Argentina ya tiene su propia calle en Nueva York para celebrar los "fuertes lazos" con Estados Unidos

Los argentinos que visiten Nueva York tendrán desde ahora una nueva parada obligada en el corazón de Manhattan porque quedó inaugurada oficialmente "Argentina Way". Se trata de una denominación honorífica que identifica un tramo de la calle 56 y que, según el gobierno de Javier Milei, busca destacar los "fuertes lazos" históricos, culturales y diplomáticos entre Argentina y Estados Unidos.

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La ceremonia se realizó este miércoles en una de las esquinas más exclusivas de Manhattan, sobre la intersección de la calle 56 y la Quinta Avenida . Allí quedó instalado el nuevo cartel que convivirá con la nomenclatura tradicional y que convierte a ese sector de la ciudad en un nuevo símbolo para la comunidad argentina residente en Nueva York.

En sus inmediaciones funcionan algunas de las tiendas más reconocidas del mundo, entre ellas Gucci y Prada, y además se encuentra a pocos metros de la Trump Tower, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por el consulado argentino en Nueva York , encabezado por Gerardo Díaz Bartolomé, junto a integrantes del Concejo Municipal. Finalmente, las autoridades locales eligieron precisamente la calle donde funciona desde hace décadas la sede diplomática argentina .

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Según la resolución aprobada por la ciudad, la designación de "Argentina Way" busca reconocer "los fuertes lazos entre Argentina y New York", además de homenajear a la comunidad argentina radicada en la ciudad y destacar la labor desarrollada por el Consulado durante décadas.

Un reconocimiento poco habitual para Argentina en Manhattan

La decisión tiene un valor simbólico especial porque no es frecuente encontrar calles de Nueva York identificadas con el nombre de un país.

Inauguración de la Argentina Way en Nueva York Inauguración de la Argentina Way en Nueva York Cancillería

Existen algunos casos puntuales vinculados a comunidades extranjeras o regiones específicas, como Little Brazil, Little Spain y Little Korea. Sin embargo, son escasas las arterias que llevan directamente el nombre de una nación.

El acto estuvo encabezado por el canciller Pablo Quirno, quien destacó el significado político y cultural del reconocimiento.

"Pocos tributos tienen un significado mayor que ver el nombre de Argentina escrito en la geografía de una ciudad que ayudó a moldear el mundo moderno. Es un gesto de reconocimiento por parte de la ciudad de Nueva York y un reflejo de los fuertes lazos que unen a nuestros dos países", expresó Quirno durante la ceremonia.

Entre los asistentes también estuvieron representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, funcionarios locales y miembros de la comunidad argentina.

Inauguración de la Argentina Way en Nueva York Inauguración de la Argentina Way en Nueva York Cancillería

Quirno recordó además la importancia histórica de la sede consular ubicada sobre la calle 56.

"El lugar elegido para Argentina Way tiene un significado profundo. A unos pasos se encuentra nuestro Consulado, en un edificio que ha servido a nuestro país durante casi ochenta años. Desde 1947, esa casa en la calle 56 es una puerta para argentinos en Nueva York, un punto de referencia para nuestra comunidad, y una plataforma para el servicio consular, cultura, turismo, inversión y comercio", señaló.

El funcionario también vinculó la inauguración con el actual vínculo diplomático entre ambos países. "Para el presidente Milei, la alianza estratégica con Estados Unidos es una de las prioridades centrales de la política exterior argentina", afirmó.

De acuerdo con datos del último censo estadounidense, unas 27.000 personas de origen argentino viven en el estado de Nueva York, la mayoría de ellas en la ciudad.