Gauchito Club despide "Vulnerable" con una gira nacional y un show en Mendoza: dónde comprar las entradas

Gauchito Club, la banda mendocina del momento, recorrerá el país antes de iniciar una nueva etapa. Las entradas ya están disponibles.

Después de dos años que transformaron definitivamente su carrera, Gauchito Club comienza la despedida de "Vulnerable", el álbum que los consolidó como una de las bandas más convocantes de la escena argentina. Antes de abrir una nueva etapa con un nuevo trabajo de estudio, el grupo realizará una gira nacional con fechas especiales, que incluirá un nuevo show en Mendoza.

La cita será el sábado 3 de octubre, a las 20.30, en La Sala Club (ex-Bodega Giol, Maipú). Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Venti.com.ar.

La gira recorrerá Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y La Plata, en una serie de conciertos concebidos como una celebración del recorrido que tuvo "Vulnerable", el disco publicado en 2024 que impulsó el mayor crecimiento de la banda.

Un álbum que cambió la historia de Gauchito Club Con canciones como "Soy Débil Sr.", "Primer Recreo", "Morena Mía" y "Papito Barloa", Vulnerable se convirtió en el trabajo más exitoso de Gauchito Club y acompañó su salto definitivo a los grandes escenarios.

Durante este ciclo, la banda agotó el Estadio Obras, llenó salas como C Art Media, Teatro Vorterix y Arena Maipú, y fue protagonista de festivales de gran convocatoria como Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina, Quilmes Rock y Buena Vibra.