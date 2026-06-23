Propiedades y autos importados: quiénes son los legisladores que tienen los patrimonios más altos

Las declaraciones juradas presentadas por los 24 diputados y 19 senadores que asumieron este año ante la Oficina de Ética Pública presentan asimetrías entre los integrantes de la Legislatura. Un grupo de dirigentes declaró bienes inmuebles y vehículos caros, mientras que algunos informaron no tener casi nada a su nombre.

Qué bienes declararon los nuevos diputados: vehículos, departamentos, casas y fincas

Una por una: estas son las declaraciones juradas de los nuevos senadores mendocinos

También aparecen viviendas valuadas por encima de los $100 millones , aunque se trata de un cálculo fiscal menor al precio comercial que en realidad tienen. También aparecen vehículos de alta gama y automóviles con más de seis décadas de antigüedad, entre las DDJJ de los legisladores.

Entre los 43 legisladores relevados, el diputado radical Julián Sadofschi encabeza el ranking de cantidad de propiedades declaradas. En su presentación figuran siete inmuebles , entre bienes propios y de su cónyuge: cuatro casas, un departamento, una cochera y otra vivienda con participación parcial.

Detrás aparece la diputada Griselda Petri , también de la UCR, quien declaró seis inmuebles : una casa y cinco departamentos.

El tercer lugar corresponde al diputado radical Carlos Ponce , con cinco propiedades entre fincas, un inmueble rural, un lote y una vivienda.

Entre los senadores, quienes registran más inmuebles son los peronistas Pedro Serra (PJ) y Omar Parisi (Fuerza Patria), ambos con cuatro propiedades declaradas.

Las propiedades de mayor valor

La propiedad individual de mayor valuación declarada corresponde a la senadora peronista María Luz Llorens, quien informó una casa valuada en $170 millones, aunque posee el 50% de titularidad.

María Luz Llorens-senadora La senadora María Luz Llorens (PJ) X Luz Llorens

Entre las propiedades con titularidad plena, la más valiosa es la vivienda declarada por la senadora libertaria Macarena D’Ambrogio, valuada en $125 millones.

En Diputados, la propiedad de mayor valor corresponde a Carlos Federico Palazzo (La Libertad Avanza), quien declaró una casa valuada en $120 millones.

También sobresalen:

María Fernanda Kaufman (LLA): casa valuada en $80,4 millones .

casa valuada en . Julián Sadofschi (UCR): vivienda valuada en $80,2 millones .

vivienda valuada en . Carlos Ponce (UCR): inmueble rural valuado en $69,9 millones .

inmueble rural valuado en . Daniel Llaver (UCR): casa valuada en $60 millones.

Doce legisladores "sin techo" a su nombre

Del total de 43 legisladores analizados, 12 no registran propiedades inmuebles.

Entre los diputados son:

Juana Allende (UCR)

Melisa Martínez Malanca (UCR)

Alejandra Torti (UCR)

Nicolás De Pedro Buttini (La Libertad Avanza)

Estefanía Corvalán (La Libertad Avanza)

María Inés Ramos (La Libertad Avanza)

Cecilia Soler (La Libertad Avanza)

Lidia Quintana (Fuerza Patria)

En el Senado aparecen:

Silvia Cornejo (UCR)

Néstor Majul (UCR)

Natalia Rabite (UCR)

Luis Edgar Novillo (PJ)

En términos porcentuales, casi tres de cada diez legisladores (27,9%) no declararon bienes inmuebles.

Quién tiene más vehículos

La diferencia más marcada aparece en la cantidad de bienes registrables. El diputado justicialista Gustavo Perret, quien fue reelecto en su banca, lidera ampliamente el listado con siete bienes registrables, entre camionetas, motocicletas, cuatriciclos y una embarcación.

Gustavo Perret-diputado-PJ El diputado provincial Gustavo Perret (PJ) Archivo Los Andes

Su declaración incluye:

Volkswagen Amarok

Honda CR-V

KTM 450 EXC

Honda XR 600

Yamaha Raptor 90

Honda Elite 125

Embarcación Canestrari P6

Detrás se ubican:

Pablo Castro (LLA) con cuatro vehículos.

con cuatro vehículos. María Pía Fanelli (LLA) con cuatro vehículos.

con cuatro vehículos. Jorge Zingaretti (UCR) con tres vehículos.

con tres vehículos. Leonardo Yapur (UCR) con tres vehículos.

Los vehículos más caros declarados

Entre los bienes registrables de mayor valuación aparecen:

Volkswagen Tiguan Allspace de Néstor Majul : $59 millones .

de : . Ford Ranger 2024 de Omar Parisi : $58,8 millones .

de : . Audi Q5 de Carlos Ponce : $57,2 millones .

de : . Volkswagen Amarok 2021 de Gustavo Perret : $53,2 millones .

de : . Toyota Land Cruiser de Pablo Castro : $50 millones .

de : . Ford Bronco Sport Wildtrak de Alejandra Gómez: $46,6 millones.

Néstor Majul El senador Néstor Majul (UCR) Archivo Los Andes

Los vehículos más antiguos

Entre los bienes declarados también aparecen vehículos clásicos. El más antiguo corresponde al entorno familiar de la senadora libertaria María Pía Fanelli, quien informó un Ford Falcon modelo 1963.

Le siguen:

Valiant 1967 (Alejandra Barro).

(Alejandra Barro). Fiat modelo 1978 (cónyuge de María Pía Fanelli).

(cónyuge de María Pía Fanelli). Toyota Hilux 2002 (Julián Sadofschi).

(Julián Sadofschi). Chevrolet S10 2004 (Luis Edgar Novillo).

(Luis Edgar Novillo). Ford Focus 2007 (María Pía Fanelli).

(María Pía Fanelli). Chevrolet Corsa 2008 (Natalia Rabite).

Legisladores sin automóviles

Tres diputados no declararon bienes registrables:

Ismael Jadur (UCR)

Estefanía Corvalán (La Libertad Avanza)

Cecilia Soler (La Libertad Avanza)

Cecilia Soler-La Libertad Avanza La diputada Cecilia Soler (La Libertad Avanza) es una de las nuevas caras en la Legislatura IG Cecilia Soler

Entre los senadores, la única que no informó vehículos ni otros bienes registrables fue la radical Evelin Pérez.

Diputados y senadores: las principales diferencias

La comparación entre ambas cámaras muestra perfiles patrimoniales distintos. Los diputados concentran los casos con mayor cantidad de inmuebles y vehículos, encabezados por Julián Sadofschi, Griselda Petri y Gustavo Perret.

En el Senado, en cambio, aparecen algunas de las propiedades de mayor valuación individual, como las declaradas por María Luz Llorens y Macarena D’Ambrogio.

También se observan vehículos de alta gama en ambas cámaras, con modelos como Audi Q5, Ford Bronco Sport, Volkswagen Tiguan, BMW R1200GS Adventure, Toyota Land Cruiser, Jeep Compass y Ford Ranger Raptor.

Las declaraciones juradas permiten reconstruir parte del patrimonio de los nuevos legisladores, aunque la comparación completa tiene limitaciones debido a que la mayoría de los formularios no publica montos detallados de cuentas bancarias, participaciones societarias, efectivo y otros activos financieros.

Bloques con mayor patrimonio declarado

1) La Libertad Avanza (diputados + senadores)

Es el bloque que más sobresale en conjunto por:

Vehículos de alta gama frecuentes (Land Cruiser, Bronco Sport, Tiguan, Amarok V6, BMW R1200GS).

(Land Cruiser, Bronco Sport, Tiguan, Amarok V6, BMW R1200GS). Propiedades de alta valuación (hasta $125 millones en senadores y $120 millones en diputados).

(hasta $125 millones en senadores y $120 millones en diputados). Mayor presencia de bienes registrables costosos por legislador.

2) UCR – Cambia Mendoza

Es el bloque con:

Mayor cantidad de inmuebles en volumen (especialmente en Diputados).

(especialmente en Diputados). Legisladores con múltiples propiedades (Sadofschi, Petri, Ponce).

Patrimonio más distribuido (muchos inmuebles, menos concentración en un solo bien muy alto).

3) PJ / Fuerza Patria

Se ubica en un punto intermedio: