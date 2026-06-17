Bullrich sobre el caso Adorni: "El presidente considera que no existen razones para desplazarlo"

La senadora Patricia Bullrich aseguró que el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , pese a la controversia generada por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de sus ahorros.

La Justicia profundiza el análisis de ingresos, propiedades y movimientos financieros de Adorni

El oficialismo logró postergar la sesión una semana, pero avanza la interpelación de Manuel Adorni

Según expresó la legisladora en declaraciones televisivas, el mandatario considera que el funcionario ofreció argumentos suficientes para aclarar la situación y que no existen razones para apartarlo del cargo. “ El presidente considera que no existen razones para desplazarlo ”, sostuvo Bullrich al referirse a la posición del Gobierno frente a los cuestionamientos impulsados por distintos sectores de la oposición.

La senadora también se refirió al escenario parlamentario que podría abrirse en los próximos días a raíz de los proyectos presentados para convocar a Adorni al Congreso. En ese marco, confirmó que la sesión prevista para este miércoles finalmente no se realizará y señaló que el tratamiento de distintos temas quedó previsto para el próximo 25 de junio .

“ Mañana no va a haber sesión, pero sí el 25 ”, explicó la dirigente, al tiempo que indicó que los bloques opositores incorporaron iniciativas vinculadas a posibles pedidos de interpelación al funcionario. Bullrich remarcó que cualquier avance en ese sentido dependerá de las mayorías parlamentarias que logren reunir las distintas bancadas durante el debate.

Respecto de la postergación de la actividad legislativa, la senadora sostuvo que se trató de una decisión acordada entre los diferentes espacios políticos. Según explicó, la suspensión no respondió a una estrategia del oficialismo para beneficiar a Adorni , sino a un entendimiento alcanzado por los bloques con representación en la Cámara.

"Podría llevar a una moción de censura" Patricia Bullrich contó que "los bloques opositores por mayoría han incorporado varios proyectos de interpelación" a Manuel Adorni y anunció: "Informaré al Poder Ejecutivo para ver qué medidas se toman". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/u3k8jxBYE0

“Nosotros somos minoría y no tenemos fuerza suficiente para imponer los temas”, afirmó.

La controversia que rodea a Adorni

El jefe de Gabinete quedó en el centro de la discusión política luego de que trascendieran detalles de su declaración jurada patrimonial y de las explicaciones brindadas sobre sus ahorros e inversiones.

A partir de esa situación, sectores de la oposición impulsaron iniciativas para que el funcionario comparezca ante el Congreso y brinde mayores precisiones sobre la composición y evolución de su patrimonio. Mientras tanto, desde el oficialismo ratifican el respaldo político de Milei y descartan, por el momento, cualquier posibilidad de desplazamiento.