Crece la interna en la CGT: gremios duros impulsan un paro nacional de 36 horas contra Milei

Sindicatos encabezados por UTHGRA, la UTA y La Fraternidad cuestionan la estrategia gradual de la conducción cegetista y buscarán impulsar una huelga nacional de 36 horas en rechazo a las políticas del Gobierno y la revisión de los convenios colectivos.

Gremios de la CGT confirmaron el paro con movilización al Congreso para el jueves

La profundización del conflicto con el Gobierno de Javier Milei volvió a exponer las diferencias internas en la CGT. Un grupo de sindicatos alineados con una postura más combativa se reunió este martes para unificar criterios y llevar al Consejo Directivo de la central obrera, previsto para el jueves, una propuesta de paro nacional de 36 horas en rechazo a las políticas oficiales.

La discusión se da en medio del malestar generado por la decisión del Gobierno de avanzar con la revisión de los convenios colectivos de trabajo. Mientras la conducción cegetista apuesta por un esquema de protestas escalonadas y sectoriales, los gremios más duros reclaman una medida de fuerza de mayor impacto.

Entre los impulsores del paro de 36 horas se encuentran la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad. Los dirigentes Luis Barrionuevo, Omar Maturano y Roberto Fernández encabezaron este martes un encuentro en la sede del sindicato gastronómico para definir una postura común.

Desde ese sector consideran que la CGT mantiene una posición demasiado "tolerante" con el Gobierno y sostienen que es momento de adoptar medidas "drásticas". Como ejemplo, destacan la reciente mejora salarial obtenida por las universidades nacionales tras las protestas del sector.

En contraposición, el triunvirato que conduce la central obrera se inclina por un plan de lucha gradual, con paros y movilizaciones sectoriales, y una gran marcha federal junto a las dos CTA para después del Mundial de Fútbol. El objetivo sería culminar con una medida nacional en el segundo semestre, aunque consideran que actualmente no están dadas las condiciones para convocar a un nuevo paro general.