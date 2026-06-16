La Libertad Avanza busca frenar la sesión en el Senado para evitar la interpelación a Adorni

La Libertad Avanza busca acuerdos con los bloques dialoguistas del Senado para suspender la sesión del próximo jueves, y así evitar que se trate el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como impulsa la oposición.

La oposición presiona en el Congreso para voltear a Adorni y el PRO no descarta dar quórum

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que la intención de la LLA, que conduce Patricia Bullrich, es desactivar la sesión donde se iban a tratar siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, donde aún falta consensuar algunos puntos.

Para mañana, la vicepresidenta Victoria Villarruel, citó a la reunión de Labor Parlamentaria a las 18 para definir la fecha en que brindará su informe de gestión de Adorni, aunque e l oficialismo adelantó que será el 2 de julio , pero también el temario de la sesión está prevista para el 18.

En medio de la polémica, el oficialismo concentra sus energías en activar las negociaciones para desarticular los intentos de la oposición de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Patricia Bullrich busca acuerdos con los bloques dialoguistas para desactivar la sesión y evitar la interpelación de Adorni

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la tarea compromete a la senadora Patricia Bullrich ; al ministro del Interior, Diego Santilli; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Esta mañana, Santilli activó nuevos contactos con gobernadores bajo la excusa formal de discutir la reforma electoral, pero también para realizar un relevamiento de los apoyos con los que cuenta el oficialismo ante la presión de algunos bloques en el Congreso, que aspiran a interpelar y remover de su cargo al funcionario.

Este martes, el ministro del Interior recibió al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados de la Casa Rosada y de los pocos mandatarios que (hasta ahora) integran la lista para trazar acuerdos electorales con La Libertad Avanza rumbo a 2027.

Zdero- Santilli El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió al gobernador de Chaco, Leandro Zdero NA

Si bien Zdero se comprometió a respaldar la reforma electoral, que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), aún no hay definición respecto a si apoyará a La Libertad Avanza para blindar al ministro coordinador, presionado por la oposición y por algunos aliados.

Según informó NA, la banca libertaria se muestra optimista respecto a la posibilidad de evitar la interpelación. No obstante, los socios del PRO y la UCR no descartan habilitar el debate luego de varios mensajes de presión contra el funcionario, quien continúa en el ojo de la tormenta.

En Casa Rosada, aseguran que el “coletazo mediático” pasará más temprano que tarde. “Tienen que entender que el Presidente banca, que esto va a pasar y todo volverá a la normalidad”, sostuvo un integrante de la mesa política.