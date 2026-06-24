24 de junio de 2026 - 11:50

Prohíben morir en Francia: el insólito problema que llevó a un pueblo a tomar una medida extrema

En París, la brecha entre la demanda y el espacio es crítica: en un año se registraron 5.000 solicitudes para solo 171 plazas disponibles en cementerios internos.

Así luce Le Lavandou, la comuna Francesa donde está prohibido morir.&nbsp;

Así luce Le Lavandou, la comuna Francesa donde está prohibido morir. 

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Por Cristian Reta

En la comuna Le Lavandou, de Francia, morir llegó a ser oficialmente ilegal. No se trató de una medida mística, sino de una protesta del entonces alcalde Gil Bernardi ante la saturación total de su cementerio. La justicia bloqueó la expansión del camposanto en terrenos protegidos, dejando a la autoridad sin opciones para cumplir su deber legal de dar sepultura.

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La crisis alcanzó su punto máximo cuando el fallecimiento de un hombre sin hogar expuso la parálisis administrativa. El municipio tenía la obligación de enterrarlo en un plazo de seis días, pero no contaba con una sola fosa libre, lo que convirtió el decreto de "prohibición de morir" en un grito de auxilio ante la burocracia.

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¿Por qué Francia no puede expandir sus cementerios?

El plan original de Le Lavandou consistía en construir un cementerio marino frente al Mediterráneo. Sin embargo, grupos ambientalistas llevaron el caso a los tribunales alegando que el terreno era un "espacio notable" que debía preservarse de cualquier construcción de hormigón. En el año 2000, el tribunal administrativo de Niza prohibió el proyecto, dejando a la ciudad atrapada entre leyes contradictorias.

Esta situación no es exclusiva de los pueblos costeros; refleja un problema estructural en toda Francia. En París, la saturación se remonta al siglo XIX, cuando se debieron crear seis cementerios adicionales en los suburbios para aliviar el centro. El modelo histórico de "concesiones perpetuas" ha bloqueado el 90% del espacio en lugares como Père-Lachaise, impidiendo que las tumbas vuelvan al uso público tras décadas de abandono.

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¿Cómo recuperan espacio los cementerios franceses?

Para gestionar el colapso, la legislación francesa ha dejado de otorgar derechos de entierro indefinidos. Actualmente, los espacios se alquilan por periodos fijos de 10, 30 o 50 años, lo que permite a los municipios recuperar las parcelas una vez finalizado el contrato o si se comprueba el estado de abandono del monumento.

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