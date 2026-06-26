26 de junio de 2026 - 18:24

Casación ratificó que Cristina Kirchner continuará con tobillera electrónica y restricción de visitas

La Justicia rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó las condiciones impuestas por la condición de prisión domiciliaria de la expresidenta.

Casación ratificó que Cristina Kirchner continuará con tobillera electrónica y restricción de visitas

Casación ratificó que Cristina Kirchner continuará con tobillera electrónica y restricción de visitas

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso presentado por la defensa de la expresidenta, Cristina Kirchner y confirmó las condiciones de su prisión domiciliaria, por lo que continuará con tobillera electrónica y bajo el régimen de autorización de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.

Leé además

En el Día de la Bandera Nacional, la militancia kirchnerista realizará mañana un banderazo en Parque Lezama para pedir, una vez más, la liberación de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario desde hace más de un año tras ser condenada por la causa Vialidad.

Militantes kirchneristas convocan a un banderazo en Parque Lezama para pedir la liberación de Cristina

Por Redacción Política
La Justicia intimó a ANSES para que restituya la pensión por viudez de Cristina Kirchner

La Justicia intimó a Anses para que restituya la pensión por viudez de Cristina Kirchner

Por Redacción Política

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos y Diego G. Barroetaveña, quienes rechazaron el planteo de la defensa, mientras que el juez Mariano Borinsky votó en disidencia y propuso hacer lugar al recurso.

En su voto, Hornos consideró que las medidas cuestionadas resultan razonables y proporcionadas para garantizar el adecuado, bajo el control de la modalidad de cumplimiento de la pena, criterio al que adhirió Barroetaveña.

Cristina Kirchner
Cristina Kirchner continuará con tobillera electrónica y bajo el régimen de autorización de visitas

Cristina Kirchner continuará con tobillera electrónica y bajo el régimen de autorización de visitas

“Por coincidir, en lo sustancial, con las consideraciones del voto que lidera el acuerdo, adherimos a la propuesta del colega Gustavo M. Hornos”, sostuvo Barroetaveña, al fundamentar su adhesión al voto mayoritario.

La Cámara rechazó flexibilizar las condiciones de la prisión domiciliaria

En cambio, Borinsky entendió que correspondía “hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Kirchner” y, en consecuencia, “dejar sin efecto las restricciones impuestas a la nombrada para recibir visitas”.

El magistrado también propuso eliminar “la vigilancia mediante dispositivo electrónico de control y monitoreo” y “las restricciones horarias impuestas para el acceso de la terraza del edificio sito en San José 1111, de CABA”, aunque manteniendo la obligación de abstenerse de realizar conductas que alteren la tranquilidad del vecindario.

Sin embargo, esa postura quedó en minoría frente a la posición de Hornos y Barroetaveña.

De esta manera, la Cámara de Casación confirmó la utilización de la tobillera electrónica y mantuvo el régimen de autorización de visitas impuesto para el cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex mandataria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Interna peronista: Axel Kicillof junto a Berenice Iañez.

Arde la interna peronista: una referente de Axel Kicillof criticó duramente a Cristina Kirchner

Causa Cuadernos: declararon los pilotos presidenciales durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Cuadernos: dos pilotos presidenciales del kirchnerismo confirmaron vuelos con valijas y viajes a San Cruz

Intimaron a Cristina Kirchner tras el despliegue de una bandera en su balcón

Cristina Kirchner podría perder sus beneficios de prisión domiciliaria por una bandera gigante desde su balcón

Crecen los cuestionamientos al jefe de gabinete, Manuel Adorni

Horas decisivas para Manuel Adorni: rumores de salida, posibles reemplazos y reunión con Milei

Por Redacción Política