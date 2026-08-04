En 90 minutos: la nueva película de romance queer que se convirtió en la más vista de Prime Video

Prime Video incorporó una película romántica con una historia LGBTIQ+. Con una combinación de Navidad, segundas oportunidades y amor entre mujeres, la película logró posicionarse rápidamente entre los títulos más elegidos de la plataforma.
La historia sigue a una escritora con bloqueo de hoja en blanco que vuelve a su pueblo y se enamora de una bibliotecaria.
Prime Video incorporó una película romántica con una historia LGBTIQ+. Con una combinación de Navidad, segundas oportunidades y amor entre mujeres, la película logró posicionarse rápidamente entre los títulos más elegidos de la plataforma.
La película se llama “The Christmas Writer” y apuesta por un romance ambientado entre una gran ciudad y un pequeño pueblo cubierto por el espíritu navideño.
Con una duración cercana a los 90 minutos, es una opción ideal para quienes disfrutan de los romances ligeros y de las películas que priorizan el clima emocional por encima del drama intenso.
La historia sigue a Noel, una escritora especializada en novelas románticas LGBTIQ+ que atraviesa una fuerte crisis creativa y emocional justo cuando debería comenzar a trabajar en su próximo libro.
Todo cambia cuando regresa a su ciudad natal para participar como jurado en un concurso literario organizado por una librera llamada Callie, una admiradora que había conocido durante una firma de ejemplares meses atrás. Ese reencuentro abre la puerta a una relación inesperada que mezcla atracción inmediata, diferencias de personalidad y la posibilidad de encontrar inspiración en una historia de amor real.
La producción utiliza varios de los elementos clásicos del romance navideño: calles iluminadas, librerías acogedoras, fiestas familiares y el contraste entre la vida acelerada de la ciudad y la tranquilidad del pueblo. Sin embargo, el gran diferencial está en que coloca en el centro a una pareja queer, algo que sigue siendo poco habitual en las películas románticas de temática navideña.
El elenco está encabezado por Riley Dandy en el papel de Noel y Daniella Monet como Callie. Ambas actrices sostienen el corazón emocional de la película y aportan una dinámica que busca combinar ternura, humor y sensibilidad. La historia también incluye a una mejor amiga caótica, personajes excéntricos del pueblo y una hija pequeña que termina acercando aún más a las protagonistas.