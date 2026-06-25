Fernando De Andreis le contestó a Esteban Bullrich tras dar el portazo al PRO: "Es una mirada injusta"

Tras la renuncia indeclinable del exsenador nacional Esteban Bullrich al PRO, el secretario general del partido, Fernando de Andreis, difundió una carta pública en la que manifestó su pesar por el portazo, consideró “injusta su mirada” sobre las últimas decisiones de la fuerza amarilla y defendió la estrategia parlamentaria del espacio.

El quiebre se produjo luego de que el ex ministro de Educación acusara a la conducción de “proteger” al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, en el Congreso.

A través de una misiva que difundió en sus redes sociales, De Andreis calificó la lectura de Bullrich como “injusta hacia quienes seguimos trabajando para sostener este proyecto”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el diputado nacional macrista desmintió categóricamente cualquier pacto de “conveniencia política ” con la gestión de La Libertad Avanza, tal como había denunciado Bullrich en relación a la decisión de dejar sin quórum la sesión opositora del martes pasado en la que se pretendía avanzar con los proyectos para la interpelación y moción de censura contra Adorni.

“Nuestra posición frente a ese nombramiento fue clara desde el primer día. Fuimos los primeros en señalar públicamente que su designación era un error” , recordó De Andreis. Lejos de admitir una supuesta complicidad, el secretario general argumentó que el PRO impulsó su propio proyecto de interpelación en el Senado a través de Martín Goerling.

“No hubo nada nuevo en nuestra conducta. El PRO siempre se para del lado de la ley y cumple con el compromiso de hacer lo que haya que hacer, no lo que conviene”, insistió para ratificar la línea institucional del bloque.

Embed Buenos Aires, 25 de junio de 2026



Querido Esteban:



Leí con atención tu carta. Antes que nada, quiero decirte que respeto la decisión que tomaste y el camino personal que venís recorriendo. Nadie puede desconocer tu compromiso con el PRO, con la Argentina y con los valores que… https://t.co/Pu5L8O4LZl — Fernando de Andreis (@deAndreis) June 25, 2026

Según el exsecretario general de la Presidencia de Mauricio Macri, la intención del kirchnerismo no era esclarecer la situación patrimonial o administrativa del jefe de Gabinete, sino “montar una escena de escándalo” para desestabilizar políticamente al Gobierno.

“No creímos correcto prestarnos a esa maniobra, porque una cosa es ejercer el control republicano y otra muy distinta es ser el facilitador de una operación política con objetivos desestabilizantes. Como sabés, nosotros por defecto estaremos parados en la vereda de enfrente de los K y respetaremos al gobierno elegido”, subrayó de forma taxativa.

Sobre la caída de la sesión por falta de quórum

El dirigente destacó que el bloque de senadores del PRO fue el único que bajó al recinto, mientras que tanto el peronismo como LLA se ausentaron.

“Por supuesto que podemos discutir estrategias. Lo que hacemos siempre puede contener errores. Vos conocés bien la dinámica de la política y sabés que el error forma parte de ella. Aunque en este caso no creo que lo haya habido, acepto que toda decisión política es discutible. Lo que sí me resulta muy injusto, y por eso sentí la necesidad de escribirte esta carta, es interpretar que actuamos por conveniencia o que abandonamos nuestros principios”, afirmó.

“Quienes hoy sostenemos el PRO también lo hacemos desde nuestras convicciones y con la responsabilidad de cuidar una fuerza política que atraviesa un momento complejo. Esa tarea exige tomar decisiones difíciles y, muchas veces, incomprendidas, como la que estamos discutiendo acá. Pero esa es la batalla que hoy nos toca dar”, indicó.