Adrián Ravier debuta como vocero presidencial con su primera conferencia de prensa en Casa Rosada

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier , tendrá este viernes su estreno oficial al frente de la comunicación del Gobierno nacional con una conferencia de prensa prevista para las 11 en Casa Rosada , que será transmitida en vivo a través de los canales oficiales.

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Según trascendió, la primera actividad del funcionario estará enfocada en presentar los lineamientos generales de su gestión y marcar el rumbo que buscará imprimirle al área de Comunicación Presidencial.

Fuentes cercanas al nuevo portavoz señalaron que el proceso de transición aún continúa y que todavía resta definir parte de su equipo de trabajo, así como las funciones específicas que desempeñará dentro del Gobierno.

"Estamos en un momento de transición", indicaron desde su entorno, dejando abierta la incógnita sobre si Ravier participará de las reuniones de gabinete o integrará la mesa política del oficialismo.

Tras la presentación institucional, Ravier ofrecerá una conferencia de prensa abierta a los periodistas acreditados, donde responderá consultas de los medios.

En un mensaje publicado en la red social X, el funcionario anticipó que buscará desempeñar el cargo "con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige". "Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero", expresó.

En la Casa Rosada, además, remarcan que el estilo del nuevo vocero será diferente al de su antecesor, Manuel Adorni, quien se caracterizó por un tono confrontativo y frecuentes respuestas irónicas durante sus conferencias de prensa.

El respaldo de Javier Milei

La designación de Ravier fue respaldada públicamente por el presidente Javier Milei durante un reciente acto en la Fundación Faro.

En esa oportunidad, el mandatario le deseó éxito en su nueva función y destacó la importancia del desafío que asumirá. "Quiero felicitarlo y agradecerle, porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente", sostuvo Milei.

Asimismo, el jefe de Estado valoró la trayectoria de Ravier como divulgador económico y aseguró que su experiencia será clave para explicar las reformas impulsadas por el Gobierno.

Según expresó, su incorporación permitirá que "los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trasciendan el plano del debate entre economistas y puedan llegar a todos los argentinos".