Ulpiano Suárez: "La Justicia tiene que ir a fondo con Adorni, pero preocupa que Milei lo siga avalando"

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez (UCR), volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei , aliado de Cambia Mendoza a nivel nacional. Esta vez apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por las explicaciones brindadas sobre su crecimiento patrimonial y cuestionó también la actitud del Presidente frente al caso. “ Con su proceder lo está avalando ”, sostuvo.

En declaraciones a la prensa, Suárez aseguró que comparte el comunicado emitido por la conducción nacional de la UCR, de la que forma parte como presidente del Foro Nacional de Intendentes Radicales , y advirtió que la situación genera un daño que excede al oficialismo.

“ La estabilidad macroeconómica no solo se logra con medidas técnicas acertadas, sino también con conductas éticas ”, afirmó. En ese sentido, reconoció avances económicos de la gestión nacional, como la desaceleración de la inflación y la reducción del riesgo país, pero sostuvo que esos logros pueden verse afectados por cuestionamientos vinculados a la transparencia.

Para el jefe comunal, el caso de Adorni está rodeado de “ inconsistencias, contradicciones, ocultamiento de información y desmentidas ” que requieren explicaciones claras. “Cuesta entender que un funcionario de este rango haya pasado de declarar un patrimonio de 107 millones de pesos a cerca de 950 millones en apenas 24 meses. Él tiene que dar las explicaciones correspondientes”, señaló.

Suárez consideró que la polémica desvía la atención de indicadores que, a su juicio, representan avances para el país. “Hoy deberíamos estar hablando de que la inflación baja y de que el riesgo país ronda los 450 puntos , algo muy positivo para la Argentina. Esto no le hace bien al Gobierno, pero sobre todo no le hace bien al país ni a los argentinos”, expresó.

Además, reclamó una investigación exhaustiva y cuestionó la falta de decisiones políticas frente a la situación. “La Justicia tiene que ir a fondo. Pero también hay una responsabilidad política. Me preocupa que el Presidente no haya tomado medidas frente a algo que resulta inexplicable”, manifestó.

Incluso fue más allá al plantear cuál sería su postura si el funcionario integrara su gabinete. “Si Adorni hubiese sido mi jefe de Gabinete, no estaría”, lanzó.

Cuestionamientos a la Inocencia Fiscal del Gobierno

Consultado sobre el régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional, al que adhirieron distintos funcionarios, Suárez sostuvo que quienes ejercen cargos públicos deberían haber quedado excluidos.

“Lo primero que hubiese hecho en una medida de estas características es excluir a funcionarios y legisladores, como ocurrió en otros programas similares”, afirmó.

El intendente insistió en que las explicaciones brindadas hasta ahora son insuficientes y advirtió sobre el impacto institucional que puede generar el caso. “Hay mucha inconsistencia, ocultamiento de información y contradicciones. Estamos hablando de una situación grave que puede afectar la confianza y la estabilidad que tanto esfuerzo les costó a los argentinos”, remarcó.

Por último, reiteró que desea que la administración nacional tenga éxito en materia económica, aunque sostuvo que la recuperación de la credibilidad pública también es indispensable. “Hoy vemos un país estable desde lo macroeconómico, pero inestable en términos de ética, confianza, valores y conducta pública”, concluyó.