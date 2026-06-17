El oficialismo logró postergar la sesión una semana, pero avanza la interpelación de Manuel Adorni

El Senado votará la próxima semana un proyecto impulsado por todo el arco opositor para interpelar el 2 de julio al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a fin que brinde explicaciones sobre el aumento de su patrimonio y por haber declarado que ahorró en negro medio millón de dólares.

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El PRO redobló la presión sobre Adorni y apoyaría una moción de censura en el Senado: "No da para más"

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo pudo demorar la sesión hasta el 25 de junio , pero no pudo evitar que hasta los bloques dialoguistas respalden la interpelación y moción de censura del cuestionado jefe de Gabinete.

La decisión se adoptó en la reunión de Labor Parlamentaria y la sesión se llevará a cabo en la misma jornada donde está previsto que Adorni brinde su informe de gestión.

Los bloques dialoguistas estaban dispuestos a aceptar la suspensión de la sesión prevista para este jueves, si la próxima semana el Gobierno no separaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni de su cargo. De lo contrario, aseguraron que aprobarían la interpelación y la moción de censura, impulsada por el peronismo.

La jefa del bloque de LLA , Patricia Bullrich, estuvo sondeando a las bancadas de la UCR, Provincias Unidas, PRO y bloques provinciales en los últimos días para postergar la sesión prevista de este jueves. Los frente están dispuestos a aceptar la petición del oficialismo, pero quieren a Adorni fuera del Gobierno.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni Patricia Bullrich buscó acuerdos con los bloques dialoguistas para desactivar la sesión y evitar la interpelación de Adorni

"La permanencia de Adorni no da para más"

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas, que tanto el PRO como la UCR quieren que el jefe de Gabinete concurra la semana próxima a brindar explicaciones sobre su patrimonio, y señalan que eso es independiente del informe de gestión del 2 de julio.

El propio presidente del PRO, Martin Goerling Lara, afirmó este miércoles que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete “no da para más” y dijo que su bloque acompañaría “un pedido de censura o remoción” si el funcionario no da explicaciones sobre su patrimonio y se llega a debatir esa instancia.

“Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión”, aseveró el parlamentario del PRO.