Una por una: estas son las declaraciones juradas de los nuevos senadores mendocinos

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Los legisladores provinciales completaron el envío de las declaraciones juradas a la Oficina de Ética Pública de Mendoza. Los 19 integrantes del Senado provincial que asumieron funciones en mayo presentaron sus datos patrimoniales en los últimos días.

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Si bien la mayoría de los senadores son caras nuevas, entre ellos aparecen algunos que reeligieron como el presidente previsional del Senado, Martín Kerchner (UCR) , y los senadores peronistas Adriana Cano y Pedro Serra .

También hay viejos conocidos como Néstor Majul (UCR) y Omar Parisi (Fuerza Patria) , que volvieron a la Legislatura en este nuevo período.

Al comparar bloques, el PJ exhibe la mayor concentración de patrimonio inmobiliario relevante , con varios legisladores que poseen casas y terrenos de alto valor, aunque también presenta casos con activos limitados.

La Libertad Avanza muestra una fuerte presencia de vehículos nuevos y de alta gama , combinados con inmuebles en algunos casos.

En tanto, la UCR se caracteriza por la mayor dispersión interna: conviven legisladores con múltiples propiedades y vehículos de alto valor con otros que declaran patrimonios muy bajos o prácticamente inexistentes en términos inmobiliarios.

En términos de vehículos, se observa una tendencia común hacia camionetas y SUVs de alta gama en todos los bloques, especialmente en los perfiles con mayor capacidad patrimonial.

Marcas como Toyota, Volkswagen, Ford y BMW aparecen de forma recurrente en los registros de mayor valuación, mientras que en el otro extremo persisten autos con más de una década de antigüedad.

LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS NUEVOS SENADORES

BLOQUE UCR – CAMBIA MENDOZA

Silvia Cornejo

Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026

Bienes muebles registrables

Peugeot 308 Allure 1.6 (2016)

Titularidad: 100%



Avalúo fiscal: $15.000.000

Declara productos bancarios y dinero en efectivo.

No declara inmuebles.

Martín Kerchner

Fecha de presentación de la DDJJ: 26/02/2026

Bienes inmuebles

Casa en Mendoza

Titularidad: 100%



Avalúo fiscal: $16.628.103

Bienes registrables

Jeep Compass Longitude 1.3T 4x2 (2021)

Titularidad: 100%



Avalúo fiscal: $39.325.000

BMW R1200GS Adventure (2018)

Titularidad: 100%



Avalúo fiscal: $42.900.000

Otro bien registrable

Avalúo fiscal: $813.000

Declara productos bancarios, dinero en efectivo, participaciones societarias, títulos y deudas (sin montos públicos detallados).

Jésica Laferte

Fecha de presentación de la DDJJ: 10/02/2026

Bienes inmuebles

Casa (posesión de derecho)

Uso: indeterminado



Titularidad: propia



Sin avalúo fiscal declarado

Bienes registrables

Citroën C3 Aircross 1.6 VTi Feel Pack

Titularidad: 100%



Avalúo fiscal: $30.000.000

Declara productos bancarios y efectivo.

Néstor Majul

Fecha de presentación de la DDJJ: 21/05/2026

Bienes muebles registrables

Volkswagen Tiguan Allspace 350TSI 4Motion

Titularidad: 100%



Avalúo fiscal: $59.000.000

Declara productos bancarios, efectivo, créditos y deudas.

No declara inmuebles.

Eduardo Martín

Fecha de presentación de la DDJJ: 18/05/2026

Bienes inmuebles

Lote en Mendoza

Titularidad: 50%



Avalúo fiscal: $7.268.367

Casa en Mendoza

Titularidad: 50%



Avalúo fiscal: $16.873.182

Bienes registrables

Volkswagen Amarok V6 4x4 AT

Titularidad: 50%



Titular: cónyuge



Avalúo fiscal: $46.931.600

Volkswagen Polo 2018

Titularidad: 100%



Titular: propio



Avalúo fiscal: $20.594.900

Declara productos bancarios y dinero en efectivo (sin detalle de montos).

Evelin Giselle Pérez

Fecha de presentación de la DDJJ: 01/06/2026

Bienes inmuebles

Casa en alquiler (uso habitacional)

Tipo: vivienda en alquiler



Tiempo de uso: 12 meses



Destino: residencia de uso doméstico



Titularidad: propia



Sin valuación patrimonial (no es propiedad)

Bienes muebles registrables

No declara vehículos ni otros bienes registrables.

Activos financieros: declara productos bancarios y créditos/deudas

Natalia Rabite

Fecha de presentación de la DDJJ: 18/05/2026

Bienes muebles registrables

Chevrolet Corsa II 2008

Titularidad: 100%



Avalúo fiscal: $280.000

Declara productos bancarios y efectivo.

No declara inmuebles.

Patricia Sánchez

Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026

Bienes inmuebles

Casa en Mendoza

Titularidad: 50%



Avalúo fiscal: $48.207.049

Casa en Mendoza (cónyuge)

Titularidad: 50%



Avalúo fiscal: $48.207.049

Bienes registrables

Volkswagen Taos 2021

Titularidad: 100% (cónyuge)



Avalúo fiscal: $32.496.701

Declara participación en sociedades, productos bancarios y efectivo (sin montos).

Leonardo Yapur

Fecha de presentación de la DDJJ: 26/05/2026

Bienes inmuebles

Casa en Mendoza

Titularidad: 33%



Avalúo fiscal: $78.891

Bienes registrables

Ford Territory 2024

Titularidad: 33%



Avalúo fiscal: $40.000.000

Chevrolet Onix 2025

Titularidad: 100%



Avalúo fiscal: $27.900.000

Renault Kangoo 2023

Titularidad: 100% (cónyuge)



Avalúo fiscal: $26.000.000

Declara productos bancarios, efectivo, créditos y deudas (sin montos).

BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA

Lucas Fosco

Fecha de presentación de la DDJJ: 22/05/2026

Bienes inmuebles

Departamento en Mendoza (33%) – $14.839.017

Casa en Mendoza (50%, cónyuge) – $16.636.413

Casa en Mendoza (50%, propia) – $16.636.413

Bienes registrables

Toyota Yaris XLS 2021 – $22.419.100

Toyota Corolla Cross 2022 – $31.806.100

Declara participación societaria, productos bancarios, efectivo, créditos y deudas (sin montos).

Macarena D’Ambrogio

Fecha de presentación de la DDJJ: 29/05/2026

Patrimonio declarado

Bienes inmuebles

Lote en Mendoza – $22.000.000

Casa en Mendoza – $125.000.000

Bienes registrables

Toyota Hilux 2018 – $26.437.100

Peugeot 207 2013 – $9.637.200

Chevrolet Onix 2018 – $14.073.400

Declara productos bancarios, efectivo y créditos/deudas (sin montos).

María Pia Fanelli

Fecha de presentación de la DDJJ: 17/05/2026

Patrimonio declarado

Bienes inmuebles

Casa en Mendoza (17%) – $14.400.110

Bienes registrables

Toyota Corolla 2017 – $24.000.000

Ford Focus 2007 – $8.000.000

Fiat 1978 (cónyuge) – $3.000.000

Ford Falcon 1963 (cónyuge) – $3.000.000

Declara productos bancarios, efectivo y deudas (sin montos).

Alejandra Gómez

Fecha de presentación de la DDJJ: 28/05/2026

Patrimonio declarado

Bienes inmuebles

Departamento en Mendoza (50%) – $10.721.054

Departamento en Mendoza (cónyuge 50%) – $10.721.054

Casa en uso/posesión – sin valuación

Bienes registrables

Ford Bronco Sport Wildtrak – $46.675.200

Auto en uso – sin valuación

Declara participación societaria, productos bancarios, créditos/deudas y actividad profesional (abogacía).

Carolina Loparco

Fecha de presentación de la DDJJ: 30/05/2026

Bienes inmuebles

Casa en Mendoza

Fecha de adquisición: 30/04/2024



Titularidad: 33%



Avalúo fiscal: $29.974.511



Superficie: 384 m² / 294 m² construidos

Casa (cesión de derechos – anticipo de herencia)

Tipo: casa



Uso desde: 23/03/2026



Título: gratuito



Titularidad: propia



Sin valuación fiscal declarada

Bienes muebles registrables

Peugeot 208 Allure PK AM25 (2024)

Fecha de adquisición: 27/09/2024



Titularidad: 100% (cónyuge)



Avalúo fiscal: $25.380.200

Activos financieros: declara productos bancarios, efectivo y créditos/deudas

BLOQUE PJ

Adriana Cano

Fecha de presentación de la DDJJ: 28/02/2026

Bienes inmuebles

Casa en Mendoza – $20.056.445

Bienes registrables

Fiat Toro 2023 – $28.998.900

Moto Honda (cónyuge) – $7.000.000

Declara productos bancarios y créditos/deudas.

María Luz Llorens

Fecha de presentación de la DDJJ: 16/06/2026

Bienes inmuebles

Lote (cónyuge) – $10.000.000

Departamento – $56.873.845

Casa (50%) – $170.000.000

Bienes registrables

Ford Focus – $10.000.000

Fiat Palio – $11.000.000

Declara productos bancarios, créditos/deudas.

Luis Edgar Novillo

Fecha de presentación de la DDJJ: 16/06/2026

Bienes muebles registrables

Chevrolet Astra – $3.309.000

Chevrolet S10 2004 – $6.842.000

Declara productos bancarios.

Pedro Serra

Fecha de presentación de la DDJJ: 23/02/2026

Bienes inmuebles

Inmueble rural (Mendoza) – $2.530.970

Inmueble (50%) – $7.446.829

Casa – $35.652.740

Inmueble rural con vivienda – $11.683.144

Bienes registrables

Chevrolet S10 2018 – $25.400.000

Nissan Frontier 2022 – $36.310.000

Declara participación societaria, productos bancarios, créditos y deudas (sin montos).

BLOQUE FUERZA PATRIA (KIRCHNERISMO)

Omar Parisi

Fecha de presentación de la DDJJ: 01/06/2026

Bienes inmuebles

Casa (cónyuge) – $8.954.000

Lote (50%) – $226.265

Casa (50%) – $2.131.179

Departamento – $254.165

Bienes registrables

Mini Cooper S 2011 – $25.740.000

Ford Ranger 2024 – $58.814.000

Declara productos bancarios, ingresos previsionales y actividades profesionales.