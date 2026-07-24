24 de julio de 2026 - 10:35

Gauchito Club despide "Vulnerable" con una gira nacional y un show en Mendoza: dónde comprar las entradas

Gauchito Club, la banda mendocina del momento, recorrerá el país antes de iniciar una nueva etapa. Las entradas ya están disponibles.

gauchito
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Después de dos años que transformaron definitivamente su carrera, Gauchito Club comienza la despedida de "Vulnerable", el álbum que los consolidó como una de las bandas más convocantes de la escena argentina. Antes de abrir una nueva etapa con un nuevo trabajo de estudio, el grupo realizará una gira nacional con fechas especiales, que incluirá un nuevo show en Mendoza.

Leé además

show historico en la final del mundial 2026: quienes actuaran en el primer espectaculo de medio tiempo

Show histórico en la final del Mundial 2026: quiénes actuarán en el primer espectáculo de medio tiempo

Por Redacción Deportes
Shakira junto a los Ghetto Kids en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Así fue el show de medio tiempo con Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna en la final del Mundial 2026

Por Redacción Espectáculos

La cita será el sábado 3 de octubre, a las 20.30, en La Sala Club (ex-Bodega Giol, Maipú). Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Venti.com.ar.

La gira recorrerá Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y La Plata, en una serie de conciertos concebidos como una celebración del recorrido que tuvo "Vulnerable", el disco publicado en 2024 que impulsó el mayor crecimiento de la banda.

Un álbum que cambió la historia de Gauchito Club

Con canciones como "Soy Débil Sr.", "Primer Recreo", "Morena Mía" y "Papito Barloa", Vulnerable se convirtió en el trabajo más exitoso de Gauchito Club y acompañó su salto definitivo a los grandes escenarios.

Durante este ciclo, la banda agotó el Estadio Obras, llenó salas como C Art Media, Teatro Vorterix y Arena Maipú, y fue protagonista de festivales de gran convocatoria como Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina, Quilmes Rock y Buena Vibra.

El crecimiento también se trasladó al plano internacional, con giras por Europa y Latinoamérica que incluyeron un histórico sold out en la Sala Apolo de Barcelona, además de presentaciones en México, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

palabra plena: gabriel rolon se despide de su aplaudido espectaculo con tres shows en mendoza

"Palabra Plena": Gabriel Rolón se despide de su aplaudido espectáculo con tres shows en Mendoza

Por Redacción Espectáculos
valkirias danza versatil se inspira en la biblia para su nuevo show en el espacio julio le parc

Valkirias Danza Versátil se inspira en la Biblia para su nuevo show en el Espacio Julio Le Parc

Por Redacción Espectáculos
Polémica por el posteo anti-Argentina de Rosalía: fans venden sus entradas para sus shows en Buenos Aires

Polémica por el posteo anti-Argentina de Rosalía: fans venden sus entradas para sus shows en Buenos Aires

Por Redacción Espectáculos
Robertito Funes Ugarte, furioso con María Becerra: Un espanto

El mendocino Robertito Funes Ugarte, indignado con María Becerra por mostrar la bandera: "Un espanto"

Por Redacción Espectáculos