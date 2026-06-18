Solicitaron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni por inconsistencias patrimoniales y omisiones

La situación judicial de los hermanos Adorni se complica tras el reciente pedido del fiscal Guillermo Marijuan , quien solicitó la indagatoria para Francisco Adorni , hermano del jefe de Gabinete de la Nación.

La medida se enmarca en una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y busca reconstruir la evolución patrimonial del funcionario desde su ingreso a la administración pública nacional.

El foco de la Justicia está puesto en una serie de movimientos financieros que resultan difíciles de explicar con los ingresos declarados. Entre ellos, se destaca la cancelación en un tiempo "brevísimo" de un crédito hipotecario millonario y la adquisición de una camioneta de lujo .

Además, los investigadores detectaron que los montos declarados por Francisco en concepto de herencia se contradicen directamente con la información presentada por su hermano, Manuel Adorni, en su propia declaración jurada.

Un punto crítico del dictamen fiscal es que Francisco Adorni intentó rectificar sus declaraciones juradas una vez que la causa judicial ya estaba en marcha.

Francisco y Manuel Adorni El hermano de Manuel Adorni fue designado presidente del Instituto de retiros y pensiones militares

En estas modificaciones de último momento, incorporó "modificaciones sustanciales", como la existencia de cinco cuentas bancarias propias y un complejo entramado de activos pertenecientes a su esposa, Paola Costanzi, que incluía tarjetas de crédito, un fondo de inversión y seis cuentas bancarias adicionales.

Para la fiscalía, estas omisiones no pueden ser atribuidas a un error involuntario. El dictamen resalta que Francisco Adorni es contador y se desempeñó previamente como perito del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. En dicho cargo, sus tareas incluían precisamente la liquidación, registración contable y manejo de declaraciones juradas de retenciones impositivas.

Por este motivo, el fiscal Marijuan sostiene que el funcionario "de modo alguno podía desconocer la relevancia e implicancias" de presentar datos correctos, ni mucho menos "olvidarse" de incorporar bienes o cuentas bancarias en su patrimonio. Según el dictamen, existe un "cuadro de sospecha" de que el diputado falseó y ocultó datos relevantes de manera deliberada.

El frente judicial de los Adorni

La denuncia original fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano y afecta a ambos hermanos. Mientras Francisco enfrenta este pedido de indagatoria, Manuel Adorni es investigado por el fiscal Gerardo Pollicita en una causa paralela que involucra gastos en viajes al exterior y el uso de 500.000 dólares en criptomonedas que, según el vocero presidencial, también había "olvidado" declarar oportunamente.

Ahora, la decisión final queda en manos del juez Daniel Rafecas, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y cita a indagatoria a Francisco Adorni, lo que lo convertiría en el primer integrante del círculo íntimo del jefe de Gabinete en tener que comparecer ante los tribunales de Comodoro Py. En paralelo, la investigación continúa con diversas medidas de prueba para determinar el origen de los fondos no declarados.