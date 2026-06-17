17 de junio de 2026 - 20:06

El oficialismo logró postergar la sesión una semana, pero avanza la interpelación de Manuel Adorni

Aunque se pasó para el 2 de julio, los libertarios no pudieron evitar que los bloques dialoguistas respalden la interpelación del funcionario, quien deberá dar explicaciones sobre el aumento de su patrimonio.

Los bloques dialoguistas expresaron que suspenderán la interpelación a Adorni si renuncia a su cargo

Los bloques dialoguistas expresaron que suspenderán la interpelación a Adorni si renuncia a su cargo

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Senado votará la próxima semana un proyecto impulsado por todo el arco opositor para interpelar el 2 de julio al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a fin que brinde explicaciones sobre el aumento de su patrimonio y por haber declarado que ahorró en negro medio millón de dólares.

Leé además

El PRO endurece su postura y reclama la salida de Adorni del Gobierno

El PRO redobló la presión sobre Adorni y apoyaría una moción de censura en el Senado: "No da para más"

Por Redacción Política
El jefe de gabinete Manuel Adorni (centro), junto a los diputados de La Libertad Avanza Mercedes Llano (izquierda) y Álvaro Martínez (derecha). Foto: creación de la IA Gemini.

Manuel Adorni divide a la tropa de La Libertad Avanza en el Congreso nacional

Por Juan Carlos Albornoz

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo pudo demorar la sesión hasta el 25 de junio, pero no pudo evitar que hasta los bloques dialoguistas respalden la interpelación y moción de censura del cuestionado jefe de Gabinete.

La decisión se adoptó en la reunión de Labor Parlamentaria y la sesión se llevará a cabo en la misma jornada donde está previsto que Adorni brinde su informe de gestión.

El pedido de renuncia a Adorni

Los bloques dialoguistas estaban dispuestos a aceptar la suspensión de la sesión prevista para este jueves, si la próxima semana el Gobierno no separaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni de su cargo. De lo contrario, aseguraron que aprobarían la interpelación y la moción de censura, impulsada por el peronismo.

La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, estuvo sondeando a las bancadas de la UCR, Provincias Unidas, PRO y bloques provinciales en los últimos días para postergar la sesión prevista de este jueves. Los frente están dispuestos a aceptar la petición del oficialismo, pero quieren a Adorni fuera del Gobierno.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni
Patricia Bullrich buscó acuerdos con los bloques dialoguistas para desactivar la sesión y evitar la interpelación de Adorni

Patricia Bullrich buscó acuerdos con los bloques dialoguistas para desactivar la sesión y evitar la interpelación de Adorni

"La permanencia de Adorni no da para más"

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas, que tanto el PRO como la UCR quieren que el jefe de Gabinete concurra la semana próxima a brindar explicaciones sobre su patrimonio, y señalan que eso es independiente del informe de gestión del 2 de julio.

El propio presidente del PRO, Martin Goerling Lara, afirmó este miércoles que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete “no da para más” y dijo que su bloque acompañaría “un pedido de censura o remoción” si el funcionario no da explicaciones sobre su patrimonio y se llega a debatir esa instancia.

“Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión”, aseveró el parlamentario del PRO.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ordenaron nuevas medidas de prueba sobre el patrimonio e ingresos formales de Adorni.

La Justicia profundiza el análisis de ingresos, propiedades y movimientos financieros de Adorni

Manuel Adorni en el Congreso

La oposición busca cambiar la ley de Inocencia Fiscal en el Congreso en medio del escándalo de Adorni

La Libertad Avanza busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni (archivo)

La Libertad Avanza busca frenar la sesión en el Senado para evitar la interpelación a Adorni

La diputada Mercedes Llano afirmó que Manuel Adorni dejará su cargo en forma inminente.

Mercedes Llano vaticinó que es "inminente" la salida de Manuel Adorni del Gobierno