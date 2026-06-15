Concejos deliberantes del Valle de Uco: sueldos altos, reparto de cargos políticos y discrecionalidad

En el Valle de Uco, los concejos deliberantes tienen una dinámica muy distinta, ya sea por reglamento o por disposición política. Se percibe una atomización de bancas en Tupungato y San Carlos , aunque con un impacto económico muy diferente . Mientras tanto, en Tunuyán prima la negociación entre las fuerzas políticas para definir sus cargos cada año.

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Como informó anteriormente Los Andes en un relevamiento sobre el Sur provincial, la proliferación de bloques y monobloques ha derivado en un aumento de los cargos políticos en algunos concejos deliberantes. En esta región se observa un fenómeno similar, aunque con diferencias marcadas entre los tres departamentos.

En los tres cuerpos legislativos se repite la presencia de monobloques de La Libertad Avanza , pese a que sus integrantes fueron electos dentro de la alianza con Cambia Mendoza . En dos de los tres concejos, esa estrategia política vino acompañada de la creación o asignación de un cargo adicional de secretario de bloque .

El presidente del HCD de Tupungato, Marcelo Osorio (UCR) , informó a Los Andes que cada bloque tiene “ un solo secretario, independientemente de la cantidad de bancas que tiene ”.

En Tupungato hay cinco bloques , de los cuales tres son unipersonales: Pablo García (La Libertad Avanza) , Mónica Benítez (La Unión Mendocina) y Jorge Llul (Defendamos Tupungato) .

Al igual que sucedió en otros departamentos, los libertarios se escindieron de un bloque compartido con Cambia Mendoza y abrieron rancho aparte, generando un cargo político extra.

Concejo Deliberante Tupungato Los concejales de Tupungato que ingresaron en mayo: Mariel Bueno (UCR), Pablo García (LLA), Marcelo Osorio (UCR), Andrea Pelegrina (UCR) y Gabriela Carleti (PJ) Prensa Tupungato

García es el único edil que se separó de la alianza por la cual fue electo, a diferencia de Benítez y Llul, que accedieron en soledad a sus bancas.

Según pudo saber Los Andes a través de un concejal que finalizó su mandato en el último recambio de bancas de abril, Tupungato ostenta los salarios más altos del Valle de Uco. La dieta de un concejal ronda los $4 millones mensuales.

En el caso de los secretarios de bloque, perciben el 65% de los haberes de un edil, por lo que cobran alrededor de $2,6 millones por mes.

Desde la presidencia del HCD confirmaron que no tienen previstas modificaciones respecto de la estructura y los cargos políticos vigentes.

Las bancas en Tupungato

Cambia Mendoza (5): Marcelo Osorio, Daniel Pantaleo, Natalia Tejera, Mariela Bueno y Andrea Pelegrina.

Marcelo Osorio, Daniel Pantaleo, Natalia Tejera, Mariela Bueno y Andrea Pelegrina. Partido Justicialista (2): Ruth Lucero y Gabriela Carletti.

Ruth Lucero y Gabriela Carletti. La Libertad Avanza (1): Pablo García.

Pablo García. La Unión Mendocina (1): Mónica Benítez.

Mónica Benítez. Defendamos Tupungato (1): Jorge Llul.

Tunuyán: siete cargos para diez concejales

En el Concejo Deliberante de Tunuyán, los cargos políticos se votan al inicio de cada período legislativo, es decir que no están fijados por reglamento, informó el intendente Emir Andraos (PJ) a Los Andes.

Actualmente existen tres bloques: el Partido Justicialista, con cinco bancas; Cambia Mendoza, con cuatro; y el monobloque de Mariela Endrizzi (La Libertad Avanza).

El Concejo aprobó para este período la incorporación de tres secretarios para el bloque peronista, tres para la UCR y uno para la concejal libertaria.

Emir Andraos-concejo deliberante-tunuyán El intendente Emir Andraos rodeado por los concejales de Tunuyán. Archivo

Al igual que en otros departamentos, los secretarios perciben el 60% de la dieta de un concejal, que según averiguó Los Andes ascendía a aproximadamente $2.100.000 mensuales al mes de mayo. Es decir que cada secretario cobra alrededor de $1.200.000.

Desde el bloque oficialista señalaron que, pese a contar con las vacantes aprobadas en el presupuesto, el PJ todavía no utiliza los tres cargos asignados y actualmente tiene dos secretarios en funciones. En cambio, la oposición sí ocupa la totalidad de los cargos autorizados.

Los concejales de Tunuyán

Partido Justicialista (5): Daniel Rueda, Luján Álvarez, Paulina Cramero, Rodrigo López y Soledad Calatayud.

Daniel Rueda, Luján Álvarez, Paulina Cramero, Rodrigo López y Soledad Calatayud. Cambia Mendoza (4): Gastón Martín, Verónica Atencio, Diego Olaiz y Marita Bustamante.

Gastón Martín, Verónica Atencio, Diego Olaiz y Marita Bustamante. La Libertad Avanza (1): Mariela Endrizzi.

Las particularidades del Concejo de San Carlos

El Concejo Deliberante de San Carlos dispone por reglamento de un secretario por cada bloque, aunque actualmente no existen cargos vigentes bajo esa figura. “Es casi una política de Estado”, aseguró el presidente del HCD, Sebastián Garro (Cambia Mendoza).

Garro explicó que algunos concejales trabajan con colaboradores particulares solventados por ellos mismos y otros directamente prescinden de esa figura, ya que el Concejo “no tiene presupuesto para contratar a nadie”.

Sin embargo, el oficialismo cuenta con una ventaja que no tienen el resto de las fuerzas políticas: dispone de un empleado municipal adscripto al Concejo Deliberante para cumplir funciones de secretario político.

“Desde lo funcional tienen un secretario, pero desde lo económico es un cargo municipal, no del Concejo Deliberante”, explicó Garro.

Concejo Deliberante de San Carlos Concejo Deliberante de San Carlos en sesión. Prensa San Carlos

De esta manera, mientras los bloques opositores carecen de personal financiado por el cuerpo legislativo, el oficialismo sí cuenta con asistencia sostenida por la estructura municipal.

El titular del Concejo sostuvo que desde hace varios años se mantiene congelada la creación de secretarías de bloque como cargos institucionales del HCD.

“A partir de la Intendencia de Alejandro Morillas se profundizó el congelamiento de cargos y se bloqueó la posibilidad de otorgar esas secretarías de bloque”, señaló.

Respecto de los salarios, indicó que las secretarías de bloque corresponden a una categoría G del escalafón municipal y que, de activarse, percibirían alrededor del 60% de la dieta de un concejal, que actualmente ronda los $1.800.000 mensuales.

Otra de las particularidades de este HCD es que sesiona con nueve concejales en funciones, ya que la banca correspondiente a Marcelo Romano (Provincias Unidas) permanece suspendida hasta que se resuelva su situación judicial.

La composición en San Carlos