22 de junio de 2026 - 10:29

Diputados define si avanza con la interpelación de Manuel Adorni y una eventual moción de censura

La Cámara baja sesionará este martes desde las 14 para analizar seis proyectos que buscan citar al jefe de Gabinete por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y su situación patrimonial. Tres iniciativas contemplan además la posibilidad de promover su salida del cargo.

Manuel Adorni en el Congreso

Manuel Adorni en el Congreso

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara de Diputados sesionará este martes desde las 14 para decidir si avanza con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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La convocatoria, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Francisco Pagán, y contempla el tratamiento de seis proyectos de resolución impulsados por distintos bloques.

Las iniciativas buscan citar al funcionario para que brinde explicaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas al uso de bienes del Estado y fondos públicos, además de responder sobre diversos aspectos relacionados con la evolución de su patrimonio declarado.

Podría abrirse el debate por una moción de censura

Tres de los seis proyectos incluidos en el temario contemplan además la posibilidad de impulsar una moción de censura contra Adorni, un mecanismo parlamentario que, de prosperar, podría derivar en un pedido formal para que abandone la Jefatura de Gabinete.

La sesión de este martes será clave para determinar si existe respaldo político suficiente para avanzar con la interpelación y, eventualmente, con una instancia de mayor gravedad institucional.

El contexto judicial

La discusión en el Congreso se produce mientras el jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos en una causa que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

En ese contexto, la oposición busca que Adorni comparezca ante los diputados para brindar precisiones sobre su situación patrimonial y sobre el manejo de recursos públicos durante su gestión.

El oficialismo, por su parte, intentará frenar las iniciativas y evitar que prospere una interpelación que podría profundizar la tensión política en el Congreso.

La sesión se desarrollará en un escenario de alta sensibilidad política y pondrá a prueba las mayorías parlamentarias en torno a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

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