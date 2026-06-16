La película de HBO Max al estilo John Wick cargada de violencia y acción: dura 95 minutos

Un hotel de lujo, asesinos enmascarados que parecen imposibles de matar y una protagonista obligada a abrirse paso entre litros de sangre y escenas de acción descontroladas. Esa es la premisa de la nueva apuesta de HBO Max, una película que combina terror, humor y combates al estilo de la saga "John Wick" .

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“They Will Kill You” sigue a Asia Reaves , una mujer que llega a un enigmático hotel de Nueva York en busca de su hermana desaparecida y termina atrapada en una pesadilla donde deberá luchar por su vida contra un grupo de asesinos que parecen imposibles de eliminar.

Dirigida por Kirill Sokolov y escrita junto a Alex Litvak, tiene una duración de 94 minutos.

Fue filmada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, aunque la historia transcurre en un lujoso edificio de Nueva York. La producción aprovechó la arquitectura moderna y los estudios de la ciudad sudafricana para recrear el inquietante rascacielos donde se desarrolla casi toda la película.

La protagonista llega al edificio simulando que aceptará un empleo, aunque su verdadero objetivo es encontrar a su hermana. Sin embargo, apenas pasa su primera noche es atacada por varios desconocidos enmascarados que irrumpen en su habitación con intenciones letales.

Lo que parece un simple intento de asesinato pronto se convierte en algo mucho más extraño. Asia logra defenderse gracias a habilidades adquiridas durante su paso por prisión, pero descubre que quienes la persiguen vuelven una y otra vez, como si una fuerza sobrenatural les impidiera morir definitivamente.

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Mientras intenta escapar del hotel, deberá enfrentarse a un laberinto de pasillos, habitaciones secretas y enemigos cada vez más violentos, en una sucesión de escenas cargadas de acción y sangre.

El elenco de la nueva película de acción

El elenco está encabezado por Zazie Beetz, acompañada por Patricia Arquette, Tom Felton, Heather Graham y Myha'la, quienes participan de una historia donde la acción nunca se detiene y los giros sobrenaturales mantienen el misterio hasta el desenlace.