17 de junio de 2026 - 22:18

Bullrich sobre el caso Adorni: "El presidente considera que no existen razones para desplazarlo"

En medio de la controversia por la declaración jurada del jefe de Gabinete, Bullrich defendió el respaldo presidencial y se refirió a una posible interpelación en el Congreso.

Bullrich negó que el oficialismo busque proteger a Adorni en el Congreso.

Bullrich negó que el oficialismo busque proteger a Adorni en el Congreso.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La senadora Patricia Bullrich aseguró que el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a la controversia generada por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de sus ahorros.

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Según expresó la legisladora en declaraciones televisivas, el mandatario considera que el funcionario ofreció argumentos suficientes para aclarar la situación y que no existen razones para apartarlo del cargo. “El presidente considera que no existen razones para desplazarlo”, sostuvo Bullrich al referirse a la posición del Gobierno frente a los cuestionamientos impulsados por distintos sectores de la oposición.

Posible interpelación en el Congreso

La senadora también se refirió al escenario parlamentario que podría abrirse en los próximos días a raíz de los proyectos presentados para convocar a Adorni al Congreso. En ese marco, confirmó que la sesión prevista para este miércoles finalmente no se realizará y señaló que el tratamiento de distintos temas quedó previsto para el próximo 25 de junio.

Mañana no va a haber sesión, pero sí el 25”, explicó la dirigente, al tiempo que indicó que los bloques opositores incorporaron iniciativas vinculadas a posibles pedidos de interpelación al funcionario. Bullrich remarcó que cualquier avance en ese sentido dependerá de las mayorías parlamentarias que logren reunir las distintas bancadas durante el debate.

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Respecto de la postergación de la actividad legislativa, la senadora sostuvo que se trató de una decisión acordada entre los diferentes espacios políticos. Según explicó, la suspensión no respondió a una estrategia del oficialismo para beneficiar a Adorni, sino a un entendimiento alcanzado por los bloques con representación en la Cámara.

Nosotros somos minoría y no tenemos fuerza suficiente para imponer los temas”, afirmó.

La controversia que rodea a Adorni

El jefe de Gabinete quedó en el centro de la discusión política luego de que trascendieran detalles de su declaración jurada patrimonial y de las explicaciones brindadas sobre sus ahorros e inversiones.

A partir de esa situación, sectores de la oposición impulsaron iniciativas para que el funcionario comparezca ante el Congreso y brinde mayores precisiones sobre la composición y evolución de su patrimonio. Mientras tanto, desde el oficialismo ratifican el respaldo político de Milei y descartan, por el momento, cualquier posibilidad de desplazamiento.

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