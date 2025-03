Día del Hermano: la insólita razón por la que el 4 de marzo se festeja en Argentina

Este 4 de marzo , Argentina festeja el Día del Hermano , una ocasión especial para reconocer y valorar los lazos fraternales que unen a las familias. Sin embargo, no es una fecha que se siga a nivel mundial y es exclusiva de nuestro país por un motivo arbitrario.

Mirtha Legrand y su hermana Goldy.

El origen del Día del Hermano

La decisión de tener una fecha diferente en Argentina (4 de marzo) no responde a una conmemoración específica, sino más bien a motivos comerciales. El origen de esta celebración nacional no está ligado a un evento histórico particular, sino más bien a la oportunidad que representa para el comercio.