25 de junio de 2026 - 11:39

Esteban Bullrich renunció al PRO por "la protección brindada a Manuel Adorni"

En una carta dirigida a Mauricio Macri, el ex ministro de Educación anunció su renuncia irrevocable al PRO y cuestionó el respaldo que el partido brindó a Manuel Adorni al no dar quorum para tratar una moción de censura en su contra.

Esteban Bullrich renunció al PRO &nbsp;por la protección brindada a Manuel Adorni

Esteban Bullrich renunció al PRO  por "la protección brindada a Manuel Adorni"

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El exministro de Educación y exdiputado nacional Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida al fundador y presidente del partido, Mauricio Macri.

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, abrieron los sobres de la licitación. 

Estación Transformadora Mendoza Norte: cinco empresas compiten por una obra energética clave

Por Redacción Política
Inauguración de la Argentina Way en Nueva York 

Argentina ya tiene su propia calle en Nueva York para celebrar los "fuertes lazos" con Estados Unidos

Por Redacción Política

En el escrito, Bullrich justificó su decisión por las diferencias que mantiene con el rumbo adoptado por la fuerza política en los últimos tiempos y cuestionó especialmente la protección brindada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la discusión parlamentaria sobre una moción de censura en su contra.

“Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen como fuerza política”, expresó el exfuncionario nacional en uno de los párrafos más contundentes de la carta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanbullrich/status/2070133662792740960&partner=&hide_thread=false

Bullrich, que permanece alejado de la actividad pública debido a la enfermedad que atraviesa desde hace varios años, manifestó su preocupación por algunas posiciones adoptadas por el PRO y sostuvo que ya no se siente representado por determinadas decisiones partidarias.

La renuncia se produjo luego de que legisladores del PRO no dieran quorum para avanzar con el tratamiento de una moción de censura contra Adorni, una actitud que el ex ministro consideró incompatible con los valores que impulsaron la creación del espacio político.

La salida de Bullrich representa una nueva señal de tensión dentro del PRO, en un contexto marcado por debates internos sobre la estrategia política del partido y su relación con el gobierno nacional.

Hasta el momento, ni Mauricio Macri ni las autoridades partidarias realizaron declaraciones públicas sobre la renuncia del ex ministro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La senadora Patricia Bullrich salvó a Manuel Adorni e hizo caer la sesión para pedir la interpelación

Manuel Adorni, salvado otra vez: La Libertad Avanza hizo caer la sesión para interpelarlo en el Senado

Por Redacción Política
la garrafa social aumento hasta 78% en mendoza en junio: las zonas mas afectadas y la explicacion del gobierno

La garrafa social aumentó hasta 78% en Mendoza en junio: las zonas más afectadas y la explicación del Gobierno

Por Martín Fernández Russo
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. 

"Cachivachesco": el gobierno de Cornejo blanqueó su posición sobre Zona Fría con dardos a Máximo Kirchner

Por Martín Fernández Russo
El presidente Javier Milei (Archivo)

Sexto viaje de Javier Milei a España: tendrá charlas, cursos y reuniones con empresarios

Por Redacción Política