Milei habló de Adorni: "Es inocente, pero si la Justicia lo encuentra culpable, lo vuelo yo de una patada"

Después de varios días en silencio respecto al escándalo, el presidente Javier Milei volvió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito después de que admitiera la omisión de 500.000 dólares para justificar su situación patrimonial.

Antes de recibir una distinción de la Universidad CEU en España y reunirse con empresarios que quieren invertir en la Argentina, el jefe de Estado habló con el diario El Observador , donde se explayó de la situación del funcionario y la presentación pendiente ante el Poder Legislativo, donde el coordinador de ministros logró zafar de ser interpelado.

"El otro otro día anunció que va a ir. La realidad es que yo lo he sostenido. Y lo que te puedo decir es 'el tema ya está en la Justicia. ¿cuál es el problema?' Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Digo, que lo determine la justicia" , dijo Milei.

"Ese es ese es el punto central. Yo creo que lo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable. Y la realidad, me parece que han violentado límites de lo humano. Esa es la sensación que yo tengo. Pero bueno, yo esto lo he soportado en la campaña del 2023 . Pero de vuelta, mis hijitos de cuatro patas (los perros) lo llevan de otra manera", agregó el mandatario.

" Manuel (Adorni) es inocente. Con lo cual, yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. Pero yo te diría que yo no tengo problema con eso. El tema es siempre, digamos, yo a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias. O sea, el problema es a ver, procesado asumió (Mauricio) Macri", lanzó con una inusual crítica al líder del PRO.

Y siguió: "Digo, de hecho, tienen un montón de personas condenadas, apelando. Entonces, yo no me voy a dejar llevar por denunciadores seriales que se dedican justamente a hacer esto. De vuelta, vos fíjate, el único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a a ingresar a la función pública. Digo, hay 400.000 millones de dólares en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/observadorar/status/2070318627979411760?s=20&partner=&hide_thread=false "Si lo consideran culpable a Adorni lo vuelo yo mismo. Lo eyecto de una patada"



Consultado por El Observador España, Milei aseguró que la situación del jefe de Gabinete "la determinará la Justicia". En este sentido, desde Madrid, el presidente manifestó: "Ni siquiera soy… pic.twitter.com/J1a1Dj1AUR — El Observador Argentina (@observadorar) June 26, 2026

"Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. A mí me parece absolutamente plausible. O sea, de vuelta, pero lo va a determinar la Justicia, yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho. Me parece razonable. Entendible en un país que se hicieron todas las que se hicieron. Acabo de describir 90 años de la historia argentina donde estropearon a los argentinos. Digo, los argentinos se defienden. Sería tonto pensar que no lo hagan. Además, tenías control de capital, ley penal cambiaria y ya tenías un montón de problemas", expresó Milei, luego de haber enumerado el plan Bonex, el corralito de 2001, la era kirchnerista y el blanqueo de Macri.

"Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada. Digo, yo pero digo de vuelta. Es algo que tiene que hacer la Justicia. Yo creo en su honestidad. O es un tipo honesto", cerró el tema sobre Adorni.

Reelección: Milei competirá en las elecciones de 2027

Por otra parte, Milei confirmó que va a ir por la reelección presidencial en 2027. "Sí, pero eso lo va a decidir los argentinos", dijo.

"Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora, siendo yo el que está manejando las palancas? Yo voy a presentarle a los argentinos mi gestión", amplió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/observadorar/status/2070306478494265490?s=20&partner=&hide_thread=false "Como no me voy a presentar a la reelección si estoy haciendo el mejor gobierno de la historia”



Desde Madrid, España, el presidente le aseguró a El Observador España que su continuidad "la decidirán los argentinos", pero que se presentará a los comicios. Asimismo, Milei… pic.twitter.com/Y0RnAopMjJ — El Observador Argentina (@observadorar) June 26, 2026

Milei se metió en el fútbol y expresó su admiración por Messi: "El otro día cuando erró el penal la pasé para el culo"

En la entrevista, Milei se metió de lleno en el Mundial 2026 y manifestó su fanatismo por el capitán de la Selección Argentina, que hace pocos días cumplió 39 años en un momento muy especial de su carrera futbolística.

"No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Sufro viendo esos partidos y cuando algo no le sale a Messi la paso mal", aseguró.

"El otro día (partido contra Australia), cuando erró el penal la pasé para el culo. Entonces, no me pidas cosas que no soy, no hay una respuesta racional. Yo nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que hace Messi. Le tengo una admiración enorme y y además me parece un tipo fuera de serie, o sea, lo veo todo 10", explicó.

Milei se solidarizó con Messi tras el ataque a su casa en Ibiza Milei dejó elogios para Messi y se declaró su admirador

"Yo creo que, por ejemplo, (Lionel) Scaloni debería ser profesor en una escuela de negocio de liderazgo. Y Messi es el resultado del talento, trabajo, seriedad, humildad. Messi es imposible, pero él lo hace posible. Es un gran modelo a seguir. Cuando uno repasa las adversidades a las que se tuvo que sobreponer, es una persona que uno lo ve y lo quiere sin conocerlo", elogió.

En caso de que Argentina saliera otra vez campeón de la Copa del Mundo, Milei anticipó que quiere que el festejo sea en la Casa Rosada, algo que Alberto Fernández no logró en 2022.

"Yo lo dije y lo ofrecí. Si ellos vuelven a ganar o el resultado que sea, porque uno tiene una deuda de gratitud con esos chicos, hombres, que tanta alegría nos dieron, yo les cedo la Casa Rosada y me voy a la Quinta de Olivos. Que ellos dispongan para saludar a la gente y disfrutar con la gente. Así no hay política en el medio. Listo, yo se los dejo a ellos porque les dan muchísimas alegrías a los argentinos", prometió el mandatario.