motivos comerciales. El origen de esta celebración nacional no está ligado a un evento histórico particular, sino más bien a la oportunidad que representa para el comercio.

Es común que en esta fecha las personas aprovechen para expresar su cariño a sus hermanos mediante saludos y, en algunos casos, a través de obsequios y muestras de afecto.

Es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y demostrar el aprecio hacia aquellos que comparten un vínculo tan especial como el de la hermandad.

En palabras de la Madre Teresa de Calcuta, quien inspira esta fecha a nivel internacional, “la vida no se mide por la cantidad de veces que respiramos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento”.

