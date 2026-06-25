Esteban Bullrich renunció al PRO  por "la protección brindada a Manuel Adorni"

En una carta dirigida a Mauricio Macri, el ex ministro de Educación anunció su renuncia irrevocable al PRO y cuestionó el respaldo que el partido brindó a Manuel Adorni al no dar quorum para tratar una moción de censura en su contra.

El exministro de Educación y exdiputado nacional Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida al fundador y presidente del partido, Mauricio Macri.

En el escrito, Bullrich justificó su decisión por las diferencias que mantiene con el rumbo adoptado por la fuerza política en los últimos tiempos y cuestionó especialmente la protección brindada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la discusión parlamentaria sobre una moción de censura en su contra.

“Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen como fuerza política”, expresó el exfuncionario nacional en uno de los párrafos más contundentes de la carta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanbullrich/status/2070133662792740960&partner=&hide_thread=false Buenos Aires, 24 de junio de 2026



Al Ing. Mauricio Macri

Presidente del PRO



De mi mayor consideración:



Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.



No es fácil escribir estas… — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 25, 2026 Bullrich, que permanece alejado de la actividad pública debido a la enfermedad que atraviesa desde hace varios años, manifestó su preocupación por algunas posiciones adoptadas por el PRO y sostuvo que ya no se siente representado por determinadas decisiones partidarias.

La renuncia se produjo luego de que legisladores del PRO no dieran quorum para avanzar con el tratamiento de una moción de censura contra Adorni, una actitud que el ex ministro consideró incompatible con los valores que impulsaron la creación del espacio político.