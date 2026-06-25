La CGT confirmó un nuevo paro general, pero aún no definió una fecha

Tras una reunión de Consejo Directivo, a cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este jueves que planifica un paro general junto a las dos CTA para los próximos días. Por el momento, aún no se conoce la fecha estipulada.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida estará precedida por protestas sectoriales, como asambleas, manifestaciones y acciones en los medios . Además de la huelga, la central obrera pretende construir una gran marcha federal que reúna a toda la oposición a Javier Milei.

La CGT informó la decisión a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales. "En reunión de Consejo Directivo Nacional, se resolvió afianzar un plan de lucha paulatino que conlleve a un gran paro nacional, dónde acudan diferentes sectores representativos de la sociedad, afectados por las políticas del gobierno nacional de Javier Milei".

Desde el sindicato señalaron que "serán las acciones que den paso a una gran manifestación conjunta que deje en claro el profundo rechazo colectivo a este modelo de miseria planificado".

La conducción cegetista realizó el anuncio oficial luego de evaluar durante la reunión de su consejo directivo en su sede de la calle Azopardo . Allí, determinó los pasos a seguir tras el avance de la reforma laboral.

El encargado de dar la información fue Jorge Sola, acompañado por su par Octavio Arguello (Camioneros) y el miembro del consejo directivo Horacio Arreceygor (SATSAID). En ese ámbito, el dirigente señaló que no hay una fecha concreta por una cuestión táctica y estratégica y que los pasos a seguir estarán determinados por mesas de acción integradas por miembros de todas las centrales.

Además, Sola subrayó que la apuesta de la CGT pasa por construir un proyecto político “a favor de los trabajadores”. “Queremos que el día de mañana cada dirigente que se postule sepa que no puede ir contra los empleados”, aseveró.

Acto seguido, el referente cegetista confesó que pretende reunir a todos aquellos perjudicados por “el plan de este Gobierno”. “Discapacitados, jubilados, estudiantes… queremos que todos se unan a esta plan de acción”, expreso.