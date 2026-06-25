25 de junio de 2026 - 23:50

Malvinas: la ONU volvió a exhortar al Reino Unido a retomar el diálogo con Argentina

El organismo internacional volvió a reconocer la existencia de una controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Al respecto pidió que ambas partes retomen el diálogo conforme a las resoluciones vigentes de la ONU.

Quirno dijo que “Malvinas trasciende a los gobiernos” y pidió reanudar las negociaciones con el Reino Unido.

Quirno dijo que “Malvinas trasciende a los gobiernos” y pidió reanudar las negociaciones con el Reino Unido.

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X / @pabloquirno
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó una nueva resolución en la que volvió a exhortar al Reino Unido a reanudar las negociaciones con Argentina. El objetivo es avanzar hacia una solución pacífica y definitiva en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

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La resolución fue adoptada por consenso durante la reunión anual del Comité de los 24 (C-24), que una vez más reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre ambos países y reiteró que el diálogo constituye el mecanismo previsto por las resoluciones de la Asamblea General de la ONU para abordar el conflicto.

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Argentina reiteró su reclamo ante el Comité de Descolonización

Durante la sesión celebrada en la sede de las Naciones Unidas, la representación argentina reafirmó los derechos soberanos del país sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Además, volvió a cuestionar los actos unilaterales que el Reino Unido desarrolla en el Atlántico Sur, entre ellos la explotación de recursos naturales en el archipiélago. En ese marco, el canciller Pablo Quirno sostuvo que la disputa continúa siendo un obstáculo para profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países.

"La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía", afirmó durante su exposición.

Islas malvinas

La posición del Reino Unido y el nuevo pronunciamiento de la ONU

Como ocurre habitualmente en este tipo de debates, el Reino Unido reiteró que considera aplicable el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. La posición argentina, en cambio, sostiene que ese criterio no corresponde en este caso, al entender que la población fue implantada luego de la ocupación británica de 1833.

En su resolución, el Comité manifestó preocupación por la falta de avances en las negociaciones e instó a ambas partes a retomar cuanto antes el diálogo conforme a la Carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones vigentes sobre la cuestión.

De esta manera, el organismo internacional volvió a respaldar el reclamo argentino y renovó el llamado para que Buenos Aires y Londres reanuden las conversaciones destinadas a resolver la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

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