4 de marzo de 2026 - 09:19

Hoy es el Día del Hermano en Argentina: por qué se celebra cada 4 de marzo

Los hermanos tienen su día a nivel internacional el 5 de septiembre, pero los argentinos eligieron festejarlo en otra fecha.

Nani y Lilo, hermanas en el universo Disney

&nbsp;Bart y Lisa Simpson

Dipper y Mabel

Dexter y Dee Dee

Por Redacción

Este 4 de marzo, Argentina festeja el Día del Hermano, una ocasión especial para reconocer y valorar los lazos fraternales que unen a las familias. Sin embargo, no es una fecha que se siga a nivel mundial y es exclusiva de nuestro país por un motivo arbitrario.

Para muchos, tener un hermano o una hermana es motivo de alegría y afecto.

Bart y Lisa Simpson

Los hermanos son nuestros compañeros de viaje que comparten experiencias, recuerdos y momentos importantes a lo largo de la vida. De gozar de una buena relación, también brindan apoyo emocional, comprensión y consuelo en momentos difíciles.

Aunque a nivel internacional el Día del Hermano se conmemora el 5 de septiembre, en recuerdo al fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a promover el amor y la solidaridad entre las personas, en Argentina se ha establecido otro día especial para honrar los vínculos fraternales.

Mirtha Legrand y su hermana Goldy.

El origen del Día del Hermano

La decisión de tener una fecha diferente en Argentina (4 de marzo) no responde a una conmemoración específica, sino más bien a motivos comerciales. El origen de esta celebración nacional no está ligado a un evento histórico particular, sino más bien a la oportunidad que representa para el comercio.

Dexter y Dee Dee

Los Jonas Brothers, exitosos en la música

Es común que en esta fecha las personas aprovechen para expresar su cariño a sus hermanos mediante saludos y, en algunos casos, a través de obsequios y muestras de afecto.

Las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti

Es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y demostrar el aprecio hacia aquellos que comparten un vínculo tan especial como el de la hermandad.

En palabras de la Madre Teresa de Calcuta, quien inspira esta fecha a nivel internacional, “la vida no se mide por la cantidad de veces que respiramos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento”.

Dipper y Mabel

Los hermanos Lucía y Joaquín Galán conforman el dúo Pimpinela

Los hermanos Luisana y Darío Lopilato

