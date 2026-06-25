Duhalde criticó a Milei: "No tiene las condiciones para gobernar"

El expresidente Eduardo Duhalde lanzó duras críticas contra Javier Milei , a quien acusó de no reunir las condiciones necesarias para conducir el país. Además, analizó el presente del peronismo , expresó diferencias con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y destacó el crecimiento del Movimiento Productivo Argentino , el espacio político que impulsa.

El exsecretario de Prensa de Milei apuntó contra el Gobierno y aseguró que "la gente no llega a fin de mes"

Durante declaraciones radiales, el exmandatario sostuvo que el principal problema del presidente es su forma de ejercer el liderazgo. "El presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda . No se puede vivir peleando", lanzó.

Pese a sus críticas, Duhalde remarcó que siempre procuró evitar agravios hacia los presidentes en ejercicio y recordó un episodio ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández .

Según explicó, en aquella oportunidad afirmó que el entonces mandatario estaba "grogui" , aunque posteriormente decidió disculparse tanto en privado como públicamente por esa expresión. "Yo soy un abanderado de la idea de la unidad y no insultar a un presidente" .

"A ALBERTO LE PEDÍ PERDÓN, LOS QUE QUEREMOS LA UNIDAD NO TENEMOS QUE PELEARNOS" Eduardo Duhalde, en #CDI con @Ariel_Zak y equipo. pic.twitter.com/HtigpPYCOX

Al referirse a la política bonaerense, el exjefe de Estado manifestó diferencias con Axel Kicillof, al considerar que no posee "cuna bonaerense". En ese contexto, mencionó al intendente de La Plata, Julio Alak, y al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, como dirigentes con proyección para el futuro de la provincia.

El lanzamiento del Movimiento Productivo Argentino

Duhalde también aprovechó para destacar el desarrollo del Movimiento Productivo Argentino, espacio que, según explicó, busca reunir a sectores del peronismo y del radicalismo bajo una misma propuesta política.

En ese marco, aseguró que la organización ya obtuvo reconocimiento como partido político en varias provincias y expresó una proyección optimista de cara a futuras elecciones. "Estoy convencido de que vamos a sacar por lo menos el 50% de los votos".

Asimismo, señaló que el espacio ya registra avances partidarios en siete u ocho provincias del país.