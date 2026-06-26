Capital sube tasas y aplica un fuerte aumento a los terrenos baldíos: en algunas zonas superará el 500%

La Municipalidad de la Capital dispuso un fuerte incremento en la sobretasa que pagan los terrenos baldíos, una medida que comenzará a regir desde el 1 de julio y que, en algunos sectores de la Capital, supera el 500% respecto de los valores vigentes. Del mismo modo se aplicará una actualización a las tasas de servicios en general.
La actualización fue establecida mediante el Decreto 521/26 firmado por el intendente Ulpiano Suárez y modifica los coeficientes que se aplican sobre el avalúo municipal de los inmuebles sin edificar, diferenciándolos según la zona en la que se encuentren ubicados.
Desde la comuna sostuvieron que la medida apunta a desalentar la permanencia de terrenos ociosos y promover su desarrollo, al considerar que los lotes abandonados suelen convertirse en focos de basura, malezas, vandalismo e inseguridad, además de afectar el entorno urbano.
La nueva escala contempla siete zonas y establece los siguientes coeficientes mensuales sobre el avalúo municipal:
- Zona A: 345,90‰.
- Zona B: 188,70‰.
- Zona C: 587,80‰.
- Zona D: 853,53‰.
- Zona E: 536,30‰.
- Zona F: 249,92‰.
- Zona G: 82,18‰.
En caso de que un terreno esté comprendido por más de una zonificación, el municipio aplicará el coeficiente más elevado.
Actualización de tasas en Capital
Además del incremento sobre los terrenos baldíos, el decreto también actualiza las tasas para los vecinos en general, informó el municipio.
A partir de julio, la Unidad Tributaria Municipal (UTM) tendrá un valor de $125, mientras que la tasa por Servicios a la Propiedad Raíz también será modificada en
. En este último caso, la comuna dispuso que ningún inmueble abonará un importe inferior al correspondiente al mes de junio con un aumento del 8,7%.
Según argumentó el municipio, la actualización forma parte de una política de ordenamiento territorial destinada a incentivar la inversión privada, promover el uso efectivo del suelo y mejorar la calidad del espacio público, utilizando la carga tributaria como herramienta para desalentar la existencia de terrenos baldíos dentro del ejido urbano.