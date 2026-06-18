HBO Max sumó para los fanáticos del cine de terror uno de los estrenos más comentados del año. Con una historia cargada de suspenso psicológico y una atmósfera inquietante, esta película ganó el reconocimiento de la crítica especializada.

La película de HBO Max al estilo John Wick cargada de violencia y acción: dura 95 minutos

HBO Max confirmó una nueva temporada de "Margarita": qué se sabe de los próximos capítulos

Se trata de “Keeper”, la nueva película dirigida por Osgood Perkins , el realizador detrás de “Longlegs”, que vuelve a explorar el horror sobrenatural con un relato que mezcla paranoia , aislamiento y una presencia maligna que acecha en la oscuridad.

La historia sigue a Liz y Malcolm, una pareja que decide pasar un fin de semana en una cabaña alejada de la ciudad para disfrutar de unos días de tranquilidad. Sin embargo, el viaje toma un giro inesperado cuando ella comienza a sentir que alguien —o algo— la observa constantemente. Lo que al principio parece una simple sensación termina convirtiéndose en una pesadilla.

Hoy en HBO Max: la aclamada película de terror sobre una presencia maligna que elogió la crítica

Hoy en HBO Max: la aclamada película de terror sobre una presencia maligna que elogió la crítica

A medida que avanza la trama, l a protagonista queda sola en la vivienda y empieza a escuchar ruidos extraños, percibir sombras y experimentar sucesos difíciles de explicar. La película construye el terror de manera gradual, apostando más por la tensión psicológica y el misterio que por los sobresaltos tradicionales.

Uno de los aspectos más destacados de “Keeper” es la actuación de Tatiana Maslany, quien interpreta a Liz con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que potencia el clima de incertidumbre que domina toda la historia. Junto a ella, Rossif Sutherland completa el elenco principal.

Qué dijo la crítica sobre "Keeper"

La crítica también elogió el trabajo visual de Perkins, que utiliza los espacios vacíos, la iluminación tenue y los silencios para generar una constante sensación de amenaza. La cabaña donde transcurre gran parte del relato se convierte en un personaje más, reforzando el clima de encierro y desesperación.

La película también recibió elogios de reconocidos referentes del género.

James Wan, creador de la saga "El Conjuro", la describió como "un descenso a la locura", mientras que Fede Álvarez, director de “Alien: Romulus”, aseguró que es "puro terror".

A esas opiniones se suma la de Guillermo del Toro, uno de los cineastas más prestigiosos del fantástico y el terror, quien también destacó la propuesta de Osgood Perkins.