Adorni facturó casi $6 millones en aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios suyos

Unas compras de videojuegos realizadas por el jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni , quedó en el eje de los cuestionamientos, ya que trascendió que fueron efectuadas desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban en 2025 bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

Milei habló de Adorni: "Es inocente, pero si la Justicia lo encuentra culpable, lo vuelo yo de una patada"

Ahora investigan a Manuel Adorni por facturar $8 millones en sábanas a nombre de su secretaria

De acuerdo a fuentes oficiales con acceso a los registros y datos publicados por el diario La Nación , e n agosto del año pasado Adorni adquirió un monitor para videojuegos y dos proyectores de alta gama por un total de 5.848.589 pesos, una cifra que superaba ampliamente el salario mensual declarado que entonces rondaba los 3,5 millones de pesos.

Según los registros, el 19 de agosto fue comprado un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas con resolución 4K, frecuencia de 240 Hz y aplicaciones para Xbox. El equipo tuvo un valor de 2.184.999,05 pesos y figura como abonado con una tarjeta de crédito cuya titular era Laura Daniela Schiuma.

Manuel Adorni es un "retro gamer", tal como se definió públicamente

Manuel Adorni es un "retro gamer", tal como se definió públicamente

Al momento de la operación, Schiuma se desempeñaba como directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia. Durante 2024 había sido promovida dentro del área que respondía directamente a Adorni, luego de ejercer funciones como coordinadora de Planificación.

La documentación también consigna la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV , cada uno valuado en 1.831.795 pesos.

Estas dos operaciones fueron registradas seis días antes que el monitor, es decir, el 13 de agosto de 2025. Según las constancias, fueron abonadas con dos tarjetas de crédito distintas cuyo titular era Luis Enrique Aluju, quien en ese momento ocupaba el cargo de coordinador de Información de Gobierno dentro de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas.

Tanto Aluju como Schiuma habían sido designados con cargos transitorios dentro de la administración pública y trabajaban en áreas que dependían de la estructura conducida por Adorni.

Según trascendió, las compras fueron realizadas desde la cuenta personal del vocero presidencial en Mercado Libre, aunque utilizando medios de pago registrados a nombre de ambos funcionarios.

Manuel Adorni en una foto de archivo Manuel Adorni, en una foto de archivo antes de llegar al Estado Redes

Adorni es un reconocido fanático de los videojuegos. De hecho, en su cuenta de la red social X suele decir que juega partidas de "Age of Empires" y "Counter Strike".

En una entrevista con Perfil, Adorni se definió como un "retrogamer". "Yo colecciono Commodor 64 y ColecoVision porque fue lo que tenía de chico. Cuando era niño, me costaba mucho conseguirlas porque teníamos una posición económica de clase media y las computadoras eran muy caras", dijo el funcionario, quien transmitía en Twitch.

De los videojuegos a las sábanas de lujo facturadas por 8 millones de pesos

Los casi $6 millones en gastos para videojuegos se suma a otro dato surgido de las pericias realizadas sobre el celular del contratista Matías Tabar, que revelaron una operación comercial de ropa blanca que ahora busca esclarecer la Justicia.

De acuerdo con la documentación, el 2 de junio del año pasado, Gisela Kocsis, una secretaria privada que trabajaba bajo la órbita de Adorni, abonó en efectivo 8.183.383 pesos en un comercio dedicado a la venta de sommiers y ropa blanca.

Ahora investigan a Manuel Adorni por facturar $8 millones en sábanas a nombre de su secretaria Ahora investigan a Manuel Adorni por facturar $8 millones en sábanas a nombre de su secretaria

Según la investigación, esa compra habría estado destinada a equipar la vivienda que la familia Adorni adquirió a fines de 2024 en el country Indio Cuá.

La documentación encontrada llevó al fiscal Gerardo Pollicita a profundizar las averiguaciones para determinar quién fue el verdadero destinatario de la compra y quién abonó efectivamente los productos.