16 de junio de 2026 - 16:33

Mercedes Llano vaticinó que es "inminente" la salida de Manuel Adorni del Gobierno

La diputada nacional Mercedes Llano afirmó también que es "insostenible" la permanencia en su cargo" del jefe de gabinete Manuel Adorni.

La diputada Mercedes Llano afirmó que Manuel Adorni dejará su cargo en forma inminente.

La diputada Mercedes Llano afirmó que Manuel Adorni dejará su cargo en forma "inminente".

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada mendocina por La Libertad Avanza Mercedes Mechi Llano consideró este martes que la renuncia o despido del jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, "son inminentes"; y sostuvo que los distintos factores que son de público conocimiento hacen "insostenible su permanencia en el cargo".

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Llano forma parte del bloque libertario y además preside el Partido Demócrata Nacional, el sello que Javier Milei usó para llegar al poder. O sea que es una firme aliada del oficialismo nacional, más allá de que los demócratas no se plegaron en Mendoza a la alianza entre LLA y Cambia Mendoza debido a que confrontan con Alfredo Cornejo.

Sin embargo, tal como ha contado este diario, Llano cumple un rol importante en la defensa del Gobierno nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. Es muy cercana a Lilia Lemoine y el presidente de Diputados, Martín Menem, suele encargarles a ambas en las sesiones que confronten con la oposición a través de la presentación de cuestiones de privilegio.

Por eso su crítica y el pronóstico sobre el futuro de Adorni, cuestionado desde hace meses por el enorme crecimiento de su patrimonio y las omisiones en su declaración jurada de bienes, adquieren mayor valor.

"Creo que su renuncia o remoción son inminentes. La condena social, sus inconsistentes declaraciones y el vacío de autoridad son factores que tornan insostenible su permanencia en el cargo", declaró Llano, ante la consulta de este diario.

Y agregó, por medio de un vocero: "Como siempre lo he planteado, ningún gobierno, pero más una gestión que accedió al poder con el mandato de dar una lucha moral a fondo, puede generar ninguna sospecha de desvío de posturas éticas y de apego a la ley".

"Debe primar la preservación de la figura presidencial y del proyecto liberal por encima de todo", agregó Llano, breve en sus apreciaciones sobre el caso, pero contundente en los conceptos.

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