19 de junio de 2026 - 17:08

Avanza la causa contra Manuel Adorni: investigan la herencia de su padre y el patrimonio de su hermano

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una batería de medidas que alcanzan al entorno familiar del jefe de Gabinete y su esposa.

Continúa la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo en las últimas horas.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una batería de medidas de prueba que amplían el alcance de la pesquisa y ponen el foco no sólo en los bienes declarados por el funcionario, sino también en su entorno familiar y en el origen de parte de los fondos que utilizó para justificar su crecimiento patrimonial.

El objetivo de la investigación es analizar la información vinculada a bienes, movimientos patrimoniales y, especialmente, a la sucesión de Jorge Adorni, padre de ambos.

Francisco y Manuel Adorni
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La medida se produce en medio de las explicaciones que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción para justificar la evolución de su patrimonio a la hora de presentar su declaración jurada.

En una entrevista, el funcionario argumentó que buena parte de sus activos provienen de inversiones en criptomonedas y de bienes heredados tras el fallecimiento de su padre. Esa explicación llevó a la fiscalía a profundizar el análisis sobre los antecedentes patrimoniales de la familia.

Po ejemplo, la pesquisa también puso la mira sobre la situación habitacional de Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, quien vive en un barrio privado.

En paralelo, Pollicita busca reconstruir la trayectoria financiera del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Para ello requirió información a distintos organismos públicos, empresas privadas y entidades vinculadas a actividades en las que ambos habrían participado antes de su desembarco en la gestión libertaria.

La causa contra el legislador bonaerense también exhibió avances: el fiscal Guillermo Marijuan pidió su declaración indagatoria al considerar que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas patrimoniales.

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