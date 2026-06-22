Una por una: estas son las declaraciones juradas de los nuevos senadores mendocinos

Si bien la mayoría de los senadores son caras nuevas, entre ellos aparecen algunos que reeligieron como el presidente previsional del Senado, Martín Kerchner (UCR), y los senadores peronistas Adriana Cano y Pedro Serra.
Al comparar bloques, el PJ exhibe la mayor concentración de patrimonio inmobiliario relevante, con varios legisladores que poseen casas y terrenos de alto valor, aunque también presenta casos con activos limitados.
En tanto, la UCR se caracteriza por la mayor dispersión interna: conviven legisladores con múltiples propiedades y vehículos de alto valor con otros que declaran patrimonios muy bajos o prácticamente inexistentes en términos inmobiliarios.
En términos de vehículos, se observa una tendencia común hacia camionetas y SUVs de alta gama en todos los bloques, especialmente en los perfiles con mayor capacidad patrimonial.
Marcas como Toyota, Volkswagen, Ford y BMW aparecen de forma recurrente en los registros de mayor valuación, mientras que en el otro extremo persisten autos con más de una década de antigüedad.
LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS NUEVOS SENADORES
BLOQUE UCR – CAMBIA MENDOZA
Silvia Cornejo
Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026
Bienes muebles registrables
- Peugeot 308 Allure 1.6 (2016)
- Titularidad: 100%
- Avalúo fiscal: $15.000.000
Declara productos bancarios y dinero en efectivo.
No declara inmuebles.
Martín Kerchner
Fecha de presentación de la DDJJ: 26/02/2026
Bienes inmuebles
- Casa en Mendoza
- Titularidad: 100%
- Avalúo fiscal: $16.628.103
Bienes registrables
- Jeep Compass Longitude 1.3T 4x2 (2021)
- Titularidad: 100%
- Avalúo fiscal: $39.325.000
- BMW R1200GS Adventure (2018)
- Titularidad: 100%
- Avalúo fiscal: $42.900.000
- Otro bien registrable
Declara productos bancarios, dinero en efectivo, participaciones societarias, títulos y deudas (sin montos públicos detallados).
Jésica Laferte
Fecha de presentación de la DDJJ: 10/02/2026
Bienes inmuebles
- Casa (posesión de derecho)
- Uso: indeterminado
- Titularidad: propia
- Sin avalúo fiscal declarado
Bienes registrables
- Citroën C3 Aircross 1.6 VTi Feel Pack
- Titularidad: 100%
- Avalúo fiscal: $30.000.000
Declara productos bancarios y efectivo.
Néstor Majul
Fecha de presentación de la DDJJ: 21/05/2026
Bienes muebles registrables
- Volkswagen Tiguan Allspace 350TSI 4Motion
- Titularidad: 100%
- Avalúo fiscal: $59.000.000
Declara productos bancarios, efectivo, créditos y deudas.
No declara inmuebles.
Eduardo Martín
Fecha de presentación de la DDJJ: 18/05/2026
Bienes inmuebles
- Lote en Mendoza
- Titularidad: 50%
- Avalúo fiscal: $7.268.367
- Casa en Mendoza
- Titularidad: 50%
- Avalúo fiscal: $16.873.182
Bienes registrables
- Volkswagen Amarok V6 4x4 AT
- Titularidad: 50%
- Titular: cónyuge
- Avalúo fiscal: $46.931.600
- Volkswagen Polo 2018
- Titularidad: 100%
- Titular: propio
- Avalúo fiscal: $20.594.900
Declara productos bancarios y dinero en efectivo (sin detalle de montos).
Evelin Giselle Pérez
Fecha de presentación de la DDJJ: 01/06/2026
Bienes inmuebles
- Casa en alquiler (uso habitacional)
- Tipo: vivienda en alquiler
- Tiempo de uso: 12 meses
- Destino: residencia de uso doméstico
- Titularidad: propia
- Sin valuación patrimonial (no es propiedad)
Bienes muebles registrables
- No declara vehículos ni otros bienes registrables.
Activos financieros: declara productos bancarios y créditos/deudas
Natalia Rabite
Fecha de presentación de la DDJJ: 18/05/2026
Bienes muebles registrables
- Chevrolet Corsa II 2008
- Titularidad: 100%
- Avalúo fiscal: $280.000
Declara productos bancarios y efectivo.
No declara inmuebles.
Patricia Sánchez
Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026
Bienes inmuebles
- Casa en Mendoza
- Titularidad: 50%
- Avalúo fiscal: $48.207.049
- Casa en Mendoza (cónyuge)
- Titularidad: 50%
- Avalúo fiscal: $48.207.049
Bienes registrables
- Volkswagen Taos 2021
- Titularidad: 100% (cónyuge)
- Avalúo fiscal: $32.496.701
Declara participación en sociedades, productos bancarios y efectivo (sin montos).
Leonardo Yapur
Fecha de presentación de la DDJJ: 26/05/2026
Bienes inmuebles
- Casa en Mendoza
- Titularidad: 33%
- Avalúo fiscal: $78.891
Bienes registrables
- Ford Territory 2024
- Titularidad: 33%
- Avalúo fiscal: $40.000.000
- Chevrolet Onix 2025
- Titularidad: 100%
- Avalúo fiscal: $27.900.000
- Renault Kangoo 2023
- Titularidad: 100% (cónyuge)
- Avalúo fiscal: $26.000.000
Declara productos bancarios, efectivo, créditos y deudas (sin montos).
BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA
Lucas Fosco
Fecha de presentación de la DDJJ: 22/05/2026
Bienes inmuebles
- Departamento en Mendoza (33%) – $14.839.017
- Casa en Mendoza (50%, cónyuge) – $16.636.413
- Casa en Mendoza (50%, propia) – $16.636.413
Bienes registrables
- Toyota Yaris XLS 2021 – $22.419.100
- Toyota Corolla Cross 2022 – $31.806.100
Declara participación societaria, productos bancarios, efectivo, créditos y deudas (sin montos).
Macarena D’Ambrogio
Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026
Patrimonio declarado
Bienes inmuebles
- Lote en Mendoza – $22.000.000
- Casa en Mendoza – $125.000.000
Bienes registrables
- Toyota Hilux 2018 – $26.437.100
- Peugeot 207 2013 – $9.637.200
- Chevrolet Onix 2018 – $14.073.400
Declara productos bancarios, efectivo y créditos/deudas (sin montos).
María Pia Fanelli
Fecha de presentación de la DDJJ: 17/05/2026
Patrimonio declarado
Bienes inmuebles
- Casa en Mendoza (17%) – $14.400.110
Bienes registrables
- Toyota Corolla 2017 – $24.000.000
- Ford Focus 2007 – $8.000.000
- Fiat 1978 (cónyuge) – $3.000.000
- Ford Falcon 1963 (cónyuge) – $3.000.000
Declara productos bancarios, efectivo y deudas (sin montos).
Alejandra Gómez
Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026
Patrimonio declarado
Bienes inmuebles
- Departamento en Mendoza (50%) – $10.721.054
- Departamento en Mendoza (cónyuge 50%) – $10.721.054
- Casa en uso/posesión – sin valuación
Bienes registrables
- Ford Bronco Sport Wildtrak – $46.675.200
- Auto en uso – sin valuación
Declara participación societaria, productos bancarios, créditos/deudas y actividad profesional (abogacía).
Carolina Loparco
Fecha de presentación de la DDJJ: 30/05/2026
Bienes inmuebles
- Casa en Mendoza
- Fecha de adquisición: 30/04/2024
- Titularidad: 33%
- Avalúo fiscal: $29.974.511
- Superficie: 384 m² / 294 m² construidos
- Casa (cesión de derechos – anticipo de herencia)
- Tipo: casa
- Uso desde: 23/03/2026
- Título: gratuito
- Titularidad: propia
- Sin valuación fiscal declarada
Bienes muebles registrables
- Peugeot 208 Allure PK AM25 (2024)
- Fecha de adquisición: 27/09/2024
- Titularidad: 100% (cónyuge)
- Avalúo fiscal: $25.380.200
Activos financieros: declara productos bancarios, efectivo y créditos/deudas
BLOQUE PJ
Adriana Cano
Fecha de presentación de la DDJJ: 28/02/2026
Bienes inmuebles
- Casa en Mendoza – $20.056.445
Bienes registrables
- Fiat Toro 2023 – $28.998.900
- Moto Honda (cónyuge) – $7.000.000
Declara productos bancarios y créditos/deudas.
María Luz Llorens
Fecha de presentación de la DDJJ: 16/06/2026
Bienes inmuebles
- Lote (cónyuge) – $10.000.000
- Departamento – $56.873.845
- Casa (50%) – $170.000.000
Bienes registrables
- Ford Focus – $10.000.000
- Fiat Palio – $11.000.000
Declara productos bancarios, créditos/deudas.
Luis Edgar Novillo
Fecha de presentación de la DDJJ: 16/06/2026
Bienes muebles registrables
- Chevrolet Astra – $3.309.000
- Chevrolet S10 2004 – $6.842.000
Declara productos bancarios.
Pedro Serra
Fecha de presentación de la DDJJ: 23/02/2026
Bienes inmuebles
- Inmueble rural (Mendoza) – $2.530.970
- Inmueble (50%) – $7.446.829
- Casa – $35.652.740
- Inmueble rural con vivienda – $11.683.144
Bienes registrables
- Chevrolet S10 2018 – $25.400.000
- Nissan Frontier 2022 – $36.310.000
Declara participación societaria, productos bancarios, créditos y deudas (sin montos).
BLOQUE FUERZA PATRIA (KIRCHNERISMO)
Omar Parisi
Fecha de presentación de la DDJJ: 01/06/2026
Bienes inmuebles
- Casa (cónyuge) – $8.954.000
- Lote (50%) – $226.265
- Casa (50%) – $2.131.179
- Departamento – $254.165
Bienes registrables
- Mini Cooper S 2011 – $25.740.000
- Ford Ranger 2024 – $58.814.000
Declara productos bancarios, ingresos previsionales y actividades profesionales.