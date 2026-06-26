Capital sube tasas y aplica un fuerte aumento a los terrenos baldíos: en algunas zonas superará el 500%

La Municipalidad de la Capital dispuso un fuerte incremento en la sobretasa que pagan los terrenos baldíos , una medida que comenzará a regir desde el 1 de julio y que, en algunos sectores de la Capital, supera el 500% respecto de los valores vigentes. Del mismo modo se aplicará una actualización a las tasas de servicios en general.

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La actualización fue establecida mediante el Decreto 521/26 firmado por el intendente Ulpiano Suárez y modifica los coeficientes que se aplican sobre el avalúo municipal de los inmuebles sin edificar , diferenciándolos según la zona en la que se encuentren ubicados.

Desde la comuna sostuvieron que la medida apunta a desalentar la permanencia de terrenos ociosos y promover su desarrollo, al considerar que los lotes abandonados suelen convertirse en focos de basura, malezas, vandalismo e inseguridad , además de afectar el entorno urbano.

La nueva escala contempla siete zonas y establece los siguientes coeficientes mensuales sobre el avalúo municipal:

En caso de que un terreno esté comprendido por más de una zonificación, el municipio aplicará el coeficiente más elevado .

Actualización de tasas en Capital

Además del incremento sobre los terrenos baldíos, el decreto también actualiza las tasas para los vecinos en general, informó el municipio.

A partir de julio, la Unidad Tributaria Municipal (UTM) tendrá un valor de $125, mientras que la tasa por Servicios a la Propiedad Raíz también será modificada en

. En este último caso, la comuna dispuso que ningún inmueble abonará un importe inferior al correspondiente al mes de junio con un aumento del 8,7%.

Según argumentó el municipio, la actualización forma parte de una política de ordenamiento territorial destinada a incentivar la inversión privada, promover el uso efectivo del suelo y mejorar la calidad del espacio público, utilizando la carga tributaria como herramienta para desalentar la existencia de terrenos baldíos dentro del ejido urbano.