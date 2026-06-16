16 de junio de 2026 - 11:22

La película de HBO Max al estilo John Wick cargada de violencia y acción: dura 95 minutos

Combina peleas frenéticas, humor negro, sangre y enemigos imposibles de derrotar en una historia que transcurre dentro de un misterioso hotel.

La película de HBO Max al estilo John Wick cargada de violencia y acción: dura una hora y media

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“They Will Kill You” sigue a Asia Reaves, una mujer que llega a un enigmático hotel de Nueva York en busca de su hermana desaparecida y termina atrapada en una pesadilla donde deberá luchar por su vida contra un grupo de asesinos que parecen imposibles de eliminar.

"They Will Kill You", la nueva película de acción de HBO Max.
“They Will Kill You”, la nueva película de acción de HBO Max.

“They Will Kill You”, la nueva película de acción de HBO Max.

Dirigida por Kirill Sokolov y escrita junto a Alex Litvak, tiene una duración de 94 minutos.

Fue filmada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, aunque la historia transcurre en un lujoso edificio de Nueva York. La producción aprovechó la arquitectura moderna y los estudios de la ciudad sudafricana para recrear el inquietante rascacielos donde se desarrolla casi toda la película.

"They Will Kill You", la nueva película de acción de HBO Max.
“They Will Kill You”, la nueva película de acción de HBO Max.

“They Will Kill You”, la nueva película de acción de HBO Max.

“They Will Kill You”, la nueva película de acción en HBO Max

La protagonista llega al edificio simulando que aceptará un empleo, aunque su verdadero objetivo es encontrar a su hermana. Sin embargo, apenas pasa su primera noche es atacada por varios desconocidos enmascarados que irrumpen en su habitación con intenciones letales.

Lo que parece un simple intento de asesinato pronto se convierte en algo mucho más extraño. Asia logra defenderse gracias a habilidades adquiridas durante su paso por prisión, pero descubre que quienes la persiguen vuelven una y otra vez, como si una fuerza sobrenatural les impidiera morir definitivamente.

Embed - TE VAN A MATAR Tráiler Español Latino (2026) Zazie Beetz

Mientras intenta escapar del hotel, deberá enfrentarse a un laberinto de pasillos, habitaciones secretas y enemigos cada vez más violentos, en una sucesión de escenas cargadas de acción y sangre.

El elenco de la nueva película de acción

El elenco está encabezado por Zazie Beetz, acompañada por Patricia Arquette, Tom Felton, Heather Graham y Myha'la, quienes participan de una historia donde la acción nunca se detiene y los giros sobrenaturales mantienen el misterio hasta el desenlace.

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