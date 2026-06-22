22 de junio de 2026 - 13:30

Una por una: estas son las declaraciones juradas de los nuevos senadores mendocinos

Los 19 nuevos senadores presentaron sus declaraciones juradas. Los bienes de los legisladores de Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y el PJ en detalle.

El Senado le dio media sanción al proyecto de exploración de litio Don Luis y Otro.&nbsp;

El Senado le dio media sanción al proyecto de exploración de litio Don Luis y Otro. 

Foto:

Prensa Senado
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Los legisladores provinciales completaron el envío de las declaraciones juradas a la Oficina de Ética Pública de Mendoza. Los 19 integrantes del Senado provincial que asumieron funciones en mayo presentaron sus datos patrimoniales en los últimos días.

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Si bien la mayoría de los senadores son caras nuevas, entre ellos aparecen algunos que reeligieron como el presidente previsional del Senado, Martín Kerchner (UCR), y los senadores peronistas Adriana Cano y Pedro Serra.

También hay viejos conocidos como Néstor Majul (UCR) y Omar Parisi (Fuerza Patria), que volvieron a la Legislatura en este nuevo período.

Al comparar bloques, el PJ exhibe la mayor concentración de patrimonio inmobiliario relevante, con varios legisladores que poseen casas y terrenos de alto valor, aunque también presenta casos con activos limitados.

La Libertad Avanza muestra una fuerte presencia de vehículos nuevos y de alta gama, combinados con inmuebles en algunos casos.

En tanto, la UCR se caracteriza por la mayor dispersión interna: conviven legisladores con múltiples propiedades y vehículos de alto valor con otros que declaran patrimonios muy bajos o prácticamente inexistentes en términos inmobiliarios.

En términos de vehículos, se observa una tendencia común hacia camionetas y SUVs de alta gama en todos los bloques, especialmente en los perfiles con mayor capacidad patrimonial.

Marcas como Toyota, Volkswagen, Ford y BMW aparecen de forma recurrente en los registros de mayor valuación, mientras que en el otro extremo persisten autos con más de una década de antigüedad.

LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS NUEVOS SENADORES

BLOQUE UCR – CAMBIA MENDOZA

Silvia Cornejo

Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026

Bienes muebles registrables

  • Peugeot 308 Allure 1.6 (2016)
    • Titularidad: 100%
    • Avalúo fiscal: $15.000.000

Declara productos bancarios y dinero en efectivo.

No declara inmuebles.

Martín Kerchner

Fecha de presentación de la DDJJ: 26/02/2026

Bienes inmuebles

  • Casa en Mendoza
    • Titularidad: 100%
    • Avalúo fiscal: $16.628.103

Bienes registrables

  • Jeep Compass Longitude 1.3T 4x2 (2021)
    • Titularidad: 100%
    • Avalúo fiscal: $39.325.000
  • BMW R1200GS Adventure (2018)
    • Titularidad: 100%
    • Avalúo fiscal: $42.900.000
  • Otro bien registrable
    • Avalúo fiscal: $813.000

Declara productos bancarios, dinero en efectivo, participaciones societarias, títulos y deudas (sin montos públicos detallados).

Jésica Laferte

Fecha de presentación de la DDJJ: 10/02/2026

Bienes inmuebles

  • Casa (posesión de derecho)
    • Uso: indeterminado
    • Titularidad: propia
    • Sin avalúo fiscal declarado

Bienes registrables

  • Citroën C3 Aircross 1.6 VTi Feel Pack
    • Titularidad: 100%
    • Avalúo fiscal: $30.000.000

Declara productos bancarios y efectivo.

Néstor Majul

Fecha de presentación de la DDJJ: 21/05/2026

Bienes muebles registrables

  • Volkswagen Tiguan Allspace 350TSI 4Motion
    • Titularidad: 100%
    • Avalúo fiscal: $59.000.000

Declara productos bancarios, efectivo, créditos y deudas.

No declara inmuebles.

Eduardo Martín

Fecha de presentación de la DDJJ: 18/05/2026

Bienes inmuebles

  • Lote en Mendoza
    • Titularidad: 50%
    • Avalúo fiscal: $7.268.367
  • Casa en Mendoza
    • Titularidad: 50%
    • Avalúo fiscal: $16.873.182

Bienes registrables

  • Volkswagen Amarok V6 4x4 AT
    • Titularidad: 50%
    • Titular: cónyuge
    • Avalúo fiscal: $46.931.600
  • Volkswagen Polo 2018
    • Titularidad: 100%
    • Titular: propio
    • Avalúo fiscal: $20.594.900

Declara productos bancarios y dinero en efectivo (sin detalle de montos).

Evelin Giselle Pérez

Fecha de presentación de la DDJJ: 01/06/2026

Bienes inmuebles

  • Casa en alquiler (uso habitacional)
    • Tipo: vivienda en alquiler
    • Tiempo de uso: 12 meses
    • Destino: residencia de uso doméstico
    • Titularidad: propia
    • Sin valuación patrimonial (no es propiedad)

Bienes muebles registrables

  • No declara vehículos ni otros bienes registrables.

Activos financieros: declara productos bancarios y créditos/deudas

Natalia Rabite

Fecha de presentación de la DDJJ: 18/05/2026

Bienes muebles registrables

  • Chevrolet Corsa II 2008
    • Titularidad: 100%
    • Avalúo fiscal: $280.000

Declara productos bancarios y efectivo.

No declara inmuebles.

Patricia Sánchez

Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026

Bienes inmuebles

  • Casa en Mendoza
    • Titularidad: 50%
    • Avalúo fiscal: $48.207.049
  • Casa en Mendoza (cónyuge)
    • Titularidad: 50%
    • Avalúo fiscal: $48.207.049

Bienes registrables

  • Volkswagen Taos 2021
    • Titularidad: 100% (cónyuge)
    • Avalúo fiscal: $32.496.701

Declara participación en sociedades, productos bancarios y efectivo (sin montos).

Leonardo Yapur

Fecha de presentación de la DDJJ: 26/05/2026

Bienes inmuebles

  • Casa en Mendoza
    • Titularidad: 33%
    • Avalúo fiscal: $78.891

Bienes registrables

  • Ford Territory 2024
    • Titularidad: 33%
    • Avalúo fiscal: $40.000.000
  • Chevrolet Onix 2025
    • Titularidad: 100%
    • Avalúo fiscal: $27.900.000
  • Renault Kangoo 2023
    • Titularidad: 100% (cónyuge)
    • Avalúo fiscal: $26.000.000

Declara productos bancarios, efectivo, créditos y deudas (sin montos).

BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA

Lucas Fosco

Fecha de presentación de la DDJJ: 22/05/2026

Bienes inmuebles

  • Departamento en Mendoza (33%) – $14.839.017
  • Casa en Mendoza (50%, cónyuge) – $16.636.413
  • Casa en Mendoza (50%, propia) – $16.636.413

Bienes registrables

  • Toyota Yaris XLS 2021 – $22.419.100
  • Toyota Corolla Cross 2022 – $31.806.100

Declara participación societaria, productos bancarios, efectivo, créditos y deudas (sin montos).

Macarena D’Ambrogio

Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026

Patrimonio declarado

Bienes inmuebles

  • Lote en Mendoza – $22.000.000
  • Casa en Mendoza – $125.000.000

Bienes registrables

  • Toyota Hilux 2018 – $26.437.100
  • Peugeot 207 2013 – $9.637.200
  • Chevrolet Onix 2018 – $14.073.400

Declara productos bancarios, efectivo y créditos/deudas (sin montos).

María Pia Fanelli

Fecha de presentación de la DDJJ: 17/05/2026

Patrimonio declarado

Bienes inmuebles

  • Casa en Mendoza (17%) – $14.400.110

Bienes registrables

  • Toyota Corolla 2017 – $24.000.000
  • Ford Focus 2007 – $8.000.000
  • Fiat 1978 (cónyuge) – $3.000.000
  • Ford Falcon 1963 (cónyuge) – $3.000.000

Declara productos bancarios, efectivo y deudas (sin montos).

Alejandra Gómez

Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026

Patrimonio declarado

Bienes inmuebles

  • Departamento en Mendoza (50%) – $10.721.054
  • Departamento en Mendoza (cónyuge 50%) – $10.721.054
  • Casa en uso/posesión – sin valuación

Bienes registrables

  • Ford Bronco Sport Wildtrak – $46.675.200
  • Auto en uso – sin valuación

Declara participación societaria, productos bancarios, créditos/deudas y actividad profesional (abogacía).

Carolina Loparco

Fecha de presentación de la DDJJ: 30/05/2026

Bienes inmuebles

  • Casa en Mendoza
    • Fecha de adquisición: 30/04/2024
    • Titularidad: 33%
    • Avalúo fiscal: $29.974.511
    • Superficie: 384 m² / 294 m² construidos
  • Casa (cesión de derechos – anticipo de herencia)
    • Tipo: casa
    • Uso desde: 23/03/2026
    • Título: gratuito
    • Titularidad: propia
    • Sin valuación fiscal declarada

Bienes muebles registrables

  • Peugeot 208 Allure PK AM25 (2024)
    • Fecha de adquisición: 27/09/2024
    • Titularidad: 100% (cónyuge)
    • Avalúo fiscal: $25.380.200

Activos financieros: declara productos bancarios, efectivo y créditos/deudas

BLOQUE PJ

Adriana Cano

Fecha de presentación de la DDJJ: 28/02/2026

Bienes inmuebles

  • Casa en Mendoza – $20.056.445

Bienes registrables

  • Fiat Toro 2023 – $28.998.900
  • Moto Honda (cónyuge) – $7.000.000

Declara productos bancarios y créditos/deudas.

María Luz Llorens

Fecha de presentación de la DDJJ: 16/06/2026

Bienes inmuebles

  • Lote (cónyuge) – $10.000.000
  • Departamento – $56.873.845
  • Casa (50%) – $170.000.000

Bienes registrables

  • Ford Focus – $10.000.000
  • Fiat Palio – $11.000.000

Declara productos bancarios, créditos/deudas.

Luis Edgar Novillo

Fecha de presentación de la DDJJ: 16/06/2026

Bienes muebles registrables

  • Chevrolet Astra – $3.309.000
  • Chevrolet S10 2004 – $6.842.000

Declara productos bancarios.

Pedro Serra

Fecha de presentación de la DDJJ: 23/02/2026

Bienes inmuebles

  • Inmueble rural (Mendoza) – $2.530.970
  • Inmueble (50%) – $7.446.829
  • Casa – $35.652.740
  • Inmueble rural con vivienda – $11.683.144

Bienes registrables

  • Chevrolet S10 2018 – $25.400.000
  • Nissan Frontier 2022 – $36.310.000

Declara participación societaria, productos bancarios, créditos y deudas (sin montos).

BLOQUE FUERZA PATRIA (KIRCHNERISMO)

Omar Parisi

Fecha de presentación de la DDJJ: 01/06/2026

Bienes inmuebles

  • Casa (cónyuge) – $8.954.000
  • Lote (50%) – $226.265
  • Casa (50%) – $2.131.179
  • Departamento – $254.165

Bienes registrables

  • Mini Cooper S 2011 – $25.740.000
  • Ford Ranger 2024 – $58.814.000

Declara productos bancarios, ingresos previsionales y actividades profesionales.

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