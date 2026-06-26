Un exfuncionario de Cornejo fue oficializado en un tribunal importante de la Justicia Federal de Mendoza

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento del exfuncionario de Alfredo Cornejo, Sebastián Guillermo Soneira , como vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza , uno de los cargos más relevantes de la Justicia Federal en la provincia.

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La designación quedó formalizada este jueves mediante el Decreto 526/2026 , firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , luego de que el pliego recibiera el acuerdo del Senado de la Nación.

Con la publicación en el Boletín Oficial, Soneira quedó oficialmente incorporado al tribunal federal de alzada, que interviene en la revisión de causas de alto impacto institucional, entre ellas expedientes vinculados con corrupción, narcotráfico , delitos federales y planteos contra decisiones de los juzgados federales.

Soneira construyó buena parte de su carrera dentro de la administración provincial y mantiene una trayectoria estrechamente ligada al radicalismo mendocino .

Fue director de Personas Jurídicas durante los cuatro años de la primera gestión de Alfredo Cornejo y continuó en ese cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suarez , completando cerca de siete años al frente del organismo.

A fines de 2025 pasó a desempeñarse como fiscal adjunto Civil de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal, función que ejercía hasta concretarse su desembarco en la Justicia Federal.

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, posee una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario y una especialización en derecho de daños.

Su trayectoria también estuvo atravesada por episodios de tensión política, ya que su nombre apareció mencionado en distintas controversias relacionadas con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Mendoza.

Amplio respaldo en el Senado

El pliego de Soneira obtuvo una amplia mayoría de 64 votos afirmativos en el Senado de la Nación.

Entre quienes respaldaron su designación estuvieron los tres representantes mendocinos: los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez, junto con la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, que también acompañó el nombramiento.

En la misma sesión, la Cámara alta también prestó acuerdo para la designación del mendocino Carlos Parma como defensor público oficial federal, que también fue oficializado en ese cargo este jueves, a través del Boletín Oficial.

Quedan vacantes en la Cámara Federal

La llegada de Soneira permitirá reforzar una Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que durante años funcionó con una integración incompleta debido a las vacantes generadas por jubilaciones y fallecimientos entre 2018 y 2022.

Con su incorporación, el tribunal contará con cuatro de sus seis integrantes, junto a Juan Ignacio Pérez Curci, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios.

La vacante que ocupará correspondía a uno de los cargos que quedaron sin cubrir tras las salidas de Juan Antonio González Macías, Olga Pura Arrabal y Alfredo Porras, una situación que afectó durante casi una década el funcionamiento pleno de uno de los tribunales federales más importantes del interior del país.