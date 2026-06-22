Qué bienes declararon los nuevos diputados: vehículos, departamentos, casas y fincas

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Los legisladores provinciales completaron el envío de las declaraciones juradas a la Oficina de Ética Pública de Mendoza. Los integrantes de la Cámara de Diputados que asumieron funciones en mayo presentaron sus datos patrimoniales en los últimos días.

Una por una: estas son las declaraciones juradas de los nuevos senadores mendocinos

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En el segmento de patrimonios más elevados , sobresalen diputados con múltiples inmuebles y vehículos de alta gama o bienes de uso intensivo. Entre ellos, aparece el peronista sanrafaelino Gustavo Perret , con una de las valuaciones más altas del conjunto debido a la combinación de vivienda y una importante flota de vehículos, incluyendo una lancha, una camioneta de alta gama y varias motos.

También aparece en niveles altos el radical Carlos Ponce , con un patrimonio diversificado que incluye inmuebles rurales, una casa, y vehículos como un Audi Q5, además de una camioneta de alta valuación.

En la misma línea se ubican los oficialistas Griselda Petri y Jorge Zingaretti , quienes concentran varios inmuebles y rodados de gama media-alta, con múltiples propiedades en cartera y vehículos recientes.

En un segundo escalón se encuentran legisladores como el radical Leonardo Sadofschi y el peronista Julio Villafañe , que combinan varias propiedades inmobiliarias con vehículos de valor medio, aunque sin llegar a los niveles de diversificación ni volumen de activos de los casos más altos.

Por otro lado, los patrimonios intermedios presentan una composición más equilibrada entre vivienda única y uno o dos vehículos, como ocurre en el peronista maipucino Matías Montes o el kirchnerista Lucas Ilardo.

En el extremo inferior se ubican declaraciones con patrimonios reducidos o de baja complejidad patrimonial. Entre ellos destacan las libertarias Cecilia Soler y Estefanía Corvalán sin vehículos ni propiedades registradas.

BLOQUE UCR – CAMBIA MENDOZA

Juana Allende

Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026

Bienes inmuebles: no declara

no declara Bienes muebles registrables: Chevrolet Tracker AWD LTZ+ (2016) – 50% propia – $18.564.000

Activos financieros: declara productos bancarios

Ismael Ernesto Jadur

Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026

Bienes inmuebles: Casa – 33% – $5.068.703 Casa – 33% – $43.251.732

Bienes muebles registrables: no declara

no declara Activos financieros: productos bancarios, efectivo y créditos/deudas

Daniel Llaver

Fecha de presentación de la DDJJ: 30/01/2026

Bienes inmuebles

• Casa - 100% - $60.000.000

• Casa - 50% - $50.000.000

Bienes muebles registrables

• Fiat Toro (2021) - 100% - $27.000.000

• Chevrolet Tracker (2016) - 100% - $13.000.000

Activos financieros: participación en sociedades, productos bancarios, efectivo y deudas: declara (sin montos públicos detallados)

Melisa Anabel Martínez Malanca

Fecha de presentación de la DDJJ: 23/05/2026

Bienes inmuebles: no declara

no declara Bienes muebles registrables: Toyota Corolla XEI Pack (2017) – 01/11/2017 – 100% – $12.598.800 Ford Territory SEL (2025) – 05/11/2025 – 100% – $43.810.000 Embarcación Klase A K210 (2024) – 12/12/2024 – 33% – $24.500.000

Activos financieros: productos bancarios, efectivo, créditos y deudas

Leonardo Mastrángelo

Fecha de presentación de la DDJJ: 12/05/2026

Bienes inmuebles: Lote – 50% – $7.000.000 Lote – 100% – $29.360.000 Departamento – 33% – $4.204.827 Casa – 33% – $7.946.942

Bienes muebles registrables: Fiat Strada Freedom (2025) – 100% – $31.624.500

Activos financieros: productos bancarios, efectivo y créditos/deudas

Griselda Petri

Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026

Bienes inmuebles: Casa – 100% – $53.709.032 5 departamentos – 100% – entre $1.689.509 y $25.226.403

Bienes muebles registrables: Jeep Compass Sport 1.3 T AT 4x2 – 100% – $44.616.000

Activos financieros: productos bancarios, efectivo, participaciones societarias y créditos/deudas

Carlos Ponce

Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026

Bienes inmuebles: Finca – 50% – $2.931.320 Finca – 100% – $5.127.622 Inmueble rural – 50% – $69.906.809 Lote – 50% – $5.812.236 Casa – 100% – $19.122.200

Bienes muebles registrables: Fiat Cronos (cónyuge) – 100% – $20.000.000 Audi Q5 – 100% – $57.200.000 Volkswagen Saveiro – 100% – $16.528.500

Activos financieros: productos bancarios

Julián Sadofschi

Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026

Bienes inmuebles: Casa – 20% (cónyuge) – $8.557.809 Casa – 20% (cónyuge) – $35.367.451 Cochera – 100% (cónyuge) – $479.314 Departamento – 100% (cónyuge) – $6.841.359 Casa – 50% – $80.224.088 Casa – 23/12/2025 – 100% – $50.453.686 Casa – 100% – $29.603.872

Bienes muebles registrables: Toyota Hilux 3.0 (2002) – 100% – $5.719.500 Ford Territory Titanium (2021) – 100% (cónyuge) – $31.824.000

Activos financieros: productos bancarios y efectivo

Alejandra Torti

Fecha de presentación de la DDJJ: 25/02/2026

Bienes inmuebles: no declara

no declara Bienes muebles registrables: Volkswagen Gol Trendline 1.6 (2021) – 100% – $19.900.000

Activos financieros: productos bancarios, créditos y deudas

Jorge Raúl Zingaretti

Fecha de presentación de la DDJJ: 27/05/2026

Bienes inmuebles: Casa – 01/09/2011 – 100% (cónyuge) – $13.245.357 – 249 m² / 100 m² Inmueble – 14/05/2015 – 100% (cónyuge) – $13.049.475 – 89 m² / 188 m² Casa – 01/06/2015 – 100% (cónyuge) – $45.603.783 – 1.097 m² / 150 m² Casa – 01/01/1992 – 100% – $58.617.246 – 263 m² / 150 m²

Bienes muebles registrables: Fiat Fastback 2025 – 20/08/2025 – 100% (cónyuge) – $40.454.100 Volkswagen Amarok 2019 – 27/02/2019 – 100% (cónyuge) – $26.394.500 Fiat Palio 2013 – 19/12/2024 – 100% – $4.859.000

Activos financieros: productos bancarios y efectivo

BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA

Pablo Castro

Fecha de presentación de la DDJJ: 30/05/2026

Bienes inmuebles: Lote – 01/01/2022 – 100% – $45.000.000 – 500 m² / 250 m² Casa – 01/01/2020 – 100% – $35.000.000 – 400 m² / 300 m²

Bienes muebles registrables: KTM Adventure – 27/09/2021 – 100% – $15.730.000 Toyota Land Cruiser – 01/01/2020 – 100% – $50.000.000 Peugeot Partner – 01/01/2012 – 100% – $20.000.000 Fiat Fiorino – 01/01/2012 – 100% – $15.000.000

Activos financieros: declara en conjunto (sin montos)

Nicolás De Pedro Buttini

Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026

Bienes inmuebles: no declara

no declara Bienes muebles registrables: Audi A1 (2013) – 15/02/2024 – 100% – $21.000.000

Activos financieros: productos bancarios, efectivo, crédito y deudas

Estefanía Corvalán

Fecha de presentación de la DDJJ: 15/06/2026

Bienes inmuebles: no declara

no declara Bienes muebles registrables: no declara

no declara Activos financieros: productos bancarios y efectivo

María Fernanda Kaufman

Fecha de presentación de la DDJJ: 02/06/2026

Bienes inmuebles: Casa – 07/02/2010 – 50% – $80.453.648 – 1.250 m² / 600 m² Casa – 07/02/2010 – 50% (cónyuge) – $80.453.648 – 1.250 m² / 600 m² Lote – 06/02/2004 – 100% (cónyuge) – $12.673.954 – 1.708 m² Inmueble – 05/12/2003 – 50% (cónyuge) – $35.893.441 – 4.595 m²

Activos financieros: participación societaria, productos bancarios y efectivo

Carlos Federico Palazzo

Fecha de presentación de la DDJJ: 23/05/2026

Bienes inmuebles

• Casa (05/11/2025) - 100% - $120.000.000

Departamento (30/03/2023) - 100% (cónyuge) - $12.000.000

Bienes muebles registrables

• Ford Ranger Raptor (2021) - 100% - $45.000.000

Jeep Compass - 100% - $25.000.000

Activos financieros

• Productos bancarios y efectivo: declara (sin montos públicos detallados)

María Inés Ramos

Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026

Bienes inmuebles

• No declara bienes inmuebles

Bienes muebles registrables

• Chevrolet Onix 1.4 LTZ Sedán 5P (2016) – 100% - $6.715.200

Activos financieros

• Productos bancarios, efectivo y créditos/deudas: declara (sin montos públicos detallados)

Cecilia Soler

Fecha de presentación de la DDJJ: 12/06/2026

Bienes inmuebles: no declara

no declara Bienes muebles registrables: no declara

no declara Activos financieros: productos bancarios y efectivo

BLOQUE PJ

Alejandra Barro

Fecha de presentación de la DDJJ: 04/03/2026

Bienes inmuebles: Casa – 22/12/2016 – 100% – $852.265 – 615 m² / 400 m² Casa – 09/02/2010 – 100% – $426.017 – 409 m² / 300 m²

Bienes muebles registrables: Valiant (1967) – 04/10/2007 – 100% (cónyuge) – $1 Fiat Toro Freedom – 10/12/2020 – 100% (cónyuge) – $2.332.200 Volkswagen T-Cross (2025) – 16/01/2025 – 100% – $25.000.000

Activos financieros: productos bancarios y efectivo

Matías Montes

Fecha de presentación de la DDJJ: 14/06/2026

Bienes inmuebles: Casa – 24/05/2012 – 100% (cónyuge) – $11.355.363 – 250 m² / 151 m²

Bienes muebles registrables: Volkswagen Amarok (2019) – 05/05/2026 – 100% – $34.000.000 Volkswagen T-Cross (2019) – 20/11/2019 – 100% – $26.000.200

Activos financieros: productos bancarios y efectivo

Aixa Moreno

Fecha de presentación de la DDJJ: 02/03/2026

Bienes inmuebles: Casa (San Luis) – 10/05/2002 – 50% – $6.000.000 – 250 m² / 120 m² Casa – 11/07/2005 – 50% – $2.600.000 – 650 m² / 200 m²

Bienes muebles registrables: Fiat Siena ELX – 30/04/2023 – 50% – $3.000.000 Zanella 110 – 28/10/2014 – 50% – $90.000

Activos financieros: productos bancarios y créditos/deudas

Gustavo Perret

Fecha de presentación de la DDJJ: 26/02/2026

Bienes inmuebles: Casa – 10/01/2014 – 100% – $39.205.117 – 1.079 m² / 315 m²

Bienes muebles registrables: Volkswagen Amarok (2021) – 06/12/2025 – 100% – $53.259.200 Embarcación Canestrari P6 – 02/02/2017 – 100% – $20.000.000 Honda CR-V (2015) – 16/08/2024 – 100% – $18.745.600 KTM 450 EXC – 01/06/2018 – 100% – $11.430.000 Honda XR 600 – 04/11/2010 – 100% – $4.500.000 Yamaha Raptor 90 – 22/09/2017 – 100% (cónyuge) – $3.500.000 Honda Elite 125 – 01/10/2018 – 100% (cónyuge) – $2.434.891

Activos financieros: productos bancarios y efectivo

Julio Villafañe

Fecha de presentación de la DDJJ: 27/02/2026

Bienes inmuebles: Casa – 01/03/2010 – 100% – $7.934.897 – 914 m² / 140 m²

Bienes muebles registrables: Ford Ranger (2011) – 01/03/2025 – 100% – $19.000.000 Chevrolet Cruze (2017) – 01/10/2017 – 100% – $22.500.000

Activos financieros: productos bancarios y efectivo

BLOQUE FUERZA PATRIA (KIRCHNERISMO)

Lucas Ilardo

Fecha de presentación de la DDJJ: 20/05/2026

Bienes inmuebles: Casa – 12/03/2025 – 50% – $15.106.311

Bienes muebles registrables: Chevrolet Cruze (2022) – 03/09/2025 – 100% – $25.459.200 Volkswagen Gol Trend (2013) – 12/08/2013 – 100% (cónyuge) – $2.250.000

Activos financieros: productos bancarios y efectivo

Lidia Quintana

Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026