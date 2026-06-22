Qué bienes declararon los nuevos diputados: vehículos, departamentos, casas y fincas

Los legisladores provinciales completaron el envío de las declaraciones juradas a la Oficina de Ética Pública de Mendoza. Los integrantes de la Cámara de Diputados que asumieron funciones en mayo presentaron sus datos patrimoniales en los últimos días.
En el segmento de patrimonios más elevados, sobresalen diputados con múltiples inmuebles y vehículos de alta gama o bienes de uso intensivo. Entre ellos, aparece el peronista sanrafaelino Gustavo Perret, con una de las valuaciones más altas del conjunto debido a la combinación de vivienda y una importante flota de vehículos, incluyendo una lancha, una camioneta de alta gama y varias motos.
También aparece en niveles altos el radical Carlos Ponce, con un patrimonio diversificado que incluye inmuebles rurales, una casa, y vehículos como un Audi Q5, además de una camioneta de alta valuación.
En la misma línea se ubican los oficialistas Griselda Petri y Jorge Zingaretti, quienes concentran varios inmuebles y rodados de gama media-alta, con múltiples propiedades en cartera y vehículos recientes.
En un segundo escalón se encuentran legisladores como el radical Leonardo Sadofschi y el peronista Julio Villafañe, que combinan varias propiedades inmobiliarias con vehículos de valor medio, aunque sin llegar a los niveles de diversificación ni volumen de activos de los casos más altos.
Por otro lado, los patrimonios intermedios presentan una composición más equilibrada entre vivienda única y uno o dos vehículos, como ocurre en el peronista maipucino Matías Montes o el kirchnerista Lucas Ilardo.
En el extremo inferior se ubican declaraciones con patrimonios reducidos o de baja complejidad patrimonial. Entre ellos destacan las libertarias Cecilia Soler y Estefanía Corvalán sin vehículos ni propiedades registradas.
BLOQUE UCR – CAMBIA MENDOZA
Juana Allende
Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026
- Bienes inmuebles: no declara
- Bienes muebles registrables:
- Chevrolet Tracker AWD LTZ+ (2016) – 50% propia – $18.564.000
- Activos financieros: declara productos bancarios
Ismael Ernesto Jadur
Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 33% – $5.068.703
- Casa – 33% – $43.251.732
- Bienes muebles registrables: no declara
- Activos financieros: productos bancarios, efectivo y créditos/deudas
Daniel Llaver
Fecha de presentación de la DDJJ: 30/01/2026
Bienes inmuebles
• Casa - 100% - $60.000.000
• Casa - 50% - $50.000.000
Bienes muebles registrables
• Fiat Toro (2021) - 100% - $27.000.000
• Chevrolet Tracker (2016) - 100% - $13.000.000
Activos financieros: participación en sociedades, productos bancarios, efectivo y deudas: declara (sin montos públicos detallados)
Melisa Anabel Martínez Malanca
Fecha de presentación de la DDJJ: 23/05/2026
- Bienes inmuebles: no declara
- Bienes muebles registrables:
- Toyota Corolla XEI Pack (2017) – 01/11/2017 – 100% – $12.598.800
- Ford Territory SEL (2025) – 05/11/2025 – 100% – $43.810.000
- Embarcación Klase A K210 (2024) – 12/12/2024 – 33% – $24.500.000
- Activos financieros: productos bancarios, efectivo, créditos y deudas
Leonardo Mastrángelo
Fecha de presentación de la DDJJ: 12/05/2026
- Bienes inmuebles:
- Lote – 50% – $7.000.000
- Lote – 100% – $29.360.000
- Departamento – 33% – $4.204.827
- Casa – 33% – $7.946.942
- Bienes muebles registrables:
- Fiat Strada Freedom (2025) – 100% – $31.624.500
- Activos financieros: productos bancarios, efectivo y créditos/deudas
Griselda Petri
Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 100% – $53.709.032
- 5 departamentos – 100% – entre $1.689.509 y $25.226.403
- Bienes muebles registrables:
- Jeep Compass Sport 1.3 T AT 4x2 – 100% – $44.616.000
- Activos financieros: productos bancarios, efectivo, participaciones societarias y créditos/deudas
Carlos Ponce
Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026
- Bienes inmuebles:
- Finca – 50% – $2.931.320
- Finca – 100% – $5.127.622
- Inmueble rural – 50% – $69.906.809
- Lote – 50% – $5.812.236
- Casa – 100% – $19.122.200
- Bienes muebles registrables:
- Fiat Cronos (cónyuge) – 100% – $20.000.000
- Audi Q5 – 100% – $57.200.000
- Volkswagen Saveiro – 100% – $16.528.500
- Activos financieros: productos bancarios
Julián Sadofschi
Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 20% (cónyuge) – $8.557.809
- Casa – 20% (cónyuge) – $35.367.451
- Cochera – 100% (cónyuge) – $479.314
- Departamento – 100% (cónyuge) – $6.841.359
- Casa – 50% – $80.224.088
- Casa – 23/12/2025 – 100% – $50.453.686
- Casa – 100% – $29.603.872
- Bienes muebles registrables:
- Toyota Hilux 3.0 (2002) – 100% – $5.719.500
- Ford Territory Titanium (2021) – 100% (cónyuge) – $31.824.000
- Activos financieros: productos bancarios y efectivo
Alejandra Torti
Fecha de presentación de la DDJJ: 25/02/2026
- Bienes inmuebles: no declara
- Bienes muebles registrables:
- Volkswagen Gol Trendline 1.6 (2021) – 100% – $19.900.000
- Activos financieros: productos bancarios, créditos y deudas
Jorge Raúl Zingaretti
Fecha de presentación de la DDJJ: 27/05/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 01/09/2011 – 100% (cónyuge) – $13.245.357 – 249 m² / 100 m²
- Inmueble – 14/05/2015 – 100% (cónyuge) – $13.049.475 – 89 m² / 188 m²
- Casa – 01/06/2015 – 100% (cónyuge) – $45.603.783 – 1.097 m² / 150 m²
- Casa – 01/01/1992 – 100% – $58.617.246 – 263 m² / 150 m²
- Bienes muebles registrables:
- Fiat Fastback 2025 – 20/08/2025 – 100% (cónyuge) – $40.454.100
- Volkswagen Amarok 2019 – 27/02/2019 – 100% (cónyuge) – $26.394.500
- Fiat Palio 2013 – 19/12/2024 – 100% – $4.859.000
- Activos financieros: productos bancarios y efectivo
BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA
Pablo Castro
Fecha de presentación de la DDJJ: 30/05/2026
- Bienes inmuebles:
- Lote – 01/01/2022 – 100% – $45.000.000 – 500 m² / 250 m²
- Casa – 01/01/2020 – 100% – $35.000.000 – 400 m² / 300 m²
- Bienes muebles registrables:
- KTM Adventure – 27/09/2021 – 100% – $15.730.000
- Toyota Land Cruiser – 01/01/2020 – 100% – $50.000.000
- Peugeot Partner – 01/01/2012 – 100% – $20.000.000
- Fiat Fiorino – 01/01/2012 – 100% – $15.000.000
- Activos financieros: declara en conjunto (sin montos)
Nicolás De Pedro Buttini
Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026
- Bienes inmuebles: no declara
- Bienes muebles registrables:
- Audi A1 (2013) – 15/02/2024 – 100% – $21.000.000
- Activos financieros: productos bancarios, efectivo, crédito y deudas
Estefanía Corvalán
Fecha de presentación de la DDJJ: 15/06/2026
- Bienes inmuebles: no declara
- Bienes muebles registrables: no declara
- Activos financieros: productos bancarios y efectivo
María Fernanda Kaufman
Fecha de presentación de la DDJJ: 02/06/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 07/02/2010 – 50% – $80.453.648 – 1.250 m² / 600 m²
- Casa – 07/02/2010 – 50% (cónyuge) – $80.453.648 – 1.250 m² / 600 m²
- Lote – 06/02/2004 – 100% (cónyuge) – $12.673.954 – 1.708 m²
- Inmueble – 05/12/2003 – 50% (cónyuge) – $35.893.441 – 4.595 m²
- Activos financieros: participación societaria, productos bancarios y efectivo
Carlos Federico Palazzo
Fecha de presentación de la DDJJ: 23/05/2026
Bienes inmuebles
• Casa (05/11/2025) - 100% - $120.000.000
- Departamento (30/03/2023) - 100% (cónyuge) - $12.000.000
Bienes muebles registrables
• Ford Ranger Raptor (2021) - 100% - $45.000.000
- Jeep Compass - 100% - $25.000.000
Activos financieros
• Productos bancarios y efectivo: declara (sin montos públicos detallados)
María Inés Ramos
Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026
Bienes inmuebles
• No declara bienes inmuebles
Bienes muebles registrables
• Chevrolet Onix 1.4 LTZ Sedán 5P (2016) – 100% - $6.715.200
Activos financieros
• Productos bancarios, efectivo y créditos/deudas: declara (sin montos públicos detallados)
Cecilia Soler
Fecha de presentación de la DDJJ: 12/06/2026
- Bienes inmuebles: no declara
- Bienes muebles registrables: no declara
- Activos financieros: productos bancarios y efectivo
BLOQUE PJ
Alejandra Barro
Fecha de presentación de la DDJJ: 04/03/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 22/12/2016 – 100% – $852.265 – 615 m² / 400 m²
- Casa – 09/02/2010 – 100% – $426.017 – 409 m² / 300 m²
- Bienes muebles registrables:
- Valiant (1967) – 04/10/2007 – 100% (cónyuge) – $1
- Fiat Toro Freedom – 10/12/2020 – 100% (cónyuge) – $2.332.200
- Volkswagen T-Cross (2025) – 16/01/2025 – 100% – $25.000.000
- Activos financieros: productos bancarios y efectivo
Matías Montes
Fecha de presentación de la DDJJ: 14/06/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 24/05/2012 – 100% (cónyuge) – $11.355.363 – 250 m² / 151 m²
- Bienes muebles registrables:
- Volkswagen Amarok (2019) – 05/05/2026 – 100% – $34.000.000
- Volkswagen T-Cross (2019) – 20/11/2019 – 100% – $26.000.200
- Activos financieros: productos bancarios y efectivo
Aixa Moreno
Fecha de presentación de la DDJJ: 02/03/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa (San Luis) – 10/05/2002 – 50% – $6.000.000 – 250 m² / 120 m²
- Casa – 11/07/2005 – 50% – $2.600.000 – 650 m² / 200 m²
- Bienes muebles registrables:
- Fiat Siena ELX – 30/04/2023 – 50% – $3.000.000
- Zanella 110 – 28/10/2014 – 50% – $90.000
- Activos financieros: productos bancarios y créditos/deudas
Gustavo Perret
Fecha de presentación de la DDJJ: 26/02/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 10/01/2014 – 100% – $39.205.117 – 1.079 m² / 315 m²
- Bienes muebles registrables:
- Volkswagen Amarok (2021) – 06/12/2025 – 100% – $53.259.200
- Embarcación Canestrari P6 – 02/02/2017 – 100% – $20.000.000
- Honda CR-V (2015) – 16/08/2024 – 100% – $18.745.600
- KTM 450 EXC – 01/06/2018 – 100% – $11.430.000
- Honda XR 600 – 04/11/2010 – 100% – $4.500.000
- Yamaha Raptor 90 – 22/09/2017 – 100% (cónyuge) – $3.500.000
- Honda Elite 125 – 01/10/2018 – 100% (cónyuge) – $2.434.891
- Activos financieros: productos bancarios y efectivo
Julio Villafañe
Fecha de presentación de la DDJJ: 27/02/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 01/03/2010 – 100% – $7.934.897 – 914 m² / 140 m²
- Bienes muebles registrables:
- Ford Ranger (2011) – 01/03/2025 – 100% – $19.000.000
- Chevrolet Cruze (2017) – 01/10/2017 – 100% – $22.500.000
- Activos financieros: productos bancarios y efectivo
BLOQUE FUERZA PATRIA (KIRCHNERISMO)
Lucas Ilardo
Fecha de presentación de la DDJJ: 20/05/2026
- Bienes inmuebles:
- Casa – 12/03/2025 – 50% – $15.106.311
- Bienes muebles registrables:
- Chevrolet Cruze (2022) – 03/09/2025 – 100% – $25.459.200
- Volkswagen Gol Trend (2013) – 12/08/2013 – 100% (cónyuge) – $2.250.000
- Activos financieros: productos bancarios y efectivo
Lidia Quintana
Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026
- Bienes inmuebles: no declara
- Bienes muebles registrables:
- Fiat Palio (2013) – 15/03/2017 – 100% – $11.000.000
- Activos financieros: productos bancarios, efectivo y créditos/deudas