Propiedades y autos importados: quiénes son los legisladores que tienen los patrimonios más altos

Las declaraciones juradas presentadas por los 24 diputados y 19 senadores que asumieron este año ante la Oficina de Ética Pública presentan asimetrías entre los integrantes de la Legislatura. Un grupo de dirigentes declaró bienes inmuebles y vehículos caros, mientras que algunos informaron no tener casi nada a su nombre.
También aparecen viviendas valuadas por encima de los $100 millones, aunque se trata de un cálculo fiscal menor al precio comercial que en realidad tienen. También aparecen vehículos de alta gama y automóviles con más de seis décadas de antigüedad, entre las DDJJ de los legisladores.
Los legisladores con más inmuebles
Entre los 43 legisladores relevados, el diputado radical Julián Sadofschi encabeza el ranking de cantidad de propiedades declaradas. En su presentación figuran siete inmuebles, entre bienes propios y de su cónyuge: cuatro casas, un departamento, una cochera y otra vivienda con participación parcial.
Julián Sadofschi-UCR-Diputados
El diputado Julián Sadofschi (UCR).
Prensa Diputados
Detrás aparece la diputada Griselda Petri, también de la UCR, quien declaró seis inmuebles: una casa y cinco departamentos.
Griselda y Luis Petri
La diputada provincial Griselda Petri, hermana del legislador nacional Luis Petri.
Archivo Los Andes
El tercer lugar corresponde al diputado radical Carlos Ponce, con cinco propiedades entre fincas, un inmueble rural, un lote y una vivienda.
Entre los senadores, quienes registran más inmuebles son los peronistas Pedro Serra (PJ) y Omar Parisi (Fuerza Patria), ambos con cuatro propiedades declaradas.
Las propiedades de mayor valor
La propiedad individual de mayor valuación declarada corresponde a la senadora peronista María Luz Llorens, quien informó una casa valuada en $170 millones, aunque posee el 50% de titularidad.
María Luz Llorens-senadora
La senadora María Luz Llorens (PJ)
X Luz Llorens
Entre las propiedades con titularidad plena, la más valiosa es la vivienda declarada por la senadora libertaria Macarena D’Ambrogio, valuada en $125 millones.
En Diputados, la propiedad de mayor valor corresponde a Carlos Federico Palazzo (La Libertad Avanza), quien declaró una casa valuada en $120 millones.
También sobresalen:
- María Fernanda Kaufman (LLA): casa valuada en $80,4 millones.
- Julián Sadofschi (UCR): vivienda valuada en $80,2 millones.
- Carlos Ponce (UCR): inmueble rural valuado en $69,9 millones.
- Daniel Llaver (UCR): casa valuada en $60 millones.
Doce legisladores "sin techo" a su nombre
Del total de 43 legisladores analizados, 12 no registran propiedades inmuebles.
Entre los diputados son:
- Juana Allende (UCR)
- Melisa Martínez Malanca (UCR)
- Alejandra Torti (UCR)
- Nicolás De Pedro Buttini (La Libertad Avanza)
- Estefanía Corvalán (La Libertad Avanza)
- María Inés Ramos (La Libertad Avanza)
- Cecilia Soler (La Libertad Avanza)
- Lidia Quintana (Fuerza Patria)
En el Senado aparecen:
- Silvia Cornejo (UCR)
- Néstor Majul (UCR)
- Natalia Rabite (UCR)
- Luis Edgar Novillo (PJ)
En términos porcentuales, casi tres de cada diez legisladores (27,9%) no declararon bienes inmuebles.
Quién tiene más vehículos
La diferencia más marcada aparece en la cantidad de bienes registrables. El diputado justicialista Gustavo Perret, quien fue reelecto en su banca, lidera ampliamente el listado con siete bienes registrables, entre camionetas, motocicletas, cuatriciclos y una embarcación.
Gustavo Perret-diputado-PJ
El diputado provincial Gustavo Perret (PJ)
Archivo Los Andes
Su declaración incluye:
- Volkswagen Amarok
- Honda CR-V
- KTM 450 EXC
- Honda XR 600
- Yamaha Raptor 90
- Honda Elite 125
- Embarcación Canestrari P6
Detrás se ubican:
- Pablo Castro (LLA) con cuatro vehículos.
- María Pía Fanelli (LLA) con cuatro vehículos.
- Jorge Zingaretti (UCR) con tres vehículos.
- Leonardo Yapur (UCR) con tres vehículos.
Los vehículos más caros declarados
Entre los bienes registrables de mayor valuación aparecen:
- Volkswagen Tiguan Allspace de Néstor Majul: $59 millones.
- Ford Ranger 2024 de Omar Parisi: $58,8 millones.
- Audi Q5 de Carlos Ponce: $57,2 millones.
- Volkswagen Amarok 2021 de Gustavo Perret: $53,2 millones.
- Toyota Land Cruiser de Pablo Castro: $50 millones.
- Ford Bronco Sport Wildtrak de Alejandra Gómez: $46,6 millones.
Néstor Majul
El senador Néstor Majul (UCR)
Archivo Los Andes
Los vehículos más antiguos
Entre los bienes declarados también aparecen vehículos clásicos. El más antiguo corresponde al entorno familiar de la senadora libertaria María Pía Fanelli, quien informó un Ford Falcon modelo 1963.
Le siguen:
- Valiant 1967 (Alejandra Barro).
- Fiat modelo 1978 (cónyuge de María Pía Fanelli).
- Toyota Hilux 2002 (Julián Sadofschi).
- Chevrolet S10 2004 (Luis Edgar Novillo).
- Ford Focus 2007 (María Pía Fanelli).
- Chevrolet Corsa 2008 (Natalia Rabite).
Legisladores sin automóviles
Tres diputados no declararon bienes registrables:
- Ismael Jadur (UCR)
- Estefanía Corvalán (La Libertad Avanza)
- Cecilia Soler (La Libertad Avanza)
Cecilia Soler-La Libertad Avanza
La diputada Cecilia Soler (La Libertad Avanza) es una de las nuevas caras en la Legislatura
IG Cecilia Soler
Entre los senadores, la única que no informó vehículos ni otros bienes registrables fue la radical Evelin Pérez.
Diputados y senadores: las principales diferencias
La comparación entre ambas cámaras muestra perfiles patrimoniales distintos. Los diputados concentran los casos con mayor cantidad de inmuebles y vehículos, encabezados por Julián Sadofschi, Griselda Petri y Gustavo Perret.
En el Senado, en cambio, aparecen algunas de las propiedades de mayor valuación individual, como las declaradas por María Luz Llorens y Macarena D’Ambrogio.
También se observan vehículos de alta gama en ambas cámaras, con modelos como Audi Q5, Ford Bronco Sport, Volkswagen Tiguan, BMW R1200GS Adventure, Toyota Land Cruiser, Jeep Compass y Ford Ranger Raptor.
Las declaraciones juradas permiten reconstruir parte del patrimonio de los nuevos legisladores, aunque la comparación completa tiene limitaciones debido a que la mayoría de los formularios no publica montos detallados de cuentas bancarias, participaciones societarias, efectivo y otros activos financieros.
Bloques con mayor patrimonio declarado
1) La Libertad Avanza (diputados + senadores)
Es el bloque que más sobresale en conjunto por:
- Vehículos de alta gama frecuentes (Land Cruiser, Bronco Sport, Tiguan, Amarok V6, BMW R1200GS).
- Propiedades de alta valuación (hasta $125 millones en senadores y $120 millones en diputados).
- Mayor presencia de bienes registrables costosos por legislador.
2) UCR – Cambia Mendoza
Es el bloque con:
- Mayor cantidad de inmuebles en volumen (especialmente en Diputados).
- Legisladores con múltiples propiedades (Sadofschi, Petri, Ponce).
- Patrimonio más distribuido (muchos inmuebles, menos concentración en un solo bien muy alto).
3) PJ / Fuerza Patria
Se ubica en un punto intermedio:
- Casos con buen nivel de inmuebles rurales y urbanos (Serra, Llorens).
- Menor concentración de vehículos de alta gama comparado con LLA.
- Presencia de algunos patrimonios altos aislados (Llorens con $170 millones).