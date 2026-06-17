La Justicia profundiza el análisis de ingresos, propiedades y movimientos financieros de Adorni

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito sumó nuevas medidas impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita , quien busca reconstruir la evolución patrimonial y financiera del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti .

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Las actuaciones apuntan a relevar información laboral, ingresos declarados y movimientos económicos de ambos desde 2012. El objetivo es contrastar esos antecedentes con las declaraciones juradas presentadas y determinar el origen de determinados activos e inversiones .

Entre las medidas ordenadas, Pollicita requirió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la documentación vinculada a los ingresos formales percibidos por Adorni y su esposa a lo largo del período bajo análisis.

Además, pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) información relacionada con operaciones de blockchain autorizadas en la Argentina para profundizar la investigación sobre posibles movimientos vinculados a activos digitales. La pesquisa también contempla un análisis patrimonial del diputado provincial Francisco Adorni , hermano del funcionario, con el fin de comparar antecedentes e información declarada.

Una de las líneas centrales de la investigación se enfoca en la trazabilidad de fondos y las operaciones con criptomonedas declaradas por el funcionario.

En ese marco, los investigadores revisan el expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del jefe de Gabinete, fallecido en 2002. Según manifestó el funcionario, parte de sus inversiones iniciales en bitcoin se habrían originado en una suma de dinero hallada en un inmueble perteneciente a su padre.

Adorni y su esposa Bettina Julieta Angeletti Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. DAMIAN DOPACIO/ARCHIVO NA

Paralelamente, la fiscalía analiza viajes realizados por Adorni y su grupo familiar, así como información vinculada a propiedades que forman parte de la investigación, entre ellas una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en el barrio porteño de Caballito.

La causa también examina inconsistencias entre distintas presentaciones patrimoniales realizadas por el funcionario.

Según surge de la documentación analizada, en su declaración jurada correspondiente a 2024 Adorni informó haber recibido 10,2 millones de pesos en concepto de herencia. Posteriormente, esa cifra ascendió a 73 millones de pesos en una presentación posterior.

Asimismo, se encuentran bajo revisión las tenencias en criptomonedas incorporadas a su patrimonio entre 2021 y 2023, en el marco de las verificaciones que lleva adelante la fiscalía para determinar el origen y evolución de esos activos.