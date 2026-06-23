Respiro para Adorni: la oposición no consiguió quórum y fracasó la sesión para exigir su renuncia

La sesión para debatir la interpelación y una eventual moción de censura contra Manuel Adorni se cayó por la falta de al menos una docena de legisladores.

Golpe duro para la oposición este martes en el Congreso, luego de que se cayera la sesión impulsada para debatir la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El oficialismo logró bloquear la convocatoria gracias a la “falta de quórum” en la Cámara de Diputados.

Solo 117 legisladores habían ocupado sus bancas, cuando se requerían 129 para el debate. En tanto, se evitó que los proyectos llegaran al recinto. Tras vencer el plazo reglamentario para reunir el número necesario, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por finalizada la convocatoria.

Jugada maestra del Gobierno: respira Adorni El gran respiro para el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito fue gracias a una jugada de ajedrez por parte del oficialismo.

La clave para desactivar la sesión se gestó 48 horas antes, cuando el Gobierno nacional logró un acuerdo con las bancadas aliadas para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el martes 30 de este mes a fin de tratar los seis expedientes vinculados al jefe de Gabinete.

Cabe mencionar que dentro de todos los diputados presentes -la oposición dura-, estuvieron la enorme mayoría del kirchnerismo (Unión por la Patria), los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos diputados de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano, Karina Banfi y algunos más.