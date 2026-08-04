En 90 minutos: la nueva película de romance queer que se convirtió en la más vista de Prime Video

Prime Video incorporó una película romántica con una historia LGBTIQ+ . Con una combinación de Navidad, segundas oportunidades y amor entre mujeres , la película logró posicionarse rápidamente entre los títulos más elegidos de la plataforma.

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La película se llama “The Christmas Writer” y apuesta por un romance ambientado entre una gran ciudad y un pequeño pueblo cubierto por el espíritu navideño.

Con una duración cercana a los 90 minutos, es una opción ideal para quienes disfrutan de los romances ligeros y de las películas que priorizan el clima emocional por encima del drama intenso.

La historia sigue a Noel, una escritora especializada en novelas románticas LGBTIQ+ que atraviesa una fuerte crisis creativa y emocional justo cuando debería comenzar a trabajar en su próximo libro.

Todo cambia cuando regresa a su ciudad natal para participar como jurado en un concurso literario organizado por una librera llamada Callie , una admiradora que había conocido durante una firma de ejemplares meses atrás. Ese reencuentro abre la puerta a una relación inesperada que mezcla atracción inmediata, diferencias de personalidad y la posibilidad de encontrar inspiración en una historia de amor real.

La producción utiliza varios de los elementos clásicos del romance navideño: calles iluminadas, librerías acogedoras, fiestas familiares y el contraste entre la vida acelerada de la ciudad y la tranquilidad del pueblo. Sin embargo, el gran diferencial está en que coloca en el centro a una pareja queer, algo que sigue siendo poco habitual en las películas románticas de temática navideña.

El elenco está encabezado por Riley Dandy en el papel de Noel y Daniella Monet como Callie. Ambas actrices sostienen el corazón emocional de la película y aportan una dinámica que busca combinar ternura, humor y sensibilidad. La historia también incluye a una mejor amiga caótica, personajes excéntricos del pueblo y una hija pequeña que termina acercando aún más a las protagonistas.