Horas decisivas para Manuel Adorni: rumores de salida, posibles reemplazos y reunión con Milei

En medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y con un frente abierto en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , atraviesa horas decisivas respecto a su futuro en la administración libertaria que lidera Javier Milei.

Milei habló de Adorni: "Es inocente, pero si la Justicia lo encuentra culpable, lo vuelo yo de una patada"

Adorni facturó casi $6 millones en aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios suyos

Luego de que el presidente Javier Milei asegurara que creía en la inocencia de su funcionario, pero que si la Justicia lo consideraba culpable lo eyectaría “de una patada” , en el oficialismo comenzaron a circular versiones sobre su futuro.

Si bien la posibilidad de una salida del titular de ministros se baraja desde hace semanas, este viernes los rumores se incrementaron y empezaron a llegar desde distintas oficinas del Gobierno nacional.

"La situación por estas horas es grave y hoy es la primera vez que lo admito. Nunca se habló seriamente de nombres hasta hoy", sostuvieron desde una de las tribus de La Libertad Avanza ante la Agencia Noticias Argentinas.

Las versiones sobre una salida circularon tanto en el campamento de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , como en el del asesor presidencial, Santiago Caputo , aunque Adorni todavía cuenta con el respaldo del mandatario.

Entre los nombrados como posibles reemplazos están el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el presidente de YPF, Horacio Marín.

Según revelaron quienes conocen al ministro coordinador, habría presentado la renuncia en dos oportunidades, pero los hermanos Milei no la habrían aceptado. Aunque desde la Jefatura de Gabinete no confirman la versión.

Desde los dos sectores en pugna sostienen que la decisión final es la del mandatario, que por estas horas se encuentra en viaje a Madrid.

Según supo NA, este sábado, tras el regreso de Milei de España, se podría concretar un encuentro con Adorni en Olivos para definir su futuro.